Самая востребованная жилищная программа – «молодая семья»

В 2008 году регион впервые перешагнул миллионный рубеж по годовому вводу жилья, и последние четыре года не опускает взятую планку. Так, в 2011 году этот показатель составил 1 миллион 222 тысячи квадратных метров общей площади жилых домов. По объему ввода жилья на одного жителя область находится на втором месте среди субъектов Российской Федерации и вплотную подошла к вводу одного квадратного метра жилья на человека в год. Таких результатов удалось достичь, прежде всего, за счет различных стимулирующих мер.