Доход от приватизации государственных объектов вырос в 3 раза

Сумма средств, поступивших от покупателей государственного и муниципального имущества, в целом по области составила 3997,1 млн рублей и увеличилась по сравнению с 2010 годом в 2,4 раза. В Ханты - Мансийском автономном округе - Югре поступило средств от приватизации на сумму 1586,1 млн рублей (увеличение на 99,3%), в Ямало-Ненецком автономном округе – на 65,9 млн рублей (снижение на 18,7%), в Тюменской области (без автономных округов) – на 2345,1 млн рублей (увеличение в 3 раза).