«ДОМЭКСПО»: все сегменты российского и зарубежного рынка

В столице России состоится 26-ая Международная выставка недвижимости «ДОМЭКСПО» - одно из ярких событий мира недвижимости. Сюда приглашаются и тюменцы.
Выставка, организованная при поддержке Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы, Московской Ассоциации Риэлторов, Ассоциации инвесторов Москвы, Российской Гильдии Риэлторов (РГР), Торгово-промышленной палаты РФ, состоится с 23 по 26 февраля 2012 года в Гостином дворе столицы. Гостям будут представлены все сегменты российского и зарубежного рынка: объекты городской, загородной, курортной, эксклюзивной, жилой и коммерческой недвижимости.
Мероприятие также поддерживают и зарубежные партнеры: Ассоциация Риэлторов Италии и США (A.N.A.M.A. и NAR), Салон испанской недвижимости в Мадриде (SIMA). Присутствие на выставки членов российского и московского правительства, депутатов, представителей дипломатического корпуса, руководителей компаний повышает статус мероприятия, привлекает внимание и укрепляет доверие к его участникам. Высокий уровень организации выставки, отмечен престижными знаками Всемирной ассоциации выставочной индустрии и Международного Союза выставок и ярмарок.
В 26-ой Международной выставке недвижимости «ДОМЭКСПО» примут участие более 250 компаний, работающих в разных областях российского и зарубежного рынка недвижимости. Среди них строительные и риэлторские компании, банки, архитектурные и дизайнерские бюро, страховые и юридические фирмы, специализированные средства массовой информации.
В экспозиции российских компаний будет широко представлены квартиры в новостройках и на вторичном рынке жилья Москвы, Подмосковья, Санкт- Петербурга, Сочи, Калининграда, Краснодарского края и других российских регионов. Загородная недвижимость представлена коттеджными и мультипоселками, особняками, дачами, земельными участками в Московской и Ленинградской, Тульской, Владимирской областях, на побережье Черного и Балтийского морей.
Представители крупных банков познакомят всех желающих с новыми ипотечными программами, условиями получения и возврата ипотечных и потребительских кредитов. А представители юридических и страховых компаний дадут бесплатные консультации по вопросам связанным с покупкой, продажей, обменом и арендой недвижимости и операциям с земельными участками.
Экспозицию зарубежной недвижимости представят более сотни компаний из Европы, США, Латинской Америки, Азии. Среди многочисленных предложений разной цены и назначения можно будет найти недвижимость для постоянного проживания и сезонного отдыха, бизнеса и инвестиций. Разнообразием порадуют предложения недвижимости в прибрежных районах Испании, Италии и Португалии, на курортах Черногории, Хорватии, солнечной Болгарии, на Кипре и Мальте. Интересные предложения в активе Турции, Греции, экзотического Таиланда, Бразилии, Панамы, Доминиканской республики. Вы сможете приобрести недвижимость в Нидерландах, США и Канаде, Швейцарии и Швеции; Бельгии и Чехии; Венгрии и Финляндии, Германии и Украины, Латвии и Казахстана.
Особенно требовательные инвесторы смогут подобрать эксклюзивные объекты недвижимости в Монако, Великобритании, Франции, Объединенных Арабских Эмиратах и Марокко. Впервые на «ДОМЭКСПО» будут представлена недвижимость красивейшего острова Сардинии, где можно будет приобрести небольшие апартаменты или стать инвестором более солидных проектов, таких как строительство полей для гольфа или крупных фешенебельных отелей.
Выставка «ДОМЭКСПО» это не только огромный выбор объектов недвижимости. Это еще и интересные деловые мероприятия, над тематикой которых работают представители Российской Гильдии Риэлторов и Ассоциации инвесторов Москвы, профессионалы рынка недвижимости из России, стран СНГ, Западной и Восточной Европы, США. На конференциях, семинарах, круглых столах будут обсуждаться актуальные проблемы современного рынка недвижимости и пути его дальнейшего развития.
За годы работы выставку «ДОМЭКСПО» посетило около 500 000 человек. Ежегодно в мероприятии участвует не менее 200 российских и зарубежных компаний, отмечают организаторы. Посетители выставки смогут посетить открытые семинары, на которых познакомятся с юридическими и процедурными аспектами сделок с недвижимостью в России и за рубежом, а также получат информацию по государственным жилищным программам, ипотеке и другим видам кредитования.
Надеемся, что 26-ая Международная выставка недвижимости «ДОМЭКСПО» станет для ее участников и посетителей интересным, а главное полезным мероприятием.
Будем рады видеть Вас в Гостином дворе с 23 по 26 февраля 2012 года. Подробная информация о выставке размещена на сайте www.domexpo.ru. Контактные телефоны: +7(495) 258-87-64, +7(499) 181-67-02.