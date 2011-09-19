Александр Моор: «У проигравших перевозчиков есть возможность взять реванш»

«Конкурс на осуществление пассажирских перевозок состоялся. До момента подведения итогов никто из перевозчиков не опротестовал условия конкурса. Видимо, все надеялись на победу. Но на то он и конкурс, что есть победители и проигравшие. Если кто-то считает, что его права были нарушены, нужно обращаться в суд, а не тратить время на забастовки. Возврат в прошлое невозможен! Кстати, по трем лотам из 18 пройдет повторный конкурс, который мы объявим во вторник 20 сентября. Я полагаю, что для проигравших в первом конкурсе открывается прекрасная возможность взять реванш! Думаю, будет более разумным заняться не забастовками, а подготовкой документов на конкурс», — написал в своем блоге глава администрации города Александр Моор.