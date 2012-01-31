На площадке появился кран. Стройка ожила?

На строительной площадке компании «Сиб-Строй» в микрорайоне Войновка города Тюмени появился башенный кран. Об этом сообщили пользователи форума NashGorod.ru. Сегодня эту информацию подтвердили в пресс-службе Главного управления строительства и ЖКХ по Тюменской области.
Напомним, впервые дольщики домов ООО «Сиб-Строй» на Войновке вышли на митинг в 2009 году и заявили о том, что их дома не введены в эксплуатацию в срок, строительство их не продолжается. С тех пор вопрос достройки объектов стали курировать местные власти. С того периода прорабатывалось несколько вариантов достройки этих домов.
По словам члена инициативной группы дольщиков войновских объектов Натальи Коротаевой, кран устанавливали на стройке уже не раз, поэтому пока нельзя сказать, что объекты действительно начали достраиваться. В то же время горожане понимают, что строительству могут мешать устоявшиеся в городе холода.
На данный момент решение проблемы застройщик видит за строительством пятой очереди комплекса. Под эту очередь планировалось отмежевать дополнительный участок земли, но впоследствии план действий изменился – теперь новое здание намереваются посадить в границах ранее отведенной территории. «Видимо, в центре двора, - комментирует Наталья, - А значит, не будет никакой детской площадки и парковок. Но это полбеды».
На неделе по вопросу домов на Войновке должна состояться встреча в Главном управлении строительства, дольщики надеются, что там вопрос прояснится.