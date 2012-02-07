nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Сравнить кирпич или выбрать черепицу – на выставке

7 февраля 2012, 14:23
Сегодня, 7 февраля 2012 года, состоялось открытие выставки «Строительство и Архитектура-2012». Традиционно в начале строительного сезона это мероприятие радует горожан строительными новинками

Сегодня, 7 февраля 2012 года, в Тюмени состоялось открытие выставки «Строительство и Архитектура-2012». Традиционно в начале строительного сезона это мероприятие радует горожан строительными новинками.

Выставка нацелена не только на массовых застройщиков и коммерческие организации, частному домостроителю также полезно выяснить для себя, чем отличается кирпич или черепица разных производителей, какой смеситель выбрать, какими могут быть межкомнатные перегородки, как применять рулонные газоны и многое другое. Это интересно – видеть материал рядом, щупать его, понимать его фактуру и мягкость.

Обеспечить выбор – одно из важных предназначений «Строительства и Архитектуры» - об этом знают многие участники мероприятия, которые вновь и вновь занимают секции в Выставочном зале на улице Севастопольской, 12.

Приветствовал участников и гостей выставки замгубернатора Тюменской области Евгений Заболотный. «Строительство – одна из самых перспективных, самых энергично развивающихся сфер в нашем регионе. В этом году в мы очередной раз перешагнули миллионный рубеж, сдав в эксплуатацию более 1 млн 220 тысяч квадратных метров жилья, - напомнил чиновник. - Мы активно строим промышленные предприятия, объекты соцкультбыта. Безусловно, сегодня нам есть, что показать и над чем работать, потому что наши жители требуют более качественного и доступного жилья - над чем сегодня стройиндустрия и работает. Я надеюсь, что и производители и строители сегодня найдут контакт, и это даст новый толчок в развитии строительной отрасли».

Как отметил гендиректор ООО «Тюменская ярмарка» Эдуард Бакиев, строительная отрасль - одна из тех немногих отраслей, которая тесно соприкасается с другими отраслями, вбирая в себя массу технологий и производств – от тяжелого машиностроения до дизайнерских разработок. Поэтому данная выставка популярна разными специалистами и жителями нашего города, считает он.

Выставка-2012 собрала более 200 экспонентов, среди которых, в основном, производители и продавцы стройматериалов и конструкций.

Продлится мероприятие до 10 февраля 2012 года.

#Новости#Строительство и архитектура#Выставка#Евгений Заболотный#Недвижимость#Женя#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25