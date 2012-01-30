Латвия открывает свои двери тюменцам

Балтийский берег в советское время был желанным местом отдыха для многих жителей нашей страны. Сегодня жители Тюменского региона приблизились к этой гостеприимной стране. Теперь, находясь в Тюмени, можно легко купить недвижимость в Латвии.
Уникальная природа, мягкий морской климат и прекрасные многокилометровые песчаные пляжи всегда привлекали в Лиепаю людей, заботящихся о своем здоровье и благополучии своих детей, аристократию времен царской России, а также романтиков, ищущих покой и умиротворение.
Сегодня Латвия, являясь государством ЕС, входящим в шенгенское пространство, вновь готова принять у себя дорогих гостей из России, и предложить высокий уровень сервиса, а также развлечений на любой вкус, за разумные деньги. В связи с этим компания Amberland Real Estate открывает представительство в Тюменской области и предлагает стать владельцем недвижимости на берегу балтийского моря, в городе Лиепая.
За небольшие деньги (от 200 тысяч рублей) Вы сможете приобрести в собственность квартиру и получить право на упрощенный въезд в страны шенгенского соглашения, а при покупке более недорогой недвижимости – оформить для себя и членов Вашей семьи вид на жительство в Латвии. Находясь в Лиепае, Вы будете чувствовать неразрывную связь со всей Европой, и сможете с комфортом без существенных затрат и оформления визовых документов путешествовать по странам Шенгенского соглашения.
Приобретение недвижимости в Лиепае в настоящее время является также и прекрасной инвестиционной перспективой, поскольку уже в ближайшем будущем ее стоимость будет иметь тенденции к росту.
По всем вопросам, связанным с приобретением недвижимости в Латвии, Вы можете обратиться к Генеральному представителю компании Amberland Real Estate в Тюменской области, по телефону: 8 912 397 42 53, e-mail: [email protected]
Amberland Real Estate – Ваш дом на янтарном берегу.
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