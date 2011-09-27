Заменить водительское удостоверение можно через интернет

Он сообщил, что на сегодняшний день горожане уже могут выбрать подразделение Госавтоинспекции, дату и время получения государственной услуги, а также направить необходимые для этого документы в электронном виде. Для получения услуги заявителю необходимо пройти процедуру регистрации на сайте gosuslugi.ru. Пароль для входа в личный кабинет направляется заявителю в течение 20 дней с момента регистрации.
Затем человек заходит на сайт и выбирает подразделение, в котором хочет получить услугу, а также день недели и время, с 9 до 18 часов. При заполнении необходимых сведений о транспортном средстве в рамках регистрации или регистрационной деятельности его собственника через портал госуслуг направляется заявка, которая рассматривается должностными лицами в течение суток. После этого заявителю отправляется уведомление о подтверждении, либо отмене заявки, если каких-то требуемых данных в обращении не хватает.
«На сегодняшний день мы реализовали более 213 заявок в электронном виде. Большинство из них касались замены водительских удостоверений. Многие тюменцы сегодня понимают, что гораздо проще не выходя из дома сформировать пакет документов, направить его нам, а затем уже прибыть в ГИБДД и просто получить готовый документ, подтвердив свою личность», — пояснил Александр Лиханов.
По словам подполковника полиции, только за 8 месяцев текущего года количество нарушений тюменцами ПДД перевалило за полмиллиона. Чтобы проверить наличие неоплаченных штрафов сегодня гражданам достаточно посетить сайт госуслуг.
«Граждане вправе посмотреть наличие этих штрафов, наличие отметок об оплате. Добавлю, что информация, которая поступает к нам со стационарных видеоприборов тоже имеется в электронном виде. Особенно актуальна эта услуга будет у тех, кто передал право управления своим автомобилем другому лицу. Владелец машины может зайти в интернет и посмотреть, нарушал ли этот человек правила и есть ли у него оплаченные и неоплаченные штрафы», — утверждает замглавы ГИБДД.
Госавтоинспекция Тюменской области и до этого вела электронные подсчеты, а сейчас увязала между собой электронный взаимообмен между банковской структурой, департаментом стратегического развития, центром информационных технологий и ГИБДД.
«Не касаясь денежной составляющей, мы направляем им информацию о наличии штрафов, привязке к номеру водительского удостоверения, а в ответ получаем информацию, что этот штраф оплачен», — объясняет Лиханов.
Что касается проведения государственного технического осмотра, то владельцы транспортных средств прямо на сайте могут выбрать пункт ГТО, дату и время предоставление автомобиля. «Мы откорректируем свою работу в этом направлении с учетом принятых в последнее время постановлений и ряда нормативных документов об изменении порядка проведения ГТО», — уточнил Александр Лиханов.