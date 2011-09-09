Дайджест NashGorod.ru со 2 по 8 сентября

Эй, не стойте слишком близко!
В Тюмени, так же как в Москве и Санкт-Петербурге, увеличат штрафы за неправильную парковку. Законопроект до конца года планируют разработать в областной Думе. Сколько придется выложить за незаконную парковку, пока не известно, но скорее всего, речь идет о тысячах рублей. Кроме того, Тюмень закупит около двадцати эвакуаторов, которые начнут вывозить автомобили из центра города. Если сейчас эвакуировать авто можно только в том случае, когда оно препятствует проезду, то в будущем можно будет увозить все транспортные средства, припаркованные под запрещающими знаками и т.д.
Мнения пользователей сайта:
«а машины где парковать? на деревьях чтоли? Парковок нету, их хоть миллион штраф не построятся они сами»
«Как бы это ни было прискорбно, но это мировая практика. В крупных американских городах абонемент на парковку в центре города обходиться намного дороже, чем содержание (эксплуатация, топливо, ремонт) самого автомобиля»
«наш общественный транспорт оставляет желать лучшего, по этом многие и едут на машинах на работу».
В тесноте, да не в обиде?
С 10 сентября тюменцев ждут изменения в системе транспортного обслуживания. Некоторые маршруты будут закрыты, у некоторых изменится нумерация и наименование. Из-за низкого пассажиропотока на многих маршрутах города автобусы будут заменены на транспортные средства малой вместимости (маршрутки). По мнению транспортников, будет удобнее, если вместо автобуса, который ходит редко, на остановку будет приезжать каждые
Мнения пользователей сайта:
«Что значит заменить автобусы маршрутками? А как же пенсионеры, которым а) трудновато залазить в маршрутки, б) не всегда есть возможность оплатить проезд»
«Они не знают сами что за маршрутная схема в городе. А безубыточность предлагают решать за счет пересадок».
«Надо звонить, звонить, звонить!!! Чтоб они там с ума сошли от звонков, тогда может почешутся»
Кто в ответе за ДТП?
За одни выходные в дорожных авариях пострадали 11 ребятишек в возрасте от 9 месяцев до 13 лет. Виновниками этих ДТП стали взрослые. Начальник Управления ГИБДД Геннадий Лоточкин обратился ко всем тюменцам, участникам дорожного движения: "«Что скажет в будущем мама своей пятилетней дочке, получившей переломы челюсти, руки и черепно-мозговую травму? Ведь именно мама села с ребенком в машину к пьяному водителю. Как она будет смотреть дочери в глаза? А пьяный папа, который вез четырехлетнего сына на скутере, как он будет чувствовать себя, протрезвев? Ведь сам-то он не пострадал, это малышу было очень больно...»
Мнения пользователей сайта:
«возмущенный глава гибдд — штрафуйте пешеходов: с нас, когда мы пешком, и начинается прививание культуры поведения на дороге!»
«Начальник Управления ГИБДД Геннадий Лоточкин, организация безопастности дорожного движения ВАША РАБОТА [censored]!!! Несправляетесь??? [censored]на[censored]!!!»
«Судя по откликам на здравое замечание начальника ГИБДД некоторым персонажам достаточно в новостях о ГИБДД и ДД писать слово „Лопата“ чтобы они начали сливать на НГР очередную порцию своих комплексов в виде очередного текстового манифеста».
Зомби в городе. Охота началась
Несмотря на заявление организаторов об отказе в проведении мероприятия, в воскресенье в Тюмени всё же состоялся зомби-моб, который сумел наделать много шума в Интернет-среде нашего города. Тюменский городской родительский комитет направил в редакции тюменских СМИ письма, призывающие предотвращать в будущем проведение флешмобов, подобных «Зомби-мобу». Также родителям предлагают сообщить, если их ребенок психически пострадал от вида «зомби».
Мнения пользователей сайта:
«Кроме улыбки вся эта истерия ни чего не вызывает. Позиция РК понятна — на них по сути забили и провели моб, теперь даже осознавая, что их протест кроме улыбки ни чего не вызовет (а скорее даже негатив от молодежи) им приходиться продолжать бороться с ветряными мельницами. Мне их искренне жаль»
«Согласна со статьей : «молодым людям, стремящимся к самовыражению подобным образом, необходимо помнить о том, что свобода одного человека заканчивается там, где начинается свобода другого. Многие действия, которые человек имеет право делать у себя дома, недопустимы в общественных местах, поскольку это вызывает отвращение у других»
«Свобода запрещать также заканчивается „дома“. Для остального есть Административный Кодекс. Почему должен учитываться чей-то ретроградский вой, мне непонятно. Хотя лично мне вообще непонятен кипишь вокруг этого никчемного мероприятия».
Служить бы рад...
Старшего преподавателя кафедры перевода и переводоведения Андрея Кутузова уволили из ТюмГУ. Поводом для того, чтобы уволить из университета проработавшего там шесть лет кандидата филологических наук, стало вступившее в силу решение мирового суда Тюмени, приговаривающее Кутузова к двум годам лишения свободы условно.
Напомним, чуть менее года назад прокуратура обвинила университетского преподавателя и общественного активиста в «публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности» (часть 1 статьи 280 Уголовного кодекса РФ). Ему приписывалось изготовление и распространение листовок с призывами «ментов к стенке». В итоге, после продолжительного разбирательства, 14 марта суд удовлетворил иск стороны обвинения. Сам Кутузов своей вины не признал и намерен обжаловать приговор в Европейском суде по правам человека.
Мнения пользователей сайта:
«Этого следовало ожидать, зачем шараге лишние проблемы»
«если бы я была выпускницей ТГУ мне было бы очень стыдно иметь их диплом»
«Проклятое полицеской государство. Как же злит бессилие против этих куцевых-чеботаревых и их хозяев из кремля. Как же нам завоевать свободу?».