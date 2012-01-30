Земельных правонарушений стало больше

В рамках плановых (925) и внеплановых (1091) проверок было проверено 3479 земельных участков – это больше, чем в прошлом году на 67%. По итогам работы выявлено 1327 нарушений (на 24 % больше, чем в 2010 году), 884 из них - нарушения земельного законодательства. По ним возбуждено 847 административных дел и вынесено 37 предписаний об устранении нарушений без составления протоколов. Оставшиеся 443 нарушения связаны с невыполнением предписаний должностных лиц и неуплатой административных штрафов.