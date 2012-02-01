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За январь область приросла тысячами квадратных метров жилья

1 февраля 2012, 15:50
В январе 2012 года в Тюменской области планируется ввести более 200 тысяч квадратных метров жилья. Такую цифру назвал сегодня замгубернатора области Евгений Заболотный.

В январе 2012 года в Тюменской области планируется ввести более 200 тысяч квадратных метров жилья. Такую цифру назвал сегодня замгубернатора области Евгений Заболотный в рамках церемонии подписания соглашения о совместной работе между Правительством области. АИЖК по Тюменской области и Западно-Сибирским банком Сбербанка России.

Заместитель главы региона напомнил, что Тюменская область не меняет свои позиции и остается среди лидеров по вводу жилья. В 2011 году введено в эксплуатацию 1 млн 221 тысяча квадратных метров жилья – это больше, чем планировалось.

«В Тюмени мы уходим от точечной застройки, что совершенно правильно, - прокомментировал Евгений Заболотный, - Это позволяет комплексно решить все задачи тех, кто в будущем въедет в новые квартиры: обеспечение объектами соцкультбыта, благоустройства, стояночных мест и т.д.».

Застройщики Тюмени совместно с властями продолжают успешно решать задачу ввода жилья в области.

#Новости#Ввод жилья#Евгений Заболотный#Недвижимость#Женя#Общество
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