Тюменские таксисты ждут нового года

«По нашим оценкам, на территории региона оказанием услуг по перевозке пассажиров легковым транспортом занимаются порядка 25 тысяч человек. Однако до сих пор никто не контролировал, в каком состоянии выходят на линию автомобили, кому они принадлежат и кто работает в качестве водителей такси», — уточнил 6 сентября в рамках брифинга заместитель губернатора Тюменской области Евгений Заболотный.