Число проблемных строек сократилось на 12

«За каждой квартирой стоит неоднократное обращение в Тюменский Росреестр. Сначала собственник проводит регистрацию квартиры, затем муниципалитет приходит за перерегистрацией имущества перед тем, как передать его другим гражданам, - все это большой труд, - отметил Евгений Заболотный. - А строить мы будем не меньше, а по договору с Минрегионом еще и больше. Сегодня мы вышли на уровень 0,86 квадратных метров на человека в год, но по всем параметрам мы должны приблизиться к 1 метру жилья на человека».