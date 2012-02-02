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Строительный бизнес всем покажет!

2 февраля 2012, 11:05
Строительный сектор в Тюменской области развивается активно и бурно. Свои достижения и новинки лучшие участники строительного бизнеса представят на выставке «Строительство и Архитектура».

Строительный сектор в Тюменской области развивается активно и бурно. Свои достижения и новинки лучшие участники строительного бизнеса представят на выставке «Строительство и Архитектура» 7-10 февраля 2012 года.

Застройщики применяют новые технологии, развиваются. Индустрия строительства и ремонта области на сегодня насчитывает свыше 1000 крупных и мелких организаций, из которых 150 выполняют архитектурно-дизайнерские работы. Экспозицию выставки «Строительство и Архитектура» составят до 200 экспонентов из разных регионов России. Они представят свои продукты и найдут новых партнеров, ведь обычно на выставках подобного типа образуются объединения по направлениям и налаживаются экономические связи.

«Эта выставка выгодно отличается от других подобных мероприятий. Она проводится в самом начале строительного сезона и привлекает очень много интересующихся посетителей - это как раз то, что нужно компаниям-экспонентам, - комментирует директор по маркетингу ЗАО «ВЗКСМ» Анна Ильиных. – Посетителей, проявляющих активный интерес к продуктам, на выставке очень большое количеств - это делает наше участие в ней очень выгодным».

Традиционно мероприятие приглашает ряды компаний, предлагающих строительные и отделочные материалы. Здесь можно найти все – от отделочных материалов до квартиры. Лучшие экспоненты будут награждены.

В 2011 году выставку посетили более 10,5 тысяч человек. Среди них руководители и специалисты профильных и смежных предприятий Тюменской области, УрФО и других регионов, а также рядовые жители Тюмени.

«Строительство и Архитектура» состоится 7-10 февраля 2012 года в Выставочном зале по адресу Севастопольская, 12. Официальное открытие состоится в 11 часов. В рамках мероприятия 7 февраля также пройдет круглый стол «Развитие застройки территории юга Тюменской области», организованный Главным управлением строительства и ЖКХ Тюменской области.

На фото «Строительство и Архитектура-2011»

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