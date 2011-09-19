Вырастим крутую смену!

СДЮСШОР № 2 (Лыжные гонки и биатлон)
В начале осени оценивать объект, предназначенный для занятий зимними видами спорта, довольно проблематично. Учитывая, что сейчас на лыжной базе полным ходом идут работы по благоустройству близлежащей территории. Само здание по ул. Барнаульской с первого взгляда не способно вызвать больших поводов для восхищения. Но внешний вид забывается, когда вы попадаете внутрь. Там все так, как и подобает настоящей профессиональной базе: лыжехранилище; небольшие, но уютные раздевалки, оборудованные индивидуальными шкафами, душевыми кабинами и туалетами; есть даже несколько специальных тренажеров и сушилка для обуви. Пару лет назад власти подарили школе комфортабельный автобус, на котором дети ездят участвовать в соревнованиях по всему нашему региону. Осенью ребята два раза в неделю проводят тренировки в «Жемчужине Сибири». Всего в распоряжение СДЮСШОР № 2 находятся три лыжные базы общей площадью 216 кв. метров: одна здесь, вторая по улице Гилевская роща, третья — в поселке Мыс (ул. Судоремонтная 1/А).
Более подробно о своем детище журналистам рассказал Сергей Герасимов, директор СДЮСШОР № 2: «На данный момент у нас занимаются 185 человек. Обучение абсолютно бесплатное. С восьми до двенадцати лет мы принимаем всех желающих, которые не имеют медицинских противопоказаний. Полный процесс обучения занимает семь лет: два года дети проходят курс начальной подготовки, а остальное время они уже проводят в учебно-тренировочных группах. Более перспективных ребят мы передаем в областную спортивную школу, где тренируется сборная команды нашей области. Ну а самые-самые позже переходят заниматься уже в центр спортивной подготовки.
Не скажу, что у нас перебор в желающих, которым приходится стоять в очереди на место. Особенно это касается лыжных гонок. На биатлон родители куда с большей охотой записывают своих чад. Очень важную роль играет тренерский фактор. Например, в нашей школе преподают такие уважаемые в мире спорта люди, как Надежда Коврижных и Валерий Белов».
Первостепенную причину отсутствия ажиотажа при записи детей в спортивные школы Сергей Герасимов видит в снижение уровня спартакиад образовательных учреждений города. Учителя физической культуры ныне не заинтересованы отбирать одаренных детей и приводить их за ручку в спортивные школы. Поэтому эту роль на себя берут представители базы, которые обходят близлежащие учебные заведения и убеждают детей записываться в секции.
Стоит отметить, что самыми известными воспитанниками СДЮСШОР № 2 являются Анастасия Кузьмина и Антон Шипулин, которые впервые лыжную подготовку проходили у тренера Коврижных.
СДЮСШОР № 3 (волейбол, баскетбол, хоккей с шайбой, греко-римская борьба, бокс, шахматы, настольный теннис и адаптивные виды спорта)
Основное здание данной спортивной школы раньше располагалось по ул. Луначарского, 14, но из-за ветхости его в 2009 году пришлось снести. Сотрудников и воспитанников СДЮСШОР № 3 приютили другие спортивные учреждения. Время скитаний скоро закончится, ведь их новый дом на ул. Садовой, 109а уже практически готов. Осталось доделать небольшие штрихи по завершению отделочных работ, да и установить трибуны в большом игровом зале. Особенно радует, что «Олимпия», так назвали этот спорткомплекс, широко будет развивать адаптивные виды спорта.
Об этом журналистам поведал директор СДЮСШОР № 3 Андрей Досаев: «С 2011 года у нас открылось отделение адаптивного спорта, где культивируются такие виды как баскетбол, теннис и танцы на колясках. Детей с нарушением опорно-двигательного аппарата мы обучаем плаванию. Слабовидящие и слабослышащие ребята имеют возможность заниматься мини-футболом, гандболом и шахматами. Также мы будем развивать такой малопопулярный вид спорта в России, как голбол. Он уже входит в программу Паралимпийских игр, но у нас пока почему-то не прижился. Подчеркну, что „Олимпия“ располагает всеми нужными средствами для инвалидов: специализированные раздевалки, душевые и туалеты. Все входы оснащены удобными пандусами».
Новый спортивный комплекс весьма обширен и располагается на 4 этажах. Планируется, что он распахнет двери для более, чем 600 человек, которые будут проходить обучение в таких видах спорта, как баскетбол, волейбол, греко-римская борьба, бокс, хоккей, настольный теннис и художественная гимнастика. Обучение для детей полностью бесплатное. Взрослые также могут поднимать свою физическую подготовку в вечернее время, но уже на платной основе.
Главной гордостью СДЮСШОР № 3 является Евгения Кудымова, которая на недавней Всемирной летней Универсиаде завоевала две серебряные медали.
СДЮСШОР № 1 (спортивная гимнастика, греко-римская борьба, волейбол, прыжки на батуте, спортивная аэробика, конный спорт)
Следующим пунктом остановки журналистов стала спортивная школа № 1, что расположена по улице Орловская, 37. Само здание с первого взгляда показалось довольно-таки устаревшим. Внутри картина также не слишком просветлела. Но все досужие негативные мысли были развеяны, когда представители СМИ увидели большой зал, где дети увлеченно занимались спортивной гимнастикой. Конечно, аура старины там тоже отчетливо проглядывалась, но здесь она проиграла душевному единению тренеров и их воспитанников.
Замдиректора СДЮСШОР № 1 по учебно-воспитательной работе Марина Воронцова рассказала о богатой истории школы: «Образована она в 1937 году. У нас восемь профилирующих видов спорта. Спортивная гимнастика и греко-римская борьба считаются основными. Например, гимнастикой у нас занимаются 450 детей. Также есть секции по прыжкам на батуте, конный спорт и волейбол, который мы открыли в этом году. Наше отделение спортивной аэробики находится в СК „Дорожник“, что в районе Московского тракта. Данный зал нам построили 20 лет назад. Он, конечно, уже не такой современный, но, тем не менее, это единственный специализированный зал спортивной гимнастики в Тюмени».
Один из тренеров женского отделения гимнастики Татьяна Островская выделила основные критерии, которыми должны обладать ее подопечные, чтобы стать успешными гимнастками: «Наш вид по праву считается одним из самых сложных и тяжелых в мире спорта. Идеальными рамками для начало занятий в гимнастике принято считать возраст от пяти до восьми лет. Хотелось бы, чтобы девочки были легкими, худыми, изящными, с хорошей мышечной координацией. А вот гибкость, прыгучесть и выносливость при должном усердии вполне можно выработать. Сейчас набор в нашей школе практически завершен, но мы всегда рады девочкам, они в последнее время в гимнастику идут неохотно».
Одним из тех, на кого будущие воспитанники СДЮСШОР № 1 наверняка будут равняться, стал Владимир Чебоксаров, легенда греко-римской борьбы. Он начинал свой богатый спортивный путь в секции именно этой спортивной школы.
«Алькор» (скалолазание, спортивный туризм и пауэрлифтинг)
Детско-юношеская спортивная школа «Алькор», располагающаяся по ул. Хохрякова 88, предстала перед журналистами в самом выгодном свете. Во время нашего визита в здании полным ходом шел тренировочный процесс, где несколько десятков довольных мальчишек и девчонок под чутким взором опытных наставников брали невиданные для простых обывателей высоты. Помимо скалолазания в «Алькоре» занимаются также спортивным туризмом и пауэрлифтингом. На данный момент в школе проходят обучение 595 детей, которых тренируют двенадцать профессиональных преподавателей.
Один из наставников Иван Калинин провел параллель между скалолазанием и другими видами спорта: «Скалолазание можно сравнить со спортивной гимнастикой. В обоих видах развитию подвергаются абсолютно все группы мышц. Мой первый тренер и вовсе шутил, что скалолазание — это не шахматы, здесь нужно подумать. Я с ним полностью согласен, ведь мышление наш вид спорта и в самом деле развивает не хуже шахмат. Например, когда ты лезешь по трассе, то постоянно оказываешься перед трудным выбором зацепки и всего твоего расположения на стене. Это все нужно хорошенько продумать, чтобы не оказаться внизу».
В «Алькоре» заверили, что начать заниматься скалолазанием никогда не поздно. Дети проходят обучение бесплатно, а вот взрослым каждый месяц придется раскошеливаться на вполне доступную цену в 1500 рублей. В эту стоимость входят три тренировки в неделю, начиная с восьми часов вечера. Весной этого года школа обзавелась эталонной
Директор клуба Галина Скоробогатова уверена, что богатые спортивные традиции помогут детям поверить в себя и достичь успехов, сравнимых с теми, которых уже добились два главных воспитанника «Алькора»: бронзовый призер кубка мира Сергей Абдрахманов и серебряный призер чемпионата мира Станислав Кокорин. Последнего журналистам посчастливилось подловить, когда тот направлялся на тренировку. Станислав отметил небывалую дружественную атмосферу, царящую на абсолютно всех занятиях в его школе. Именно это, наверное, и помогает воспитанникам «Алькора» быть в числе лучших скалолазов не только России, но и всего мира.
Павел Кунцевич