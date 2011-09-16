Дайджест NashGorod.ru со 9 по 15 сентября

Расписание новое — проблемы старые
С 10 сентября общественный транспорт Тюмени начал работать по новой системе. Неделю назад администрация города анонсировало новое расписание автобусов. Из него тюменцы узнали, как изменились наименования маршрутов и остановочных пунктов, начало, окончание, а также интервал движения общественного транспорта.
Мнение пользователей сайта:
«Браво! 80 маршрутка: с 20 до 23 часов. Интервал движения — 30 минут. Подожди полчаса, посмотри вслед маршрутке, не остановившейся у Рентала, потому что она уже доверху набита жопами, и жди еще полчаса следующей маршрутки. Ну или езди на такси, которое, кстати, тоже обещает подорожать. Искренне и от души желаю изобретателям нового расписания гореть в аду»
Утро добрым не было
Новое автобусное расписание тюменцы оценили утром понедельника. Довольных было мало — время выхода на рейс большинства машин не соответствовало расписанию, маршрутки и автобусы шли переполненными, на многих дорогах города образовались пробки. Корреспондент Nashgorod.ru рассказал тюменцам, как сложно было уехать в час пик из поселка Московский, где стало одним маршрутом меньше. В свою очередь, пользователи сайта делились своими транспортными несчастьями на страницах форума.
Мнение пользователей сайта:
«живу в Тюменском микрорайоне, вроде бы, у нас никаких маршрутов не отменяли, а уехать сегодня около 8 утра было ну очень сложно: автобусы (17, 25 и 30) переполненные, маршрутки мимо остановки проскакивают потом еще на Республики в пробку попали((( сочувствую жителям Московского и других районов, которых новая транспортная система коснулась напрямую»
«Отличное утро!! Бодрость на целый день! Теперь в переполненных маршрутках ездят бабушки с тележками (так и хочется спросить: вот что Вам, бабушка, надо в 6.50 утра в этой маршрутке на Антипино и что же Вы везете в этой тележечке, которая стоит на моей ноге?). Пардон, не в маршрутке, а в „автобусе малой вместимости“. От всего сердца желаю ответственным лицам из администрации ездить только на общественном транспорте. Поближе к народу, так сказать. Ну и заодно лечиться в муниципальной поликлинике на общих основаниях»
«С субботы даже автобусы все перетасовали, теперь
Халатный зам
Следственными органами возбуждено уголовное дело в отношении заместителя губернатора Тюменской области Владимира Чейметова. Он подозревается в халатности. По версии следствия, Чейметов, занимая в 2010 году должность первого заместителя директора департамента агропромышленного комплекса Тюменской области, при заключении государственного контракта с ФГУП «Госрыбцентр» допустил ненадлежащее исполнение своих служебных обязанностей, повлекшее причинение крупного ущерба государству.
Мнение пользователей сайта:
«3 крупный чиновник за неделю! Кажется, жизнь-то налаживается»
«думаю, что если бы было больше прозрачности по расходованию бюджета ,то было бы интересней , например: опубликовывались все закупки и проделанные работы и суммы потраченные на всё это и кто освоил . и тогда любой горожанин знал , что дорога в его дворе стоит столько то столько ит.д и т.п.»
Поедем на таксо?
С 1 сентября 2011 года в силу вступили новые правила работы такси, что связано с Федеральным законом от 21.04.2011 №
Мнение пользователей сайта:
«А пассажиры ждут, когда же за ними будут приезжать НОРМАЛЬНЫЕ автомобили, а не разъе***ные семерки, копейки, шестерки...»
«Цены уже подняли, а изменений как не было так и нет. Все таксисты и официальные и бомбилы воспользовались суматохой чтоб накосить бабла под шумок. Что будет после Нового года? — Рынок своё отыграет. Сколько способны будут платить пассажиры — такой проезд и будет. Лишь бы появился наконец контроль за качеством»
Погоня со стрельбой
Вечером 9 сентября на
Мнение пользователей сайта:
«я за копа!!! водителя пытались остановить, он не подченился, в итоге сопротивлялся... а если не остановился и сбил бы кого то... жалко конечно, но надо думать чем догонялки могут кончится»
«Только почему-то в Исетске говорят, что ГИБДДшники ждали когда парень выйдет из кафе и сядет за руль, а уже потом погоня стрельба, и сопротивления не было. Даже если было так как описано, то сотрудник полиции не имел права вообще доставать табельное оружие. Тем более в салоне было еще 4 пассажира, среди которых были и несовершеннолетние. То что водитель был пьян, лишен водительского удостоверения не повод для применения огнестрельного оружия. Прокуратура поставит все точки над „I“.»
«вопрос: какое имел право инспектор вообще доставать табельное оружие, являющееся все-таки оружием смертельным? я так понимаю, водитель сидел в машине и не был вооружен, т.е не угрожал жизни и здоровью инспектора. нечем больше стекло было разбить?и второй вопрос: почему инспектор снял оружие с предохранителя, если явно угрозы быть не могло?»