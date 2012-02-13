Школы и детские сады будут строиться быстрее

«Мы понимаем, каким требованиям должны соответствовать современные образовательные учреждения, потому отобрали наиболее востребованные проекты, которые могут быть использованы в сельской местности, районных центрах и крупных городах. Проекты хорошо зарекомендовали себя в Тюменской области, по ним уже построены и эксплуатируются замечательные школы и детские сады», - отметил Евгений Заболотный.