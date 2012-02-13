В стройиндустрии области есть незакрытые «окна»

Об этом сообщил на круглом столе в рамках выставки «Строительство и Архитектура» заместитель начальника Управления строительства и стройиндустрии ГУС и ЖКХ ТО Андрей Решетников.
В Тюменской области разработана программа развития промышленных стройматериалов и индустриального домостроения до 2020 года (она размещена на сайте правительства Тюменской области). Ею предусматривается модернизация существующих и строительство новых предприятий стройиндустрии. Основная цель программы – содействие развитию в Тюменской области конкурентоспособных производств. В соответствии с чем, план работы должен, во-первых, содействовать техническому перевооружению предприятий; во-вторых, обеспечивать развитие минерально-сырьевой базы; в-третьих, содействовать повышению инвестиционной активности.
Прежде чем приступить к разработке программы, в области проводился анализ рынка стройиндустрии. «В перспективе мы прогнозируем увеличение доли монолитно-каркасного домостроения. Лет пять назад доля последнего составляла 7-8%, сейчас – более 20%», - сообщил чиновник. Он уверен, что никакие производства не должны прекращаться, а должны только развиваться, наращивать мощности. «Учесть, что в течение 8 лет объем ввода жилья должен вырасти, стройматериалов потребуется в два раза больше, - говорит он, - Программой планируется, что большую часть потребности стройматериалов закроют местные производители. Однако по таким позициям как цемент, мягкие кровельные материалы, гидроизоляционные, нерудные, асбестоцементные изделия, производство которых, либо недостаточно развито, либо отсутствует на территории области, придется-таки привлекать поставщиков из других регионов».
На сегодня проведена оценка по перспективным площадкам, где могут размещаться будущие производства. По данным муниципальных образований, выявлено 36 земельных участков общей площадью 600 га, из которых 24 площадки инженерно обеспечены и готовы принять инвестора. Расположены территории в Тюменском, Ялуторовском, Юргинском, Армизонском, Упоровском районах, а также в Тобольском и Заводоуковском городских округах.
Напомним, сегодня в Тюменской области производятся: цемент, кирпич, железобетонные конструкции, панели для домостроения, стеновые материалы, кровельные и изоляционные материалы, пиломатериалы и т.д.