Человек из энциклопедии поделился опытом с тюменцами

Организованный специально для сотрудников компании «Адвекс», он состоялся 11 февраля 2012 года в бизнес-центре «Панорама» в Тюмени.
Владимир Димитриадис пришел на рынок недвижимости в 2004 года и добился больших успехов. Он входит в энциклопедию выдающихся личностей «Who is who», является обладателем огромного количества именных премий и наград, в том числе престижного диплома Certified Real Estate Brokerage Manager (CRB).
На данный момент Владимир сертифицированный член ассоциации CRB (США), возглавляет компанию «Приоритет», занимающуюся обучением агентов и брокеров на рынке недвижимости.
В рамках встречи эксперт поделился опытом эффективных продаж, рассказал о динамике изменений на рынке.
«Эксперт Владимир Димитриадис является действующим риэлтором-брокером, его опыт в сфере недвижимости позволяет давать на семинарах и тренингах проверенные в эффективности технологии и материалы. На встрече с сотрудниками компании «Адвекс» он не только поделился ценным опытом, но и зарядил всех эмоционально. Его мастер-класс является для меня стандартом работы профессионального агента по недвижимости, - прокомментировал генеральный директор ООО «Адвекс-Т» Андрей Слотин. - Однако не всякий специалист в силах понять рекомендации Владимира Димитриадиса, принять, полюбить их и взять как руководство к действию. Поэтому мы адаптируем материалы бизнес-тренера к реалиям нашего рынка и только после этого будем проводить по ним тренинги в своих офисах».
В ходе мастер-класса большое внимание Владимир уделил важной составляющей успеха профессии риэлтор - презентации. Он рассказал обо всех тонкостях подготовки презентации, о том, сколько времени нужно выделить для того чтобы добиться высоких результатов. Также были рассмотрены проблемы управления временем, эффективного взаимодействия с клиентами, оценки недвижимости и другие важные аспекты работы риэлтора.