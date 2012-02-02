Строительный бизнес всем покажет!

«Эта выставка выгодно отличается от других подобных мероприятий. Она проводится в самом начале строительного сезона и привлекает очень много интересующихся посетителей - это как раз то, что нужно компаниям-экспонентам, - комментирует директор по маркетингу ЗАО «ВЗКСМ» Анна Ильиных. – Посетителей, проявляющих активный интерес к продуктам, на выставке очень большое количеств - это делает наше участие в ней очень выгодным».