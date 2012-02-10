Будет проще получить документы на строительство

Он считает, что нужно перейти от разрешительного к уведомительному порядку согласования документов. Такой вывод он делает, опираясь на мировые практики.
«Наличие у застройщика собственности на земельный участок, экспертизы проектной документации и ее соответствие градостроительному плану - должны стать достаточными основаниями для начала строительства. Имеешь такие документы - пожалуйста, можешь начинать строить», - сказал Путин, выступая в четверг на съезде РСПП. Передает его слова newsru.com со ссылкой на РИА «Новости».
Премьер поручил Минэкономразвития, Минрегиону совместно с Агентством стратегических инициатив, РСПП и другими деловыми организациями «подготовить план перехода от разрешительного к уведомительному порядку согласования документов при одновременном повышении репутационной и финансовой ответственности застройщика».
«Ответственность должна быть. Безусловно, это очень чувствительная сфера. Эта ответственность должна быть современной и эффективной», - сказал Путин.
«Мы не можем вернуться к кодексам древности - я не помню, кодекс Хаммурапи, что ли, по которому, если строение разрушалось и кто-то погибал, не дай Бог, в этом строении, брали кого-то из родственников застройщика, засовывали в такое же строение и там его тоже кончали... Такого у нас быть не должно, но эффективность и безопасность должны быть обеспечены», - добавил премьер.
Он отметил, что для роста промышленного потенциала страны необходимо не только реконструировать существующие объекты, но и строить новые.
«На получение разрешения на строительство зачастую нужно тратить столько времени, сколько затрачивают другие страны на само строительство. Да и у нас, собственно говоря, для того, чтобы построить, нужно меньше времени, чем получить разрешительные документы. Здесь Россия находится на одном из последних мест в рейтингах глобальной конкурентоспособности. Единый порядок согласования и реализации инвестиционных проектов в строительстве, к сожалению, до сих пор отсутствует. Сколько раз мы говорили, говорили, поручения давал - до сих пор отсутствует. Наличие большого числа разрешительных процедур - никак не сказывается на безопасности конечного результата», - сказал Путин.
«Чтобы попасть в «двадцатку» лучших стран по условиям инвестклимата, нам нужно сократить число различных разрешительных процедур - с 51 до 7. А количество дней, необходимых для получения всех согласований - с сегодняшних 423 хотя бы до 35», - заметил он.