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Школы и детские сады будут строиться быстрее

13 февраля 2012, 18:12
В Тюменской области утвержден перечень типовых проектов, рекомендованных к применению при строительстве новых школ и детских садов.

Информацию об этом на заседании президиума регионального правительства в понедельник, 13 февраля 2012 года, представил заместитель губернатора Евгений Заболотный.

Он пояснил, что данная работа проведена по поручению президента страны и правительства региона, в итоге отобрано пять проектов детских садов вместимостью от 80 до 340 детей и шесть проектов школ, самая большая из которых рассчитана на 1100 учеников.

«Это позволит намного сократить сроки работ и сэкономить средства на подготовку проекта к каждой стройке», - прокомментировал принятое решение замгубернатора, передает пресс-служба губернатора Тюменской области.

На ближайшие годы, по словам Евгения Заболотного, в Тюменской области планируется реализовать очень крупную программу по строительству дошкольных учреждений и школ: в 2012 – 2014 годах за счет средств областного бюджета построят девять детских садов и одиннадцать школ на 2130 и 5729 мест соответственно.

«Мы понимаем, каким требованиям должны соответствовать современные образовательные учреждения, потому отобрали наиболее востребованные проекты, которые могут быть использованы в сельской местности, районных центрах и крупных городах. Проекты хорошо зарекомендовали себя в Тюменской области, по ним уже построены и эксплуатируются замечательные школы и детские сады», - отметил Евгений Заболотный.

К примеру, в утвержденный перечень вошел проект детского сада на 340 мест по ул. Радищева, а также проект школы №15 на 825 учебных мест в Тюмени.

По поручению главы региона Владимира Якушева тюменские проекты также направлены в министерство регионального развития в создаваемый федеральный банк данных экономически-эффективных проектов повторного применения.

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