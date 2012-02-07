Сравнить кирпич или выбрать черепицу – на выставке

Сегодня, 7 февраля 2012 года, в Тюмени состоялось открытие выставки «Строительство и Архитектура-2012». Традиционно в начале строительного сезона это мероприятие радует горожан строительными новинками.
Выставка нацелена не только на массовых застройщиков и коммерческие организации, частному домостроителю также полезно выяснить для себя, чем отличается кирпич или черепица разных производителей, какой смеситель выбрать, какими могут быть межкомнатные перегородки, как применять рулонные газоны и многое другое. Это интересно – видеть материал рядом, щупать его, понимать его фактуру и мягкость.
Обеспечить выбор – одно из важных предназначений «Строительства и Архитектуры» - об этом знают многие участники мероприятия, которые вновь и вновь занимают секции в Выставочном зале на улице Севастопольской, 12.
Приветствовал участников и гостей выставки замгубернатора Тюменской области Евгений Заболотный. «Строительство – одна из самых перспективных, самых энергично развивающихся сфер в нашем регионе. В этом году в мы очередной раз перешагнули миллионный рубеж, сдав в эксплуатацию более 1 млн 220 тысяч квадратных метров жилья, - напомнил чиновник. - Мы активно строим промышленные предприятия, объекты соцкультбыта. Безусловно, сегодня нам есть, что показать и над чем работать, потому что наши жители требуют более качественного и доступного жилья - над чем сегодня стройиндустрия и работает. Я надеюсь, что и производители и строители сегодня найдут контакт, и это даст новый толчок в развитии строительной отрасли».
Как отметил гендиректор ООО «Тюменская ярмарка» Эдуард Бакиев, строительная отрасль - одна из тех немногих отраслей, которая тесно соприкасается с другими отраслями, вбирая в себя массу технологий и производств – от тяжелого машиностроения до дизайнерских разработок. Поэтому данная выставка популярна разными специалистами и жителями нашего города, считает он.
Выставка-2012 собрала более 200 экспонентов, среди которых, в основном, производители и продавцы стройматериалов и конструкций.
Продлится мероприятие до 10 февраля 2012 года.