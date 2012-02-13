В стройиндустрии области есть незакрытые «окна»

Прежде чем приступить к разработке программы, в области проводился анализ рынка стройиндустрии. «В перспективе мы прогнозируем увеличение доли монолитно-каркасного домостроения. Лет пять назад доля последнего составляла 7-8%, сейчас – более 20%», - сообщил чиновник. Он уверен, что никакие производства не должны прекращаться, а должны только развиваться, наращивать мощности. «Учесть, что в течение 8 лет объем ввода жилья должен вырасти, стройматериалов потребуется в два раза больше, - говорит он, - Программой планируется, что большую часть потребности стройматериалов закроют местные производители. Однако по таким позициям как цемент, мягкие кровельные материалы, гидроизоляционные, нерудные, асбестоцементные изделия, производство которых, либо недостаточно развито, либо отсутствует на территории области, придется-таки привлекать поставщиков из других регионов».