Человек из энциклопедии поделился опытом с тюменцами

«Эксперт Владимир Димитриадис является действующим риэлтором-брокером, его опыт в сфере недвижимости позволяет давать на семинарах и тренингах проверенные в эффективности технологии и материалы. На встрече с сотрудниками компании «Адвекс» он не только поделился ценным опытом, но и зарядил всех эмоционально. Его мастер-класс является для меня стандартом работы профессионального агента по недвижимости, - прокомментировал генеральный директор ООО «Адвекс-Т» Андрей Слотин. - Однако не всякий специалист в силах понять рекомендации Владимира Димитриадиса, принять, полюбить их и взять как руководство к действию. Поэтому мы адаптируем материалы бизнес-тренера к реалиям нашего рынка и только после этого будем проводить по ним тренинги в своих офисах».