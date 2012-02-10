Будет проще получить документы на строительство

«На получение разрешения на строительство зачастую нужно тратить столько времени, сколько затрачивают другие страны на само строительство. Да и у нас, собственно говоря, для того, чтобы построить, нужно меньше времени, чем получить разрешительные документы. Здесь Россия находится на одном из последних мест в рейтингах глобальной конкурентоспособности. Единый порядок согласования и реализации инвестиционных проектов в строительстве, к сожалению, до сих пор отсутствует. Сколько раз мы говорили, говорили, поручения давал - до сих пор отсутствует. Наличие большого числа разрешительных процедур - никак не сказывается на безопасности конечного результата», - сказал Путин.