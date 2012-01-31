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Банкиры, застройщики и риэлторы - в одной упряжке

31 января 2012, 15:19
Сбербанк России планирует обновить работу с застройщиками и риэлторами Тюмени.

Сбербанк России планирует обновить работу с застройщиками и риэлторами Тюмени. Об этом накануне на пресс-конференции по итогам года сообщил председатель Западно-Сибирского банка Сбербанка России Сергей Мальцев.

Он отметил, что работа с риэлторами и застройщиками ведется и сейчас, но в 2012 году в более развитом виде будет представлена новая программа, интегрированная для трех партнеров: банка, застройщиков и риэлторов. «Мы будем открывать ипотечные центры в след году, предоставлять партнерам места на территории банка», - сказал банкир.

Несомненно, новая программа будет ускорять и облегчать покупку новостройки потребителю, а также даст дополнительные преференции всем участникам процесса.

#Новости#Сбербанк#Недвижимость#Женя#Общество
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