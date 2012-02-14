Самая востребованная жилищная программа – «молодая семья»

Сегодня на заседании комиссии при Президенте Российской Федерации по реализации приоритетных национальных проектов и демографической политике, где принимал участие Владимир Якушев, был вынесен вопрос о реализации в регионах жилищных программ, сообщает пресс-служба губернатора Тюменской области.
На сегодняшний день в Тюменской области работают 105 строительных организаций.
В 2008 году регион впервые перешагнул миллионный рубеж по годовому вводу жилья, и последние четыре года не опускает взятую планку. Так, в 2011 году этот показатель составил 1 миллион 222 тысячи квадратных метров общей площади жилых домов. По объему ввода жилья на одного жителя область находится на втором месте среди субъектов Российской Федерации и вплотную подошла к вводу одного квадратного метра жилья на человека в год. Таких результатов удалось достичь, прежде всего, за счет различных стимулирующих мер.
Так, благодаря взаимодействию с Фондом содействия развитию жилищного строительства, в оборот вовлечены федеральные земли. В регионе реализуются программы переселения из аварийного жилья, за счет бюджетных инвестиций ведется инженерная подготовка площадок, внедряются новые технологии в стройиндустрии.
Самой востребованной и масштабной программой является поддержка молодых семей. В Тюменской области, начиная с 2006 года, жилищные условия улучшили почти девять тысяч молодых семей, в том числе более тысячи восьмисот в прошлом году. На реализацию этой программы в 2011 году направлено более 1,4 млрд рублей, в том числе из федерального бюджета - 213 млн рублей.
Также молодым семьям из областного бюджета дополнительно предоставляются льготные займы на строительство (приобретение) жилья под 1,4% годовых и социальные выплаты в размере 5% от расчетной стоимости жилья при рождении ребенка (единовременно).
В минувшем году в области стартовала новая программа, направленная на решение жилищного вопроса бюджетников Тюмени и Тобольска: свои жилищные условия улучшили 800 работников сферы образования и здравоохранения области.
Фото с сайта machartshorn.com