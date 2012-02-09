В области растет доля ИЖС и жилья класса эконом

Что касается заделов на следующие годы, здесь проведена внушительная работа Правительства ТО, застройщиков и Фонда по развитию жилищного строительства. Так, в 2011 году компания «Запсибгазпром» начала возведение микрорайона «Ямал». В 2012 году здесь планируется ввести в эксплуатацию порядка 140 тысяч квадратных метров жилья. В июне прошлого года ОАО ТДСК выиграло аукцион и получило право аренды на земельный участок в 215 га, где площадь жилой застройки составит порядка 900 тысяч квадратных метров. На прошлой неделе областное АИЖК подписало соглашение, согласно которому, на 33 участках в ближайшие 4-5 лет будет построено порядка 600 тысяч квадратных метров жилья. То есть на ближайшие 2-3 года заделы есть, уверен чиновник.