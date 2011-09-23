Дайджест Nashgorod.ru с 16 по 22 сентября

Перевозчики вышли к администрации города, чтобы вызвать власть на диалог. Суть их претензий: конкурс на осуществление пассажирских перевозок выиграли компании, у которых на самом деле нет в наличии новых автобусов, хотя изначально они были заявлены в документации. Кроме того, из-за сокращения транспорта на линиях на 200 единиц около 500 водителей, кондукторов и перевозчиков фактически остались без работы.