Когда построят музейный комплекс?

Как прокомментировали в Главном управлении строительства и ЖКХ Тюменской области, на сегодняшний день завершены работы в фондохранилище и хозяйственном корпусе, оба здания введены в эксплуатацию. Теперь предстоят работы в главном корпусе. Комитетом по культуре совместно с музеем им. Словцова была доработана концепция этого корпуса, ГУС и ЖКХ ТО на основе нее составил техзадание для проектировщиков, в ближайшем будущем пройдет аукцион, будет определен подрядчик, который будет заниматься корректировкой проектной документации, приведет ее в соответствие с разработанной концепцией. Строительно-монтажные работы главного корпуса начнутся ориентировочно в 2013 году.