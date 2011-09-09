Дайджест NashGorod.ru со 2 по 8 сентября

В Тюмени, так же как в Москве и Санкт-Петербурге, увеличат штрафы за неправильную парковку. Законопроект до конца года планируют разработать в областной Думе. Сколько придется выложить за незаконную парковку, пока не известно, но скорее всего, речь идет о тысячах рублей. Кроме того, Тюмень закупит около двадцати эвакуаторов, которые начнут вывозить автомобили из центра города. Если сейчас эвакуировать авто можно только в том случае, когда оно препятствует проезду, то в будущем можно будет увозить все транспортные средства, припаркованные под запрещающими знаками и т.д.