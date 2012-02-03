«Этажи» вновь снижают цены на услуги

Снижение цен на покупку и продажу квартир вторичного рынка в региональном агентстве недвижимости «Этажи» в новогодние праздники привлекло горожан. Компания приняла решение не повышать цены на свои услуги, а даже изменили ценообразование на проведение сделок в сегменте загородной недвижимости.
Опросы, проведенные компанией, показали, что многие граждане не обращаются в агентство недвижимости при покупке или продаже квартир дороже 2-3 миллионов рублей из-за высокой стоимости услуг. То же самое касалось и элитного жилья, где за услуги по продаже квартиры стоимостью 10 млн рублей нужно было заплатить агентству 200 тысяч рублей. Аналитики агентства вывели фиксированную стоимость, в которой заложены типовые услуги. Но каждая сделка индивидуальна, потому что на неё влияет ситуация на рынке - спрос и предложение, которые далеко не всегда совпадают. Поэтому было решено ввести относительный показатель - 1% от стоимости квартиры. Так, стоимость услуг при покупке или продаже квартиры за 10 млн составит 130 тысяч рублей. О том, что входит в услугу, можно узнать на сайте агентства, комментируют в агентстве.
Также с 1 февраля 2012 года в силу новые изменения по ценообразованию на проведение сделок с загородной недвижимостью риэлторов РАН «Этажи». Теперь при покупке и продаже участков, дач и домов до 500 000 рублей, стоимость услуг риэлтора составит 30 тысяч рублей, а не 50 тысяч рублей как раньше. «Сегодня недорогая загородная недвижимость набирает популярность, но при оформлении сделки нужно учесть много различных нюансов – рассказывает Антон Сауков, руководитель центра загородной недвижимости РАН «Этажи», - Здесь нужна более тщательная проверка документов, оценка местности. С новым прайсом услуги риэлтора стали более доступными и теперь многие люди смогут обратиться к профессионалам и быть уверенными в качестве и безопасности сделки».
По словам руководителей, у агентства нет целей получать «сверхмаржу» и неоправданно завышать стоимость услуг. Напомним, что РАН «Этажи» год назад первыми в Тюмени ввели фиксированное ценообразование и открыто разместили свой прейскурант на сайте агентства. Согласно их политике, клиент, во-первых, должен знать, что входит в риэлторскую услугу, и за что он будет платить. А во-вторых, платить справедливую цену. Приятно, что такую инициативу стали перенимать некоторые тюменские агентства недвижимости. Открытость в работе ведет к цивилизации и развитию рынка. К сожалению, до сих пор многие другие агентства на вопрос «Сколько стоит ваша услуга?» отвечают: «Стоимость услуг рассчитывается индивидуально в зависимости от сложности вашей сделки».
Напомним, в агентстве введена полная финансовая ответственность по сделкам, поэтому сотрудники «Этажей» уверены, что покупка и продажа недвижимости через профессионалов – безопасна.
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