Общественный транспорт: первое утро по новой схеме

Итак, новое расписание. Приходим на остановку в 7.20. Здесь уже ждут человек 20-25 . Через 8 минут появляется «ГАЗель». Как и следовало ожидать, желающих поехать намного больше, чем посадочных мест. Тем более, Московский — это вторая остановка, конечная — деревня Падерино. Как обычно, народ рассаживается по полтора человека на место. Маршрутка уезжает. Через 12 минут появляется «автобус малой вместимости». То, что вместо заявленных 10-ти минут ожидания пришлось ждать 12 — ерунда. Народ больше волнует, как все-таки уехать, если вместимость «малая», а на работу нужно всем примерно в одно и то же время. В итоге в уже наполовину полную маршрутку втискивается около тридцати человек. Последним приходится буквально утрамбовывать впереди стоящих. Около двадцати человек остаются ждать следующего рейса. Кстати, в поселке два остановочных пункта. Еще несколько человек на следующем, вероятно, пропустят не один рейс, прежде чем им удастся сесть.