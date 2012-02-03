«Этажи» вновь снижают цены на услуги

Опросы, проведенные компанией, показали, что многие граждане не обращаются в агентство недвижимости при покупке или продаже квартир дороже 2-3 миллионов рублей из-за высокой стоимости услуг. То же самое касалось и элитного жилья, где за услуги по продаже квартиры стоимостью 10 млн рублей нужно было заплатить агентству 200 тысяч рублей. Аналитики агентства вывели фиксированную стоимость, в которой заложены типовые услуги. Но каждая сделка индивидуальна, потому что на неё влияет ситуация на рынке - спрос и предложение, которые далеко не всегда совпадают. Поэтому было решено ввести относительный показатель - 1% от стоимости квартиры. Так, стоимость услуг при покупке или продаже квартиры за 10 млн составит 130 тысяч рублей. О том, что входит в услугу, можно узнать на сайте агентства, комментируют в агентстве.