За что россиян могут лишить регистрации

Предложения главы ФМС прозвучали вскоре после заявлений по вопросам миграции премьер-министра Владимира Путина. Сначала о необходимости введения уголовной ответственности за нарушение режима регистрации глава правительства сообщил в статье, опубликованной в «Независимой газете». Выступая 26 января на ежегодной коллегии ФМС, Путин заявил, что в отношении регистрирующих в своих квартирах сотни людей собственников жилья, а также организующих «ночлежки» для нелегальных мигрантов должностных лиц должна применяться уголовная ответственность. Для решения назревших проблем Путин предложил принять четыре поправки в касающееся регистрации и миграции законодательство. Во-первых, ужесточить ответственность для незаконно приезжающих мигрантов вплоть до введения для них моратория на повторный въезд в страну. Во-вторых, подвести под УК тех, кто берет нелегалов на работу: уголовная ответственность для работодателей, использующих труд нелегалов, должна наступать по ст. 322 УК (организация незаконной миграции), полагает премьер. В-третьих, он предложил ввести для приезжих обязательный экзамен по русскому языку. В качестве четвертой меры премьер предложил усилить ответственность для владельцев «так называемых резиновых квартир», которые за деньги регистрируют приезжих на своей площади.