Латвия открывает свои двери тюменцам

За небольшие деньги (от 200 тысяч рублей) Вы сможете приобрести в собственность квартиру и получить право на упрощенный въезд в страны шенгенского соглашения, а при покупке более недорогой недвижимости – оформить для себя и членов Вашей семьи вид на жительство в Латвии. Находясь в Лиепае, Вы будете чувствовать неразрывную связь со всей Европой, и сможете с комфортом без существенных затрат и оформления визовых документов путешествовать по странам Шенгенского соглашения.