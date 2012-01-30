Тюмень готовится к единому налогу на недвижимость

Единый налог на недвижимость планируют ввести в России в 2013 году. Он заменит существующие налоги на имущество и земельный и станет в перспективе основным источником пополнения местных бюджетов. В связи с этим в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Тюменской области активно ведется работа по подготовке к его введению.
Работа по массовой оценке объектов недвижимости во всех субъектах РФ была организована Росреестром с 2010 года. Тюменская область также работает в данном направлении. Об этом доложил на расширенной Коллегии в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Тюменской области руководитель Управления Александр Одинцов.
С целью переноса данных обо всех объектах недвижимости в ГКН и проведения их кадастровой оценки в 2011 году проведены работы по актуализации государственной кадастровой оценки земель и работы по массовой оценке объектов недвижимости. В настоящее время завершены работы по кадастровой оценке земель особо охраняемых территорий и объектов, земель промышленности и иного специального назначения Тюменской области. Готовятся отчетные материалы на выполнение работ по государственной кадастровой оценке земель населенных пунктов (350 тысяч объектов оценки) и земель сельскохозяйственного назначения (40,5 тысяч объектов оценки). Завершены работы по определению перечня факторов, влияющих на стоимость объектов недвижимости в границах городских и сельских населенных пунктов Тюменской области.
В целях кадастровой оценки объектов капитального строительства в Росреестр переданы перечни более 677 тысяч объектов оценки – зданий, строений, сооружений, помещений, квартир, подлежащих государственной кадастровой оценке.
Работа по массовой кадастровой оценке – она же является подготовкой к введению местного налога на недвижимость, близка к завершению: в июне 2012 года будет определена кадастровая стоимость всех объектов капитального строительства, расположенных на территории Тюменской области, отметил руководитель Тюменского Росреестра.
Фото с сайта bfm.ru