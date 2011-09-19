Александр Моор: «У проигравших перевозчиков есть возможность взять реванш»

По мнению возмущенных предпринимателей, конкурс выиграли компании, у которых на самом деле нет в наличии новых автобусов, хотя изначально они были заявлены в документации. Кроме того, из-за сокращения транспорта на линиях на 200 единиц около 500 водителей, кондукторов и перевозчиков остались без работы. Люди уверены: конкурс был проведен нечестно. Некоторые его участники, одержавшие в результате победу, выставляли на суд комиссии одни и те же машины, перевешивая на них государственные номера.
«Мы разбирались с той проблемой. Оказалось, что люди заключают договоры с теми, кто выиграл конкурс, а на работу не выходят, — прокомментировала ситуацию руководитель пресс-службы администрации города Гульнара Сидоркина. — К тому же работодатели сейчас проверяют водителей на наличие нарушений и ДТП. Вот и получается, что те, кто больше всех кричал, к сожалению, в прошлом году сбивали людей. Порой насмерть. Естественно, что с ними перевозчик не хочет заключать договор. Максимум, что он может — взять таких водителей в будущем в резерв.
Более того, сегодня все машины работают с 6:00 до
У нас в центре занятости на сегодня зарегистрировано 111 вакансий водителей общественного транспорта. Водители и кондукторы, которые подходили в пятницу в ПАТП без труда подписали контракт и через пару дней вышли на линию».
Что касается фальшивых госзнаков, то, согласно документации, номера на заявленных микроавтобусах идут практически друг за другом: *95, *96, *98 и так далее. Если рассуждать логически, становится ясно, что поддельные номера, так похожие друг на друга, перевозчику бы пришлось собирать по всему югу Тюменской области.
Между тем, сами водители объясняют нежелание выходить на линии так: «Я поработал день, второй. Перевозчик перебрасывает меня то на один маршрут, то на другой. Мной просто затыкают дыры! Оно мне надо? К тому же сейчас все маршрутные такси работают в минус, потому что им приходится перевозить льготников бесплатно».
Незадолго до проведения конкурса предпринимателям посоветовали закупить новые машины, чтобы выиграть. Присутствующие на встрече перевозчики продали «ГАЗели», взяли кредиты и закупили новые микроавтобусы. В результате они не только не победили в конкурсе, но еще и остались с долгами без работы. Перевозчики отметили, что получали от компании «Отечество» предложение запустить их автомобили на выигранные маршруты. Только для этого они должны были заплатить по
Перевозчики негодуют и по поводу приравнивания маршрутных такси к автобусам малой вместимости. Смена статуса повлекла за собой обязательство перевозки льготных категорий граждан, но валидаторов нет ни в одном микроавтобусе, а льготников частники обязаны провозить бесплатно. Для получения компенсации перевозчики должны установить в автомобилях за свой счет терминалы. Стоимость одного аппарата
Несмотря на все претензии предпринимателей, администрация города не собирается отменять результаты конкурса.
«Конкурс на осуществление пассажирских перевозок состоялся. До момента подведения итогов никто из перевозчиков не опротестовал условия конкурса. Видимо, все надеялись на победу. Но на то он и конкурс, что есть победители и проигравшие. Если кто-то считает, что его права были нарушены, нужно обращаться в суд, а не тратить время на забастовки. Возврат в прошлое невозможен! Кстати, по трем лотам из 18 пройдет повторный конкурс, который мы объявим во вторник 20 сентября. Я полагаю, что для проигравших в первом конкурсе открывается прекрасная возможность взять реванш! Думаю, будет более разумным заняться не забастовками, а подготовкой документов на конкурс», — написал в своем блоге глава администрации города Александр Моор.
«Недовольны результатами конкурса те, кто не выиграл на конкурсе. Это нормальная реакция. И это небольшая часть всех транспортников нашего города. Остальные работают на маршрутах», — добавляет он.
Директор МУ ПГТ «Тюменьгортранс» Андрей Чистяков на брифинге также дал комментарий по работе современной маршрутной сети:
«Маршрутная сеть Тюмени имела очень большой коэффициент дублирования и неравномерное распределение пассажиропотока. На некоторых маршрутах были заняты не все места для сидения, а на некоторых автобусы заполнялись „под завязку“. Сейчас мы постарались выровнять пассажиропоток. С раннего утра первого дня на улице трудились специалисты, которые осуществляли контроль подвижного состава, смотрели, сколько автобусов вышло на линию. Ими была зафиксирована масса нарушений, которые, естественно, сказались на жителях.
С течением недели на „горячую линию“ поступало все меньше обращений: если в первый день их было порядка 200, то сегодня — около 75. В основном, тюменцев интересует работа общественного транспорта в утренние и вечерние часы. На сегодняшний день по количеству транспорта мы вышли на норму, которую планировали изначально. Ситуация начинает улучшаться».
Условия, выдвинутые администрацией Тюмени, были следующие: в течение нескольких лет перевозчик должен обновить подвижной состав. Независимо от класса транспортных средств, все перевозчики обязаны перевозить льготников. В договорах прописаны жесткие требования и финансовые санкции за нарушения и неисполнение графиков движения, новые требования к персоналу, водителям и кондукторам. После проведения конкурса с победителями были заключены контракты на пять лет.
По трем лотам перевозчики не подписали долгосрочный договор. Дело в том, что на момент проведения проверок участники конкурса не представили все транспортные средства, которые значились в заявке. На период проведения нового конкурса с ними заключен краткосрочный контракт на 90 дней.
«Мы вместе с перевозчиками каждый день рассматриваем сложные ситуации, вносим корректировки в их работу. Я уверен, что в самое ближайшее время качество транспортного обслуживания в Тюмени стабилизируется и те проблемы, с которыми столкнулись жители, будут устранены», — убежден Александр Моор.
Еще раз напомним, что с 10 сентября льготники могут пользоваться общественным транспортом независимо от того, в какой автобус они сели — большой или малой вместимости. Пользоваться льготой могут все, у кого есть транспортные карты. Транспортная карта с фотографией не требует дополнительных документов, транспортная карта без фотографии требует удостоверения личности — подтверждения, что именно этому человеку полагается льгота.
Льготники, которые получают стопроцентную компенсацию, такие, как федеральные льготники, пенсионеры по старости и другие, ездят бесплатно. Школьники и студенты также пользуются соответствующей льготой. У школьников в рабочие дни — 20% от тарифа, у студентов — 50% от тарифа, то есть 2,70 и 7 рублей соответственно.
Если вам отказывают, обращайтесь на «горячую линию» «Тюменьгортранса» по номерам