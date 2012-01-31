Банкиры, застройщики и риэлторы - в одной упряжке

Он отметил, что работа с риэлторами и застройщиками ведется и сейчас, но в 2012 году в более развитом виде будет представлена новая программа, интегрированная для трех партнеров: банка, застройщиков и риэлторов. «Мы будем открывать ипотечные центры в след году, предоставлять партнерам места на территории банка», - сказал банкир.