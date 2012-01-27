Число проблемных строек сократилось на 12

Об этом сегодня на расширенной Коллегии в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии поТюменской области заявил замгубернатора Тюменской области Евгений Заболотный.
В списке проблемных домов объекты разной степени готовности: заселенные, но не введенные в эксплуатацию; строящиеся слишком медленными темпами; остановленные строительства и т.д. «В результате совместной с Тюменским Росреестром деятельности 12 объектов удалось из этого списка исключить за год. Это трудная индивидуальная работа с каждым застройщиком, конкурсным управляющим, с дольщиками», - пояснил Заболотный.
Он поблагодарил сотрудников областного Росреестра за своевременную, качественную, важную и большую работу. И отметил, что в дальнейшем работать с дольщиками придется еще больше, поскольку Президентом поставлена задача закрыть проблему недостроев до середины 2012 года. «Не знаю, удастся ли ее закрыть полностью, поскольку по некоторым домам у нас пока алгоритма движения еще нет. Тем не менее, возобновить строительство домов - а это, опять же работа с конкурсными управляющими; ввести эти дома; зарегистрировать квартиры – это опять же работа со специалистами», - сообщил замглавы региона.
При этом строить работа с Росреестром продолжится и в другом направлении – в регистрации жилья. В прошлом году в Тюменской области введено 1 млн 221 тысяча квадратных метров жилья. Одной из составляющих этой работы являлась работа по приобретению жилья для различных категорий населения: бюджетников, сирот, ветеранов, инвалидов и т.д.
«За каждой квартирой стоит неоднократное обращение в Тюменский Росреестр. Сначала собственник проводит регистрацию квартиры, затем муниципалитет приходит за перерегистрацией имущества перед тем, как передать его другим гражданам, - все это большой труд, - отметил Евгений Заболотный. - А строить мы будем не меньше, а по договору с Минрегионом еще и больше. Сегодня мы вышли на уровень 0,86 квадратных метров на человека в год, но по всем параметрам мы должны приблизиться к 1 метру жилья на человека».