Тюмень готовится к единому налогу на недвижимость

С целью переноса данных обо всех объектах недвижимости в ГКН и проведения их кадастровой оценки в 2011 году проведены работы по актуализации государственной кадастровой оценки земель и работы по массовой оценке объектов недвижимости. В настоящее время завершены работы по кадастровой оценке земель особо охраняемых территорий и объектов, земель промышленности и иного специального назначения Тюменской области. Готовятся отчетные материалы на выполнение работ по государственной кадастровой оценке земель населенных пунктов (350 тысяч объектов оценки) и земель сельскохозяйственного назначения (40,5 тысяч объектов оценки). Завершены работы по определению перечня факторов, влияющих на стоимость объектов недвижимости в границах городских и сельских населенных пунктов Тюменской области.