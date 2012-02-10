Есть жилье – нет школ: важно правильно застраивать город

Чтобы выйти из этой ситуации, необходим научно-исследовательский центр, какая-то группа профессионалов, которая бы занималась этим вопросом системно, предсказывала последствия, уверен Лесков. «В Тюмени, в регионе, есть уникальная возможность строительства – у нас есть деньги, инвесторы. Но у нас территория единственная - и больше ее не восполнить. Если сегодня мы заполним ее только коммерческими интересами – жилой недвижимостью, от которой получают прибыль, то вскоре мы получим сложнейшую ситуацию. Поэтому должна быть четкая градостроительная доктрина, четкая политика города, а у нас она пока не сформирована», - уверен он.