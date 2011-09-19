Вырастим крутую смену!

В начале осени оценивать объект, предназначенный для занятий зимними видами спорта, довольно проблематично. Учитывая, что сейчас на лыжной базе полным ходом идут работы по благоустройству близлежащей территории. Само здание по ул. Барнаульской с первого взгляда не способно вызвать больших поводов для восхищения. Но внешний вид забывается, когда вы попадаете внутрь. Там все так, как и подобает настоящей профессиональной базе: лыжехранилище; небольшие, но уютные раздевалки, оборудованные индивидуальными шкафами, душевыми кабинами и туалетами; есть даже несколько специальных тренажеров и сушилка для обуви. Пару лет назад власти подарили школе комфортабельный автобус, на котором дети ездят участвовать в соревнованиях по всему нашему региону. Осенью ребята два раза в неделю проводят тренировки в «Жемчужине Сибири». Всего в распоряжение СДЮСШОР № 2 находятся три лыжные базы общей площадью 216 кв. метров: одна здесь, вторая по улице Гилевская роща, третья — в поселке Мыс (ул. Судоремонтная 1/А).