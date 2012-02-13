Когда жилье в России станет доступным

Вопрос доступности нового жилья для 60% семей может решиться к 2020 году, а к 2030 – проблема будет снята полностью. Об этом премьер-министр Владимир Путин пишет в своей очередной программной статье «Строительство справедливости. Социальная политика для России».
В настоящее время только четверть граждан имеет возможность построить или приобрести новое жилье, а строительный бизнес буквально «тонет в согласованиях».
«Мы введем конкурентный порядок экспертизы строительных проектов — сегодня многие проекты лежат там буквально годами. Строители могут обратиться не только к государственной, но и к частной экспертизе. Мы переведем излишние процедуры согласования и строительного надзора в уведомительные — строителям это позволит сэкономить большие ресурсы», — пишет премьер. Его слова приводит портал gdeetotdom.ru со ссылкой на РИА «Новости». На региональном уровне, по мнению премьера, необходимо устранить искусственный монополизм как строителей, так и поставщиков базовых строительных материалов. «В совокупности мы можем снизить цены на современное комфортабельное жилье не менее чем на 20%, а в отдельных регионах — до 30%», — считает Путин.
Также он предлагает ввести в экономический оборот большое количество земельных участков — как в ходе расширения «агломерационного радиуса» крупных городов, строительства местной дорожной и инфраструктурной сети, так и в результате изъятия их у тех государственных учреждений и ведомств, где они лежат мертвым грузом.
«Здесь не может быть никаких «священных коров». При этом земля должна предоставляться тем, кто строит социальное, экономичное жилье и социальные объекты — бесплатно (в обмен на ограничение продажной цены жилья). Правительство представит соответствующую программу не позднее осени этого года», — пишет премьер.
Он также отмечает, что вместе со снижением инфляции должна снизиться и цена ипотеки. Кроме того, должны получить развитие сберегательно-накопительные механизмы — типа немецких стройсберкасс.
«Мы начали ряд региональных пилотных проектов в этой области, будем их расширять. Наконец, мы будем расширять программу субсидирования процентной ставки по ипотеке для молодых семей, а также для работников бюджетного сектора. На это могут быть направлены средства, которые будут высвобождены после завершения олимпийских строек в Сочи, объектов АТЭС на Дальнем Востоке, а также после завершения программы обеспечения жильем офицеров Вооруженных сил», — пишет Путин.
Также, по его мнению, наряду с расширением возможностей купить квартиру необходимо создать цивилизованный рынок арендного жилья. «Доступное арендное жилье — это важное условие роста территориальной мобильности наших граждан, экономической конкуренции городов и регионов», — подчеркнул Путин.
Для развития рынка такого жилья, по его мнению, необходимо стимулировать создание специализированных компаний, разработать типовые контракты, гарантирующие права долгосрочных арендаторов.
«Для людей с невысокими доходами будем создавать программы развития некоммерческой аренды жилья», — пишет Путин.
Премьер-министр также добавил, что помощь в переселении людей из ветхого жилья, а также в получении квартир ветеранами, офицерами армии и, в первую очередь, молодыми семьями с детьми будет продолжена. «До конца 2012 года выделим на жилье для ветеранов дополнительно еще 30 миллиардов рублей», — отметил он.