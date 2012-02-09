В области растет доля ИЖС и жилья класса эконом

В Тюменской области растет доля ИЖС, а застройщики многоэтажек налегают на жилье эконом-сегмента – его уже более 30%. Такие данные сообщил на круглом столе, который состоялся в рамках выставки «Строительство и Архитектура», замначальника Главного управления строительства и ЖКХ Тюменской области Валерий Киселев.
Он напомнил, что область продолжает удерживать лидирующие позиции по вводу жилья и снижать темпы не собирается. В прошлом году введено 1 млн 221 тысяч квадратных метров. «Не снижены и объемы индивидуального жилищного строительства. В 2011 году введено 438 тысяч квадратных метров, что на 9,5% больше, чем за предыдущий аналогичный период», - сообщил он.
Что касается заделов на следующие годы, здесь проведена внушительная работа Правительства ТО, застройщиков и Фонда по развитию жилищного строительства. Так, в 2011 году компания «Запсибгазпром» начала возведение микрорайона «Ямал». В 2012 году здесь планируется ввести в эксплуатацию порядка 140 тысяч квадратных метров жилья. В июне прошлого года ОАО ТДСК выиграло аукцион и получило право аренды на земельный участок в 215 га, где площадь жилой застройки составит порядка 900 тысяч квадратных метров. На прошлой неделе областное АИЖК подписало соглашение, согласно которому, на 33 участках в ближайшие 4-5 лет будет построено порядка 600 тысяч квадратных метров жилья. То есть на ближайшие 2-3 года заделы есть, уверен чиновник.
В продолжение темы. По итогам 2011 порядка 40% стройплощадок жилых были охвачены строительством сетей за счет бюджетных средств. «Это позволяет снижать себестоимость квадратного метра жилья. Как показывает статистика, рост метра квадратного за прошлый год составил 3% - это не такая большая сумма», - пояснил Киселев.
«Работа по госпрограммам и уверенность застройщиков в том, что они и дальше будут действовать в регионе, ведет к увеличению доли строящегося жилья эконом класса. С 8% в 2010 году, эта доля выросла до 35%. Можно прогнозировать, что эта доля еще вырастет», - считает замначальника ГУС.