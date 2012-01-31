На площадке появился кран. Стройка ожила?

Напомним, впервые дольщики домов ООО «Сиб-Строй» на Войновке вышли на митинг в 2009 году и заявили о том, что их дома не введены в эксплуатацию в срок, строительство их не продолжается. С тех пор вопрос достройки объектов стали курировать местные власти. С того периода прорабатывалось несколько вариантов достройки этих домов.