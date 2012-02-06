Дом на Харьковской требует капремонта

Жильцы дома по улице Харьковская, 52б в Тюмени бьют тревогу. Жизнь в старой кирпичной пятиэтажке отравлена неудовлетворительным состоянием здания: по фасаду пошла трещина, в подъезде постоянно парит, часто нет освещения в местах общего пользования. Тюменцы требуют ремонта жилища.
«Я проживаю в этом доме с 2010 года. За время проживания в этом доме я столкнулась с халатным отношением управляющей компании – «Союз», - рассказывает жительница дома Елена. - Ежемесячно мы оплачиваем текущий и капитальный ремонт дома, но не текущего не капитального ремонта не было уже на протяжении большого срока». По ее словам, дом находится в аварийном состоянии: в подвале постоянно стоят канализационные воды, парит как в сауне, дышать в подъезде невыносимо. По фасадам здания пошли трещины, фундаменты дома оседают из-за постоянной воды в подвале. Электропроводка в доме старая, происходили замыкания, были пожары. «Мы платим за свет в общественных местах ежемесячно, но часто бывает так, что по подъезду мы передвигаемся на ощупь», - продолжает рассказ девушка. Проводя в своей квартире замеры напряжения, Елена была удивлена тем, что составили они 160В вместо 220В.
Девушка уверяет, что в управляющей компании жильцам грубят и не боятся наказания.
Оставлять все на самотек жильцы не желают. Поэтому они составили письмо в департамент городского хозяйства, а затем получили ответ. В документе подтверждается, что ремонт в доме по адресу Харьковская, 52б не проводился с 2007 до 2012 годы, но от УК «Союз» заявка на проведение работ по капитальному ремонту кровли, фасада здания, инженерных сетей холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, отопления, общестроительных работ в доме на сумму чуть более 6,5 млн рублей направлена в департамент. «Вопрос проведения капитального ремонта многоквартирного дома 52б по ул. Харьковская будет рассмотрен в 2012 году в соответствии с требованиями действующего законодательства», - сообщается в ответе ведомства.
Жилой дом по улице Харьковской, 52б, как и ряд других, передан в ведение компании «Союз» в 2008 году по конкурсу. Эти дома, состояние которых сразу было ужасным, оказались никому не нужны – ни ТСЖ, ни УК, рассказал директор ООО «УК «Союз» Дмитрий Орел. На сегодняшний день, по его словам, готова смета и подано соответствующее заявление о необходимости ремонта, но пока средств не выделено.
«По законодательству капитальный ремонт должен выполняться за счет собственников, благо, что действует госпрограмма по капремонту, при которой 95% средств выделяются из бюджета и лишь 5% - оплачивают собственники жилья. Мы участвуем в этой программе, но пока средств на данный дом нет», - рассказывает Дмитрий Евгеньевич. Что касается тарифов, директор УК уверяет, что в них включены текущий и аварийный ремонты. Все средства жильцов уходят на текущее содержание дома: «Трубы в нем настолько старые, что их можно проткнуть пальцем. И мы продолжаем латать дыры: вставка стекол, частичная замена кровли, труб и т.д. – выполнять, так называемый, «ямочный» ремонт».
Дома на Харьковской, 52а и б оказались довольно сложными. В прошлом году в первом из них заменена кровля и проведены работы по замене электрооборудования. «Мы надеемся, что на второй дом также выделят деньги, за свой счет делать капремонт жильцы отказываются», - говорит специалист.