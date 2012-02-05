За что россиян могут лишить регистрации

В России пытаются бороться с «резиновыми» квартирами – когда на небольших жилых площадях регистрируются слишком много человек, а структуры ничего с этим сделать не могут. Глава Федеральной миграционной службы (ФМС) предлагает лишать россиян регистрации за трехмесячное отсутствие в квартире. По его словам, это может стать одним из способов решения проблемы. Специалисты же считают, что реализация этого предложения не окажет никакого влияния на миграционные потоки. При этом в стране многократно вырастет число бомжей.
Глава ФМС Константин Ромодановский предлагает объявлять в розыск и лишать регистрации россиян, которые не появлялись по месту регистрации больше 90 дней. Свое мнение он высказал на пресс-конференции в четверг, передает «Газета.Ru».
Как отмечают специалисты, нельзя запретить человеку иметь, к примеру, две квартиры и в одной практически не появляться, к тому же никто не в праве входить в чужую квартиру и проверять факт присутствия зарегистрированных граждан. Человек свободен в выборе жилья.
«Жилье имеет функцию проживания, а не ширмы, пусть оно его и выполняет, — считает председатель комиссии по законодательству Мосгордумы Александр Семенников. — Если фактические условия не позволяют проживать на этой площади, должны быть ограничения. На это уже обратил внимание и Конституционный суд, разъяснивший, что получение права собственности на несколько метров в квартире не означает права проживания. Так, кстати, было и раньше: при отсутствии достаточной жилплощади на ней не прописывали только ближайших родственников».
Если будет так легко лишиться регистрации, люди окажутся на улицах. «Количество бомжей увеличится в десятки раз, квартирные рейдеры скажут за такой закон «спасибо». А вот контролировать потоки мигрантов таким образом никак не удастся», — считает глава юридической компании «Виртуозы гражданской защиты» Сергей Герасимов.
По мнению Герасимова, наиболее верный путь предлагает председатель комитета Госдумы по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству Павел Крашенинников, подготовивший федеральный законопроект, ограничивающий размеры доли в квартире, которую можно приобрести и оформить в собственность, зарегистрировав в Федеральной регистрационной службе. Поддерживает идею блокирования сделок с долями и председатель комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская. По ее мнению, деление квартиры на доли возможно только при наследовании. Это хороший законопроект, с его помощью вполне можно бороться с «резиновыми» домами, и есть большая вероятность того, что он «пройдет», считает Хованская.
Предложения главы ФМС прозвучали вскоре после заявлений по вопросам миграции премьер-министра Владимира Путина. Сначала о необходимости введения уголовной ответственности за нарушение режима регистрации глава правительства сообщил в статье, опубликованной в «Независимой газете». Выступая 26 января на ежегодной коллегии ФМС, Путин заявил, что в отношении регистрирующих в своих квартирах сотни людей собственников жилья, а также организующих «ночлежки» для нелегальных мигрантов должностных лиц должна применяться уголовная ответственность. Для решения назревших проблем Путин предложил принять четыре поправки в касающееся регистрации и миграции законодательство. Во-первых, ужесточить ответственность для незаконно приезжающих мигрантов вплоть до введения для них моратория на повторный въезд в страну. Во-вторых, подвести под УК тех, кто берет нелегалов на работу: уголовная ответственность для работодателей, использующих труд нелегалов, должна наступать по ст. 322 УК (организация незаконной миграции), полагает премьер. В-третьих, он предложил ввести для приезжих обязательный экзамен по русскому языку. В качестве четвертой меры премьер предложил усилить ответственность для владельцев «так называемых резиновых квартир», которые за деньги регистрируют приезжих на своей площади.
«Нужно ликвидировать рынок подобных сомнительных услуг и фиктивной регистрации, предусмотреть жесткую ответственность как для собственников жилья, которые явно злоупотребляют своим имущественным правом, так и для должностных лиц, которые паразитируют на махинациях с регистрацией», — поручил он миграционной службе. Правда, о санкциях для граждан страны, переезжающих из одного города в другой и не проходящих процедуру регистрации на новом месте, Путин не упомянул (предположения о возможном введении таких санкций появились после публикации статьи премьера).