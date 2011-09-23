Дайджест Nashgorod.ru с 16 по 22 сентября

Война миров? Все гораздо прозаичнее
Ряд районов Тюмени утром 20 сентября остался без света. Слышался громкий гул, напоминающий звук двигателей падающего самолета. Кто-то решил, что началась война, кто-то подумал о нашествии пришельцев.
Как объяснила пресс-служба компании «Фортум», всему виной была нештатная ситуация при выполнении работ на открытом распределительном устройстве. В результате инцидента были отключены два энергоблока ТЭЦ-1.
Мнения пользователей сайта:
«Зачастила тэц с подобными звуками, не к добру»
«ТЭЦ-1 практически всю скрыло в клубах пара. Не припомню такого. Бывает, рычит она, но сегодня из ряда вон»
«Информация кстати верная, я думал правду не скажут»
Безработные перевозчики требуют справедливости
Перевозчики вышли к администрации города, чтобы вызвать власть на диалог. Суть их претензий: конкурс на осуществление пассажирских перевозок выиграли компании, у которых на самом деле нет в наличии новых автобусов, хотя изначально они были заявлены в документации. Кроме того, из-за сокращения транспорта на линиях на 200 единиц около 500 водителей, кондукторов и перевозчиков фактически остались без работы.
Спустя три часа к возмущенным предпринимателям вышел заместитель директора департамента по транспорту и связи Александр Емельянов. К единому мнению обе стороны так и не пришли. Перевозчики планируют проведение санкционированного митинга — 26 сентября в 8:00.
Мнения пользователей сайта:
«Жалко людей... Конкурсы давно все разыграны еще до начала... Ни прокуратура, ни сам ДАМ не поможет, наверняка с юридических и прочих сторон всё законно...»
«Эээх народ... Почему никто из обманутых перевозчиков до сих пор не обратился в прокуратуру? Почему не все 500 безработных были на митинге? Почему дали власти втоптать себя в грязь, надо было улицы перекрывать, подъезды к администрации...»
«Льготников перевозить не хотят, валидаторы устанавливать не хотят, договариваться с Отечеством не хотят, хотят только бабло собирать и все. Ну работайте там где вас устраивает, в чем проблема?»
Переход на Пермякова построен, а проектных документов нет
Представители департамента по строительству администрации Тюмени, управление автомобильных дорог, Счетная палата и ЗАО «Аэродромдорстрой» отказались предоставить в суде проектно-сметную документацию на строительство подземного перехода по улице Пермякова. При строительстве подземного перехода на Пермякова в Тюмени две компании-подрядчика завысили стоимость работ на 28 миллионов рублей.
Мнения пользователей сайта:
«А потом директора таких шаражек стреляют себе в голову в подъезде»
«Как будто таких обьектов „без документов“ в бюджетной сфере только один переход. Ой, вернее теперь уже два»
«А вот это уже интересно. А чья же подпись со стороны заказчика должна стоять и стояла на самом деле на актах приемки работ? Людей с правом подписи не должно быть много...»
В аварии погиб водитель легковушки
Страшное ДТП произошло утром 19 сентября в Тюмени. На перекрестке улиц Мира и Червишевский тракт столкнулись легковой Nissan и Lexus-джип. Водитель «Ниссана» не учел дорожно-метерологические условия и его автомобиль вынесло на встречную полосу, где и произошло лобовое столкновение с «Лексусом». В результате аварии водитель легковушки скончался от полученных травм.
Мнения пользователей сайта:
«Я знала погибшего лично. Хороший был человек. Вообще осторожный и разумный. Насколько мне известно, не гонял. Просто так случилось... Жалко парня...»
«Может одновременно с лишением в/у забирать транспортное средство, чтоб не гоняли???»
На линии вышло еще 68 автобусов
50 автобусов вышло на линии дополнительно 22 сентября, преимущественно на магистральные маршруты. Еще 18 автобусов было добавлено на линии в тех районах, которые испытывали проблемы, это №№ 80, 10, 43, 89, 4, 9, 38, 41, 85 и 7. Такую оценку дал директор МУ ПГТ «Тюменьгортранс» Андрей Чистяков.
Мнения пользователей сайта:
«Интересно, если горожане сформируют свою независимую комиссию и предоставят данные администрации города, администрации эти данные признает реальными?»
«Как были проблемы с Лесобазы утром на 1 уехать, так и остались, куда автобусов-то добавили? Как дети должны в школу добираться, а мы на работу? Автобус приходит ОЧЕНЬ переполненный, а у ребятишек еще ведь и портфели»