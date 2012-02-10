Есть жилье – нет школ: важно правильно застраивать город

Объем жилищного строительства в Тюмени, в области, растет, но инфраструктура, социальные объекты катастрофически не успевают за жилыми домами. Специалисты градостроительной деятельности совершают ошибки, причем не новые, считает кандидат архитектуры, доцент кафедры архитектуры и дизайна ТюмГАСУ Сергей Лесков. Свое мнение он выразил на круглом столе, который прошел в рамках выставки «Строительство и Архитектура».
Специалист уверен, что градостроительный процесс в Тюмени формируется несколько неверно: «Мы сейчас выполняем какие-то шаги в градостроительном регулировании застройки города, создаем систему законодательно-административного плана и т.д., но допускаем ошибки, с которыми Европа столкнулась в 60-е годы», - рассказал он. Взяв за основу европейский опыт, изучив появившуюся с тех лет литературу, можно анализировать ситуацию, просчитывать ее на несколько шагов вперед, не позволять инфраструктуре: школам, детсадам, больницам, дорогам, парковкам и т.д. – значительно отставать от жилищного строительства, как происходит сейчас.
«Мы сейчас радуемся динамичному процессу жилищного строительства - «масса тела» города растет. При этом катастрофически отстает инфраструктура, которая должна обслуживать эту массу. Это как у человека: если масса растет, а органы не увеличиваются, то есть не могут обслужить организм – человек начинает системно болеть», - провел параллель архитектор.
Чтобы выйти из этой ситуации, необходим научно-исследовательский центр, какая-то группа профессионалов, которая бы занималась этим вопросом системно, предсказывала последствия, уверен Лесков. «В Тюмени, в регионе, есть уникальная возможность строительства – у нас есть деньги, инвесторы. Но у нас территория единственная - и больше ее не восполнить. Если сегодня мы заполним ее только коммерческими интересами – жилой недвижимостью, от которой получают прибыль, то вскоре мы получим сложнейшую ситуацию. Поэтому должна быть четкая градостроительная доктрина, четкая политика города, а у нас она пока не сформирована», - уверен он.
Архитектор уже сейчас предвидит сложности будущего: «Во-первых, мы теряем самобытность нашего города, потому что у нас не формируются новые административные центры – подцентры города. У нас есть один центр, город разрастается, а его части не приобретают ни северного, ни южного подцентра. Во-вторых, отсутствует ансамбль застройки – вокруг только типовые серийные дома. В-третьих, общество не имеет права выбора того или иного архитектурного вида, нет системы конкурса по застройке. Обычно определен один вариант – а хороший ли он, функциональный ли – это уже неважно. Вариант один».
Директор департамента градполитики администрации Тюмени Олег Ковтун согласился с тем, что какой-то инструмент, рабочая группа нужны для проработки города. «Но пока такого органа нет. Думаю, не нужно ждать появления определенной структуры, которую кто-то назначит, нужно жить сегодня и решать проблемы сейчас», - прокомментировал он, также отметив, что по вопросу комплексного проекта проводилась масса совещаний, куда приглашались множество специалистов, было большое количество встреч, площадок, на которых можно было друг другу в рабочем порядке донести информацию. «Говорить – можно, но исследовать – это другое. Исследование – это не факультативное мероприятие, специалисты должны ежедневно анализировать и понимать вопрос», - возразил Сергей Лесков.