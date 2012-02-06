Дом на Харьковской требует капремонта

«Я проживаю в этом доме с 2010 года. За время проживания в этом доме я столкнулась с халатным отношением управляющей компании – «Союз», - рассказывает жительница дома Елена. - Ежемесячно мы оплачиваем текущий и капитальный ремонт дома, но не текущего не капитального ремонта не было уже на протяжении большого срока». По ее словам, дом находится в аварийном состоянии: в подвале постоянно стоят канализационные воды, парит как в сауне, дышать в подъезде невыносимо. По фасадам здания пошли трещины, фундаменты дома оседают из-за постоянной воды в подвале. Электропроводка в доме старая, происходили замыкания, были пожары. «Мы платим за свет в общественных местах ежемесячно, но часто бывает так, что по подъезду мы передвигаемся на ощупь», - продолжает рассказ девушка. Проводя в своей квартире замеры напряжения, Елена была удивлена тем, что составили они 160В вместо 220В.