Когда жилье в России станет доступным

«Мы введем конкурентный порядок экспертизы строительных проектов — сегодня многие проекты лежат там буквально годами. Строители могут обратиться не только к государственной, но и к частной экспертизе. Мы переведем излишние процедуры согласования и строительного надзора в уведомительные — строителям это позволит сэкономить большие ресурсы», — пишет премьер. Его слова приводит портал gdeetotdom.ru со ссылкой на РИА «Новости». На региональном уровне, по мнению премьера, необходимо устранить искусственный монополизм как строителей, так и поставщиков базовых строительных материалов. «В совокупности мы можем снизить цены на современное комфортабельное жилье не менее чем на 20%, а в отдельных регионах — до 30%», — считает Путин.