Материнский капитал - средство погашения жилищного займа

В соответствии с недавно принятым законодательством владелицы сертификата, направившие средства материнского капитала на накопительную часть пенсии, смогут при выходе на пенсию получить эти средства в виде срочной выплаты. Ее продолжительность определяет сам гражданин, но она не может быть менее 10 лет. Особенностью срочной пенсионной выплаты является то, что если гражданин умирает даже после назначения ему такой выплаты, невыплаченный остаток средств вправе получить его правопреемники. В этом случае остаток средств материнского капитала, а также доход от их инвестирования, будет выплачен правопреемникам по сертификату на материнский капитал – отцу ребенка или непосредственно самому ребенку/детям.