Строители и власть работают вместе

Отношения органов местного самоуправления и профессионального строительного сообщества в таких основополагающих вопросах развития строительного комплекса, как технологическое присоединение к инженерным сетям и развитие застроенных территорий в Тюмени настолько положительны, что перенимать опыт к нам приезжают из других регионов. Так, 2 февраля Тюмень посетила делегация из Екатеринбурга – представители администрации города и НП СРО «Гильдия строителей Урала».
Для того чтобы успешно решать непростые вопросы создания условий для развития строительного комплекса, нужно быть в диалоге с застройщиками. В связи с этим, в начале 2011 года администрацией города Тюмени было принято решение о выстраивании на системной основе отношений с саморегулируемой организацией строителей (СРО) Тюменской области. На сегодняшний день представители СРО строителей входят во все основные комиссии и рабочие группы по вопросам строительства и развития города, - рассказала советник главы администрации города Тюмени Татьяна Сероус.
Таким образом, например, разрабатывалась утвержденная Тюменской городской Думой в сентябре 2011 года инвестиционная программа ООО «Тюмень Водоканал». По итогам тщательной оценки всех источников финансирования мероприятий на инженерных сетях и правовых последствий их применения были приняты решения о том, что все программы – бюджетная, инвестиционная и производственная – должны рассматриваться как единый комплекс мероприятий, направленных на достижение одних и тех же целей, задач и показателей, доля средств в тарифах на водоснабжение и водоотведение, направляемых на модернизацию ветхих сетей, должна быть увеличена, средства от сдачи в аренду муниципальных объектов ВКХ должны преимущественно направляться на капитальный ремонт и реконструкцию сетей, а распределение мероприятий по различным программам должно обеспечивать возможность контроля их выполнения со стороны администрации города. Кроме того, необходимо было обеспечить, чтобы вновь построенные объекты ВКХ передавались в муниципальную собственность. Это и способ решения вопроса бесхозяйных сетей, и создание основы для системного управления инженерными сетями в интересах развития города единым собственником – муниципалитетом.
В части технологического присоединения в Тюмени удалось реализовать принцип «одного окна»: застройщик обращается в уполномоченное муниципальное предприятие (МУП), которое выполняет оформление, согласование и выдачу всех необходимых документов: технических условий, условий подключения, договора о подключении, документов, подтверждающих выполнение условий подключения. Для реализации этой схемы был изменен подход в работе с сетевыми организациями-арендаторами муниципального имущества, сообщила и.о. директора департамента имущественных отношений администрации города Анна Игнатьева.
При разработке регламента и в дальнейшей работе основной задачей было сделать процедуру наиболее простой и понятной для застройщика, - отметил в докладе гендиректор ТМУП «Тюменские тепловые сети» Павел Воропай. Все этапы процесса технологического присоединения в регламенте изображены на пошаговых блок-схемах с указанием сроков выполнения каждого этапа, представлены формы всех документов, имеющих отношение к процессу. Кроме того, для эффективного исполнения регламента в ТМУП «Тюменские тепловые сети» были разработаны подробные инструкции для сотрудников, а также памятки для застройщиков (все документы есть на сайте СРО строителей Тюменской области). В связи с чем, застройщикам стало проще и быстрее работать.
Проработка плана развития застроенных территорий Тюмени также ведется совместно с затсройщиками. Об этом доложил заместитель директора департамента градостроительной политики администрации города Тюмени Николай Черепанов.
Итогом встречи стало подписание соглашения о сотрудничестве и взаимодействии между НП «Саморегулируемая организация строителей Тюменской области» и НП СРО «Гильдия строителей Урала», сообщает пресс-служба администрации города Тюмени.
Заместитель главы администрации города Екатеринбурга по вопросам капитального строительства и землепользования Владимир Крицкий поблагодарил тюменцев за теплый прием и содержательное общение, особенно отметив лидерские качества и грамотный подход в управлении губернатора Тюменской области В.В. Якушева и главы администрации города Тюмени А.В. Моора. Между Администрацией города Тюмени и администрацией города Екатеринбурга достигнута договоренность о том, что встречи по обмену опытом станут регулярными, а Екатеринбург поделится с Тюменью своим опытом по разработке стратегии развития города.