Заменить водительское удостоверение можно через интернет

«Граждане вправе посмотреть наличие этих штрафов, наличие отметок об оплате. Добавлю, что информация, которая поступает к нам со стационарных видеоприборов тоже имеется в электронном виде. Особенно актуальна эта услуга будет у тех, кто передал право управления своим автомобилем другому лицу. Владелец машины может зайти в интернет и посмотреть, нарушал ли этот человек правила и есть ли у него оплаченные и неоплаченные штрафы», — утверждает замглавы ГИБДД.