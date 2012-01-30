Земельных правонарушений стало больше

В 2011 году специалистами Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Тюменской области было проведено 2016 проверок соблюдения земельного законодательства. По итогам работы выявлено 1327 нарушений, 884 из них - нарушения земельного законодательства. Об этом рассказал на расширенной Коллегии в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Тюменской области руководитель Управления Александр Одинцов.
В рамках плановых (925) и внеплановых (1091) проверок было проверено 3479 земельных участков – это больше, чем в прошлом году на 67%. По итогам работы выявлено 1327 нарушений (на 24 % больше, чем в 2010 году), 884 из них - нарушения земельного законодательства. По ним возбуждено 847 административных дел и вынесено 37 предписаний об устранении нарушений без составления протоколов. Оставшиеся 443 нарушения связаны с невыполнением предписаний должностных лиц и неуплатой административных штрафов.
Также, согласно плану Управления, в 2011 году проведены 443 проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Две плановые проверки не состоялись ввиду ликвидации компаний. Проверки проведены на 2068 земельных участках. Результатом их стало выявление 316 нарушений земельного законодательства, по которым возбуждено 285 административных дел. В результате наложено административных штрафов на сумму порядка 2,7 миллиона рублей, взыскано 2,1 миллиона рублей. С целью устранения данных нарушений вынесено 307 предписаний. В 2012 году Управление наведается к 480 юридическим лицам, из которых в рамках государственного земельного контроля должны быть проведены 452 проверки.
В минувшем году на основании материалов органов муниципального земельного контроля Управлением возбуждено 116 административных дел, привлечены к административной ответственности 108 лиц, наложено штрафов на сумму более 200 тысяч рублей, взыскано порядка 150 тысяч рублей.
64 материала по фактам нарушения земельного законодательства поступило в адрес Управления из Департамента имущественных отношений Тюменской области. Посему были проведены мероприятия, в ходе которых 59 нарушений выявлены. В отношении 57 лиц вынесены постановления о назначении административных наказаний. Наложено административных штрафов на сумму порядка 50 тысяч рублей, взыскано более 42 тысяч рублей.
Взаимодействуя с прокуратурой, специалисты Управления приняли участие в 13 проверках, инициированных органами прокуратуры.