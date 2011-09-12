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Черлидеры в Тюмени: Профессиональному спорту — профессиональная поддержка

12 сентября 2011, 15:37
Весной на спортивных мероприятиях все чаще стали появляться девушки-черлидеры, танцующие ровно с таким же задором, как показывают в американских фильмах. О том, как в Тюмени появились «девушки с помпонами», Nashgorod.ru рассказали президент и вице-президент Федерации черлидинга Тюменской области Ирина Сташкевич и Евгения Топоркова.
Сюжет
Тюмень

Ирина является президентом не случайно — именно ей в голову пришла идея создать в Тюмени группу поддержки. «Я 15 лет танцевала в коллективе „Зори Тюмени“, но мне пришлось уйти, потому что я не смогла совмещать учебу в Институте государства и права и деятельность в ансамбле, — рассказывает Ирина. — Тем не менее, желание заниматься чем-то подобным осталось. Мама мне сказала: „Чего в Тюмени нет, тем и займись“. Я посмотрела сайты и поняла, что в Тюмени нет черлидинга».

Та атмосфера, что сопутствует черлидингу, всегда привлекала Ирину. Кажется, что улыбчивые девчонки, лихо отплясывающие и показывающие акробатические трюки, могут спасти спортивную команду в самой сложной ситуации. Посовещавшись с москвичами и уральцами, Ирина нашла единомышленников в Тюмени и создала Федерацию. После этого было объявлено о кастинге в команду для выступлений. В основной состав вошли те, кто не понаслышке знаком с физическими нагрузками: танцоры и акробаты.

«Черлидеры должны быть физически подготовлены, — поясняет вице-президент Федерации Евгения Топоркова. — Растяжка, гибкость, артистичность, харизма, внешность — это самые главные качества. Кроме того, отбор — это одно, а во время занятий девочки должны понимать, чем они занимаются». Во время занятий Евгения подтверждает, что занятия черлидингом — это не развлечение, а спорт. Опоздавшие делают несколько кругов по залу, разговоры по телефону во время тренировки пресекаются.

Девушки набрали уже 4 группы для тренировки. Из тех, кто помладше, будут «лепить» черлидеров-спортсменов. С детьми будут заниматься профессиональные тренеры по гимнастике и аэробике, их будут учить делать сложные трюки, чтобы в дальнейшем они могли выступать на соревнованиях. Областные чемпионаты девушки планируют проводить сами. Впрочем, пока это только в мечтах — ведь местных конкурентов у них пока не появилось.

Пока же на виду команда, которая занимается чердансом — девушки танцуют, подбадривая публику в перерывах спортивных состязаний. В ближайшее время своя группа поддержки, возможно, появится у каждой команды. «Сейчас Тюмень как никогда стремится к вершинам профессионального спорта, — говорит Евгения, — построен шикарный стадион, „Рубин“ готовится выйти в КХЛ. А профессиональному спорту необходима профессиональная группа поддержки. Когда, как не сейчас и кто, как не мы»?

Надежда Корнеева

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