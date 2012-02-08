Доход от приватизации государственных объектов вырос в 3 раза

В Тюменской области продолжается приватизация государственных и муниципальных объектов. Данные по этому направлению предоставлены Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Тюменской области.
За 2011 год в Тюменской области приватизировано 6 имущественных комплексов государственных и муниципальных унитарных предприятий. Напомним, что в 2010 году было оформлено в собственность 3 имущественных комплекса муниципальных унитарных предприятий. В Ханты-Мансийском автономном округе-Югре приватизировано 3 имущественных комплекса муниципальных унитарных предприятий, в Ямало-Ненецком автономном округе - 2 и в Тюменской области (без автономных округов) - 1 имущественный комплекс государственного унитарного предприятия.
Сумма средств, поступивших от покупателей государственного и муниципального имущества, в целом по области составила 3997,1 млн рублей и увеличилась по сравнению с 2010 годом в 2,4 раза. В Ханты - Мансийском автономном округе - Югре поступило средств от приватизации на сумму 1586,1 млн рублей (увеличение на 99,3%), в Ямало-Ненецком автономном округе – на 65,9 млн рублей (снижение на 18,7%), в Тюменской области (без автономных округов) – на 2345,1 млн рублей (увеличение в 3 раза).