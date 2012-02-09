Материнский капитал - средство погашения жилищного займа

Более 1 млрд рублей в прошлом году выделено отделением ПФР по Тюменской области именно на эти цели по заявлениям владельцев госсертификатов.
Возможность направлять на погашение жилищных кредитов и займов вне зависимости от даты их получения, а также вне зависимости от возраста второго ребенка была предоставлена владельцам материнского капитала в 2009 году. В целом, при помощи материнского капитала 7767 семей Тюменской области частично или полностью погасили жилищные кредиты на сумму более 2,3 млрд. рублей.
Семьи, в которых вторым детям исполнилось три года, продолжают использовать материнский капитал и по другим основным направлениям, начиная с 2010 года, принято 2934 заявления на общую сумму 693,25 млн. руб.:
- на улучшение жилищных условий (приобретение, строительство, реконструкцию жилья, в том числе собственными силами или с привлечением подрядных организаций) 2572 заявлений на общую сумму около 672,67 млн. рублей;
- на обучение детей (в том числе содержание ребенка в образовательном учреждении) 343 заявления на общую сумму около 16,58 млн. рублей;
- на накопительную часть будущей пенсии мамы 19 заявлений на сумму более 4 млн. рублей.
В соответствии с недавно принятым законодательством владелицы сертификата, направившие средства материнского капитала на накопительную часть пенсии, смогут при выходе на пенсию получить эти средства в виде срочной выплаты. Ее продолжительность определяет сам гражданин, но она не может быть менее 10 лет. Особенностью срочной пенсионной выплаты является то, что если гражданин умирает даже после назначения ему такой выплаты, невыплаченный остаток средств вправе получить его правопреемники. В этом случае остаток средств материнского капитала, а также доход от их инвестирования, будет выплачен правопреемникам по сертификату на материнский капитал – отцу ребенка или непосредственно самому ребенку/детям.
Пресс-центр Тюменского отделения ПФР напоминает, на сегодняшний день размер материнского капитала составляет 387,6 тыс. рублей.
Фото с сайта moe-online.ru