За январь область приросла тысячами квадратных метров жилья

В январе 2012 года в Тюменской области планируется ввести более 200 тысяч квадратных метров жилья. Такую цифру назвал сегодня замгубернатора области Евгений Заболотный в рамках церемонии подписания соглашения о совместной работе между Правительством области. АИЖК по Тюменской области и Западно-Сибирским банком Сбербанка России.
Заместитель главы региона напомнил, что Тюменская область не меняет свои позиции и остается среди лидеров по вводу жилья. В 2011 году введено в эксплуатацию 1 млн 221 тысяча квадратных метров жилья – это больше, чем планировалось.
«В Тюмени мы уходим от точечной застройки, что совершенно правильно, - прокомментировал Евгений Заболотный, - Это позволяет комплексно решить все задачи тех, кто в будущем въедет в новые квартиры: обеспечение объектами соцкультбыта, благоустройства, стояночных мест и т.д.».