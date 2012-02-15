Требуют убрать незаконные гаражи

В Тюмени выявлены незаконные временные сооружения – металлические гаражи. Управа ЦАО требует произвести демонтаж объектов до 1 мая 2012 года.
Гаражи выявлены на территории Центрального округа в районе строящегося жилого здания по Заречному проезду, 45; в створе улиц Ватутина – Ветеранов Труда вблизи КНС №1; в районе дома № 2 по ул. 30 лет ВЛКСМ.
В соответствии с требованиями пункта б части 5 статьи 13 Правил благоустройства города Тюмени, утвержденных решением Тюменской городской Думы от 26.06.2008 № 81, запрещается самовольно размещать временные постройки на территории города Тюмени. Согласно статье 4.2. Кодекса Тюменской области об административной ответственности от 27.12.2007 № 55 установлена ответственность за нарушение Правил благоустройства в виде наложения административного штрафа на граждан в размере от 1 000 до 5 000 рублей.
По всем вопросам обращаться в МКУ «Служба заказчика по благоустройству Центрального административного округа города Тюмени» (г. Тюмень, ул. Ленина, 69-а, каб. 9, телефон 46-91-21), сообщает пресс-служба администрации города.