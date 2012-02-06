Многодетным семьям начали выдавать землю

Муниципалитеты Тюменской области выделили 860 участков под индивидуальное жилищное строительство для многодетных семей. Об этом сообщил губернатор области Владимир Якушев в рамках программы «Час с губернатором» на канале «Россия 1» в субботу, 4 февраля 2012 года.
Глава региона отметил, что участки должны быть обеспечены инженерной инфраструктурой, на что из бюджета будет потрачено 1 млрд 100 млн рублей. Поскольку в короткие сроки подвести к участкам коммуникации невозможно, в планах позволить семьям начать строительство, а необходимые сети поставить чуть позже.
Владимир Якушев также добавил, что процесс выдачи земельных участков уже начался. Так, три участка получили семьи из Юргинского и Голышмановского районов. «Землю мы сможем предоставлять лишь в Тюменском районе, - уточнил губернатор, - В границах города такие перспективы не просматриваются. Это проблема всех областных городов России. Мы окружены федеральными землями, а механизмов, по которым бы эти федеральные земли передавались, нет».
«Земельные участки в районах начали выдавать какое-то время назад. А, что касается именно семей Тюмени, ко мне пока не поступала информация о том, что кто-то получил участок. Думаю, этой новостью члены нашего сообщества сразу бы поделились», - прокомментировала руководитель Тюменского регионального отделения Всероссийского Сообщества многодетных и приемных семей России «Много деток - хорошо!» Елена Майсюк.
Фото с сайта mnogodetok.ru