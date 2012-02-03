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Когда построят музейный комплекс?

3 февраля 2012, 13:50
Музейный комплекс имени И. Я. Словцова, над которым работают в Тюмени уже больше десятка лет, до сих пор не построен полностью.

В 2013 году по плану начнутся строительно-монтажные работы главного корпуса комплекса.

Напомним, первоначальный проект требовал корректировки, поэтому проектирование, а, соответственно, и строительство несколько затянулось. «На сегодня полностью проведен конкурс на корректировку проекта, создано тех задание, определен победитель конкурса на корректировку второй очереди объекта – фондохранилище. Им стала тюменская проектная организация «Град». Полностью составлено и подписано ТЗ на корректировку музейных корпусов – выставочных и иных», - рассказал сегодня на пресс-конференции директор музейного комплекса Павел Головин.

Как прокомментировали в Главном управлении строительства и ЖКХ Тюменской области, на сегодняшний день завершены работы в фондохранилище и хозяйственном корпусе, оба здания введены в эксплуатацию. Теперь предстоят работы в главном корпусе. Комитетом по культуре совместно с музеем им. Словцова была доработана концепция этого корпуса, ГУС и ЖКХ ТО на основе нее составил техзадание для проектировщиков, в ближайшем будущем пройдет аукцион, будет определен подрядчик, который будет заниматься корректировкой проектной документации, приведет ее в соответствие с разработанной концепцией. Строительно-монтажные работы главного корпуса начнутся ориентировочно в 2013 году.

«Хотелось бы, чтобы музейный комплекс стал центром культуры, который бы привлекал посетителей в свои стены», - высказался Павел Головин, уточнив, что этот комплекс планируется именно как развлекательное заведение для горожан. В нем будет множество современных технологий и интересных экспонентов. Посетительская вместимость экспозиционных залов составит 640 человек одновременно, также в здании будет видеолекционный зал на 300 человек.

#Новости#Тюменский музейный комплекс#Недвижимость#Женя#Общество
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