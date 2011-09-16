Дайджест NashGorod.ru со 9 по 15 сентября

«Отличное утро!! Бодрость на целый день! Теперь в переполненных маршрутках ездят бабушки с тележками (так и хочется спросить: вот что Вам, бабушка, надо в 6.50 утра в этой маршрутке на Антипино и что же Вы везете в этой тележечке, которая стоит на моей ноге?). Пардон, не в маршрутке, а в „автобусе малой вместимости“. От всего сердца желаю ответственным лицам из администрации ездить только на общественном транспорте. Поближе к народу, так сказать. Ну и заодно лечиться в муниципальной поликлинике на общих основаниях»