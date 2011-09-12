Черлидеры в Тюмени: Профессиональному спорту — профессиональная поддержка

Ирина является президентом не случайно — именно ей в голову пришла идея создать в Тюмени группу поддержки. «Я 15 лет танцевала в коллективе „Зори Тюмени“, но мне пришлось уйти, потому что я не смогла совмещать учебу в Институте государства и права и деятельность в ансамбле, — рассказывает Ирина. — Тем не менее, желание заниматься чем-то подобным осталось. Мама мне сказала: „Чего в Тюмени нет, тем и займись“. Я посмотрела сайты и поняла, что в Тюмени нет черлидинга».