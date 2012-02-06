nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Многодетным семьям начали выдавать землю

6 февраля 2012, 14:20
Муниципалитеты Тюменской области выделили 860 участков под индивидуальное жилищное строительство для многодетных семей. Об этом сообщил губернатор области Владимир Якушев.

Муниципалитеты Тюменской области выделили 860 участков под индивидуальное жилищное строительство для многодетных семей. Об этом сообщил губернатор области Владимир Якушев в рамках программы «Час с губернатором» на канале «Россия 1» в субботу, 4 февраля 2012 года.

Глава региона отметил, что участки должны быть обеспечены инженерной инфраструктурой, на что из бюджета будет потрачено 1 млрд 100 млн рублей. Поскольку в короткие сроки подвести к участкам коммуникации невозможно, в планах позволить семьям начать строительство, а необходимые сети поставить чуть позже.

Владимир Якушев также добавил, что процесс выдачи земельных участков уже начался. Так, три участка получили семьи из Юргинского и Голышмановского районов. «Землю мы сможем предоставлять лишь в Тюменском районе, - уточнил губернатор, - В границах города такие перспективы не просматриваются. Это проблема всех областных городов России. Мы окружены федеральными землями, а механизмов, по которым бы эти федеральные земли передавались, нет».

«Земельные участки в районах начали выдавать какое-то время назад. А, что касается именно семей Тюмени, ко мне пока не поступала информация о том, что кто-то получил участок. Думаю, этой новостью члены нашего сообщества сразу бы поделились», - прокомментировала руководитель Тюменского регионального отделения Всероссийского Сообщества многодетных и приемных семей России «Много деток - хорошо!» Елена Майсюк.

Фото с сайта mnogodetok.ru

#Новости#Многодетные семьи#Елена майсюк#Владимир Якушев#Недвижимость#Женя#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25