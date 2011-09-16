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Дайджест NashGorod.ru со 9 по 15 сентября

16 сентября 2011, 14:37
В Тюмени не утихают страсти вокруг новой системы работы общественного транспорта. Недовольны и пассажиры, и перевозчики. Администрация пытается всех выслушать и успокоить, но конструктивных диалогов пока не складывается. На сайте Nashgorod.ru тюменцы ведут многостраничные дискуссии по поводу того, кто виноват и что делать, однако и в сети ответов вопросы не находится. Что еще, кроме усложнившееся дорожной ситуации, волновало горожан на этой неделе — читайте в дайджесте.
Сюжет
Тюмень

Расписание новое — проблемы старые

С 10 сентября общественный транспорт Тюмени начал работать по новой системе. Неделю назад администрация города анонсировало новое расписание автобусов. Из него тюменцы узнали, как изменились наименования маршрутов и остановочных пунктов, начало, окончание, а также интервал движения общественного транспорта.

Мнение пользователей сайта:

«Браво! 80 маршрутка: с 20 до 23 часов. Интервал движения — 30 минут. Подожди полчаса, посмотри вслед маршрутке, не остановившейся у Рентала, потому что она уже доверху набита жопами, и жди еще полчаса следующей маршрутки. Ну или езди на такси, которое, кстати, тоже обещает подорожать. Искренне и от души желаю изобретателям нового расписания гореть в аду»

Утро добрым не было

Новое автобусное расписание тюменцы оценили утром понедельника. Довольных было мало — время выхода на рейс большинства машин не соответствовало расписанию, маршрутки и автобусы шли переполненными, на многих дорогах города образовались пробки. Корреспондент Nashgorod.ru рассказал тюменцам, как сложно было уехать в час пик из поселка Московский, где стало одним маршрутом меньше. В свою очередь, пользователи сайта делились своими транспортными несчастьями на страницах форума.

Мнение пользователей сайта:

«живу в Тюменском микрорайоне, вроде бы, у нас никаких маршрутов не отменяли, а уехать сегодня около 8 утра было ну очень сложно: автобусы (17, 25 и 30) переполненные, маршрутки мимо остановки проскакивают потом еще на Республики в пробку попали((( сочувствую жителям Московского и других районов, которых новая транспортная система коснулась напрямую»

«Отличное утро!! Бодрость на целый день! Теперь в переполненных маршрутках ездят бабушки с тележками (так и хочется спросить: вот что Вам, бабушка, надо в 6.50 утра в этой маршрутке на Антипино и что же Вы везете в этой тележечке, которая стоит на моей ноге?). Пардон, не в маршрутке, а в „автобусе малой вместимости“. От всего сердца желаю ответственным лицам из администрации ездить только на общественном транспорте. Поближе к народу, так сказать. Ну и заодно лечиться в муниципальной поликлинике на общих основаниях»

«С субботы даже автобусы все перетасовали, теперь 30-ки какие то все обшарканные ездят, даже заходить в автобус противно. Как будто их взяли с 1 маршрута или 15. Очень нравились раньше комфортабельные 30-ки, с удовольствием на них ездил, а сейчас что творится, печаль!»

Халатный зам

Следственными органами возбуждено уголовное дело в отношении заместителя губернатора Тюменской области Владимира Чейметова. Он подозревается в халатности. По версии следствия, Чейметов, занимая в 2010 году должность первого заместителя директора департамента агропромышленного комплекса Тюменской области, при заключении государственного контракта с ФГУП «Госрыбцентр» допустил ненадлежащее исполнение своих служебных обязанностей, повлекшее причинение крупного ущерба государству.

Мнение пользователей сайта:

«3 крупный чиновник за неделю! Кажется, жизнь-то налаживается»

«думаю, что если бы было больше прозрачности по расходованию бюджета ,то было бы интересней , например: опубликовывались все закупки и проделанные работы и суммы потраченные на всё это и кто освоил . и тогда любой горожанин знал , что дорога в его дворе стоит столько то столько ит.д и т.п.»

Поедем на таксо?

С 1 сентября 2011 года в силу вступили новые правила работы такси, что связано с Федеральным законом от 21.04.2011 № 69-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». На территории региона оказанием услуг по перевозке пассажиров легковым транспортом занимаются порядка 25 тысяч человек. Однако до сих пор никто не контролировал, в каком состоянии выходят на линию автомобили, кому они принадлежат и кто работает в качестве водителей такси. В соответствии с новым законом, на региональном уровне определен порядок выдачи разрешений, их стоимость и основные требования, предъявляемые к легковому автотранспорту и людям, работающим в этой сфере. Впрочем, тюменские таксисты не торопятся регистрировать свои ИП.

Мнение пользователей сайта:

«А пассажиры ждут, когда же за ними будут приезжать НОРМАЛЬНЫЕ автомобили, а не разъе***ные семерки, копейки, шестерки...»

«Цены уже подняли, а изменений как не было так и нет. Все таксисты и официальные и бомбилы воспользовались суматохой чтоб накосить бабла под шумок. Что будет после Нового года? — Рынок своё отыграет. Сколько способны будут платить пассажиры — такой проезд и будет. Лишь бы появился наконец контроль за качеством»

Погоня со стрельбой

Вечером 9 сентября на 11-м километре автодороги «с. Исетское — с. Упорово» при задержании правонарушителя сотрудник дорожно-патрульной службы произвел в него выстрел из табельного пистолета. Водитель скончался на месте происшествия. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Мнение пользователей сайта:

«я за копа!!! водителя пытались остановить, он не подченился, в итоге сопротивлялся... а если не остановился и сбил бы кого то... жалко конечно, но надо думать чем догонялки могут кончится»

«Только почему-то в Исетске говорят, что ГИБДДшники ждали когда парень выйдет из кафе и сядет за руль, а уже потом погоня стрельба, и сопротивления не было. Даже если было так как описано, то сотрудник полиции не имел права вообще доставать табельное оружие. Тем более в салоне было еще 4 пассажира, среди которых были и несовершеннолетние. То что водитель был пьян, лишен водительского удостоверения не повод для применения огнестрельного оружия. Прокуратура поставит все точки над „I“.»

«вопрос: какое имел право инспектор вообще доставать табельное оружие, являющееся все-таки оружием смертельным? я так понимаю, водитель сидел в машине и не был вооружен, т.е не угрожал жизни и здоровью инспектора. нечем больше стекло было разбить?и второй вопрос: почему инспектор снял оружие с предохранителя, если явно угрозы быть не могло?»

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