Общественный транспорт: первое утро по новой схеме

Новую систему работы общественного транспорта оценили сегодня утром жители Тюмени. Пока довольных немного — время выхода на рейс большинства машин не соответствует расписанию, маршрутки переполнены.
Корреспондент Nashgorod.ru попытался уехать в час пик из поселка Московский. Московский — это не отдаленная деревня, большинство жителей работает в городе, студенты учатся там же. Раньше выбраться отсюда можно было на автобусе №
Итак, новое расписание. Приходим на остановку в 7.20. Здесь уже ждут человек
В программе на «Радио 7» представители «Тюменьгортранса» отмечали, что маршруты в Московский — это их давняя «головная боль». Ведь поселок находится за чертой города. Ехать сюда затратно, да и компенсацию за перевозку льготников придется получать у районной администрации. Да, возможно, у перевозчиков возникают трудности с получением финансов от различных муниципальных объектов, но жителям непонятно, почему 4 километра по пустой трассе стоят дороже, чем
Московский — это только один из примеров. Народ начал жаловаться на переполненные автобусы еще в субботу. Проблематично было уехать из микрорайонов вечером, набиты под завязку были маршруты № 25, 17 и 30, хотя раньше такого не бывало. Пробиться трудно было в маршрутки, идущие из Заречного. С утра, как ни странно, ситуация не поменялась. К новому расписанию общественного транспорта добавился обычный утренний коллапс с авариями и неработающими светофорами. В результате, горожане опоздали на работу и учебу. Как сообщил пользователь Nashgorod.ru, из Рощино не смогли уехать школьники: в начале восьмого не пришел ни
Во время радиоэфира представители «Тюменьгортранса» заверяли, что все преобразования сделаны на благо горожан. Другой реакции, кроме горькой усмешки, эти слова не вызывают. Если набитый автобус — это норма для чиновников, то понятно, почему вопрос с пробками становится все более актуальным. Постояв по часу на остановке в холод, потолкавшись в тесном салоне, пассажиры, скорее всего, сделают выбор в пользу частного авто, благо кредитных программ сейчас предостаточно. Тогда, возможно, возмездие настигнет и тех, кто знал о транспортных проблемах только понаслышке. Жаль, что остальным от этого легче не станет.
Надежда Корнеева