Многодетным семьям начали выдавать землю

Владимир Якушев также добавил, что процесс выдачи земельных участков уже начался. Так, три участка получили семьи из Юргинского и Голышмановского районов. «Землю мы сможем предоставлять лишь в Тюменском районе, - уточнил губернатор, - В границах города такие перспективы не просматриваются. Это проблема всех областных городов России. Мы окружены федеральными землями, а механизмов, по которым бы эти федеральные земли передавались, нет».