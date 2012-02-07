Сравнить кирпич или выбрать черепицу – на выставке

Приветствовал участников и гостей выставки замгубернатора Тюменской области Евгений Заболотный. «Строительство – одна из самых перспективных, самых энергично развивающихся сфер в нашем регионе. В этом году в мы очередной раз перешагнули миллионный рубеж, сдав в эксплуатацию более 1 млн 220 тысяч квадратных метров жилья, - напомнил чиновник. - Мы активно строим промышленные предприятия, объекты соцкультбыта. Безусловно, сегодня нам есть, что показать и над чем работать, потому что наши жители требуют более качественного и доступного жилья - над чем сегодня стройиндустрия и работает. Я надеюсь, что и производители и строители сегодня найдут контакт, и это даст новый толчок в развитии строительной отрасли».