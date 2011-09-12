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Общественный транспорт: первое утро по новой схеме

12 сентября 2011, 11:50
Новую систему работы общественного транспорта оценили сегодня утром жители Тюмени. Пока довольных немного — время выхода на рейс большинства машин не соответствует расписанию, маршрутки переполнены.
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Тюмень

Новую систему работы общественного транспорта оценили сегодня утром жители Тюмени. Пока довольных немного — время выхода на рейс большинства машин не соответствует расписанию, маршрутки переполнены.

Корреспондент Nashgorod.ru попытался уехать в час пик из поселка Московский. Московский — это не отдаленная деревня, большинство жителей работает в городе, студенты учатся там же. Раньше выбраться отсюда можно было на автобусе № 39-д и маршрутке № 80. Втиснуться в последнюю и раньше было проблематично, но в душе у многих теплилась надежда, что когда-нибудь этот кошмар закончится, и ездить можно будет, если не сидя, то хотя бы не в обнимку с незнакомыми людьми. Но — увы! Автобус, удобный для пассажиров, но не выгодный для перевозчиков, отменили.

Итак, новое расписание. Приходим на остановку в 7.20. Здесь уже ждут человек 20-25 . Через 8 минут появляется «ГАЗель». Как и следовало ожидать, желающих поехать намного больше, чем посадочных мест. Тем более, Московский — это вторая остановка, конечная — деревня Падерино. Как обычно, народ рассаживается по полтора человека на место. Маршрутка уезжает. Через 12 минут появляется «автобус малой вместимости». То, что вместо заявленных 10-ти минут ожидания пришлось ждать 12 — ерунда. Народ больше волнует, как все-таки уехать, если вместимость «малая», а на работу нужно всем примерно в одно и то же время. В итоге в уже наполовину полную маршрутку втискивается около тридцати человек. Последним приходится буквально утрамбовывать впереди стоящих. Около двадцати человек остаются ждать следующего рейса. Кстати, в поселке два остановочных пункта. Еще несколько человек на следующем, вероятно, пропустят не один рейс, прежде чем им удастся сесть.

В программе на «Радио 7» представители «Тюменьгортранса» отмечали, что маршруты в Московский — это их давняя «головная боль». Ведь поселок находится за чертой города. Ехать сюда затратно, да и компенсацию за перевозку льготников придется получать у районной администрации. Да, возможно, у перевозчиков возникают трудности с получением финансов от различных муниципальных объектов, но жителям непонятно, почему 4 километра по пустой трассе стоят дороже, чем 10-12 по городским пробкам. И почему в такой «единой России» так трудно передвигаться между населенными пунктами.

Московский — это только один из примеров. Народ начал жаловаться на переполненные автобусы еще в субботу. Проблематично было уехать из микрорайонов вечером, набиты под завязку были маршруты № 25, 17 и 30, хотя раньше такого не бывало. Пробиться трудно было в маршрутки, идущие из Заречного. С утра, как ни странно, ситуация не поменялась. К новому расписанию общественного транспорта добавился обычный утренний коллапс с авариями и неработающими светофорами. В результате, горожане опоздали на работу и учебу. Как сообщил пользователь Nashgorod.ru, из Рощино не смогли уехать школьники: в начале восьмого не пришел ни 10-й ни 87-й маршрут. Пресс-секретарь главы администрации города Гульнара Сидоркина отчиталась в своем микроблоге: «Отчет по маршруту 10. Сорваны рейсы в 7, 7-15 , только в 7-50 приехал».

Во время радиоэфира представители «Тюменьгортранса» заверяли, что все преобразования сделаны на благо горожан. Другой реакции, кроме горькой усмешки, эти слова не вызывают. Если набитый автобус — это норма для чиновников, то понятно, почему вопрос с пробками становится все более актуальным. Постояв по часу на остановке в холод, потолкавшись в тесном салоне, пассажиры, скорее всего, сделают выбор в пользу частного авто, благо кредитных программ сейчас предостаточно. Тогда, возможно, возмездие настигнет и тех, кто знал о транспортных проблемах только понаслышке. Жаль, что остальным от этого легче не станет.

Надежда Корнеева

#Новости#Городской транспорт#Автобусы#Тюмень#Сюжеты нашего города#Аналитические материалы#Ксения#Общество
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