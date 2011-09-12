Тюменские таксисты ждут нового года

«По нашим оценкам, на территории региона оказанием услуг по перевозке пассажиров легковым транспортом занимаются порядка 25 тысяч человек. Однако до сих пор никто не контролировал, в каком состоянии выходят на линию автомобили, кому они принадлежат и кто работает в качестве водителей такси», — уточнил 6 сентября в рамках брифинга заместитель губернатора Тюменской области Евгений Заболотный.
В соответствии с новым законом, на региональном уровне определен порядок выдачи разрешений, их стоимость и основные требования, предъявляемые к легковому автотранспорту и людям, работающим в этой сфере.
Однако тюменские таксисты не торопятся регистрировать свои ИП. По сообщению Управления федеральной налоговой службы, ожидалось, что в начале сентября начнется наплыв частных извозчиков в Едином регистрирующем центре Тюменской области, но этого не произошло.
Согласно информации, которую предоставляет пресс-служба налоговой инспекции, с начала сентября в Тюмени зарегистрировано 170 новых индивидуальных предпринимателей. При этом из основного классификатора вида экономической деятельности следует, что пункт 60.22 «Деятельность такси» выбрали всего десять человек.
Все дело в том, что проект закона Тюменской области «О порядке осуществления контроля за соблюдением юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями требований к обеспечению безопасности пассажиров легкового такси и идентификации легковых такси по отношению к иным транспортным средствам» внесен в Тюменскую областную Думу губернатором 6 сентября, а рассмотреть данный проект закона планируется на заседании комитета областной Думы по экономической политике и природопользованию лишь 21 сентября.
Одновременно в Тюменскую областную Думу внесен законопроект, предусматривающий, что выдачей разрешений и контролем соблюдения требований законодательства, предъявляемых к легковым такси, займутся органы местного самоуправления. Планируется, что проект закона будет рассмотрен депутатами 22 сентября. После его принятия выдачей разрешений и контролем за деятельностью такси займутся муниципалитеты.
Как пояснил президент Ассоциации Союза тюменских таксистов Александр Артемьев, перевозчики не проявляют должной активности, так как ждут принятия местного законопроекта. Более того, штрафные санкции будут применяться к таксистам только с 1 января 2012 года.
«У предпринимателей, оказывающих эти услуги, есть четыре месяца на то, чтобы оформить все необходимые документы», — уточнил Евгений Заболотный.
«Кто-то открывает ИП, кто-то ждет до последнего. Люди сначала хотят увидеть, насколько серьезными будут первые штрафы, а уже потом примут окончательное решение», — пояснил Александр Артемьев.
Напомним, что согласно принятым документам, оказывать услуги легкового такси отныне смогут только юридические лица или индивидуальные предприниматели. Они обязаны обеспечивать техническое обслуживание и ремонт такси; проводить контроль технического состояния такси перед выездом на линию и обеспечивать прохождение водителями предрейсового медицинского осмотра.
Водитель легкового такси должен иметь водительский стаж не менее трех лет либо общий водительский стаж не менее пяти лет.
Автомобили должны находиться в собственности либо быть приобретены по договору лизинга. Разрешения выдаются на каждое транспортное средство сроком на пять лет. Стоимость одного разрешения составляет две тысячи рублей.
Кроме того, обязательным условием работы автотранспорта в такси станут цветографическая схема легкового такси («шашечки») на кузове автомобиля и оранжевый фонарь на крыше, таксометр и кассовый аппарат.
Предусматривает закон и серьезные штрафные санкции за отсутствие разрешения и несоблюдение обязательных требований. Так, за отсутствие на транспортном средстве цветографической схемы легкового такси и (или) опознавательного фонаря на крыше штраф на водителя составит 3 000 рублей; на должностных лиц — 10 000 рублей; на юридических лиц — 50 000 рублей.
За перевозку пассажиров водитель, не имеющий при себе разрешения, заплатит 5 000 рублей. За незаконную установку на транспортном средстве опознавательного фонаря легкового такси предполагается штраф на граждан в размере 2 500 рублей с конфискацией указанных устройств; на должностных лиц — 20 000 рублей с конфискацией указанных устройств; на юридических лиц — 500 000 рублей с конфискацией указанных устройств.