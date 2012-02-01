За январь область приросла тысячами квадратных метров жилья

В январе 2012 года в Тюменской области планируется ввести более 200 тысяч квадратных метров жилья. Такую цифру назвал сегодня замгубернатора области Евгений Заболотный в рамках церемонии подписания соглашения о совместной работе между Правительством области. АИЖК по Тюменской области и Западно-Сибирским банком Сбербанка России.