Строители и власть работают вместе

Таким образом, например, разрабатывалась утвержденная Тюменской городской Думой в сентябре 2011 года инвестиционная программа ООО «Тюмень Водоканал». По итогам тщательной оценки всех источников финансирования мероприятий на инженерных сетях и правовых последствий их применения были приняты решения о том, что все программы – бюджетная, инвестиционная и производственная – должны рассматриваться как единый комплекс мероприятий, направленных на достижение одних и тех же целей, задач и показателей, доля средств в тарифах на водоснабжение и водоотведение, направляемых на модернизацию ветхих сетей, должна быть увеличена, средства от сдачи в аренду муниципальных объектов ВКХ должны преимущественно направляться на капитальный ремонт и реконструкцию сетей, а распределение мероприятий по различным программам должно обеспечивать возможность контроля их выполнения со стороны администрации города. Кроме того, необходимо было обеспечить, чтобы вновь построенные объекты ВКХ передавались в муниципальную собственность. Это и способ решения вопроса бесхозяйных сетей, и создание основы для системного управления инженерными сетями в интересах развития города единым собственником – муниципалитетом.