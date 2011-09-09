Автомобильная осень-2011

KIA Rio
Самой долгожданной будет, конечно же, новинка от KIA. После долгих рассказов о новой модели, ряда тизеров и намеков корейский производитель представил новый Rio, выпущенный специально для России. Корейцы пообещали, что KIA Rio станет главным конкурентом популярного ныне Hyundai Solaris: автомобили выполнены на одной базе и собираются на одном заводе в Санкт-Петербурге.
Но, несмотря на общие «корни», две эти машины очень отличаются друг от друга. Помимо нового фирменного стиля компании, так называемой «улыбки тигра», KIA Rio имеет кардинально другие противотуманные фары, воздухозаборники, зеркала и прочие незначительные детали, кажущиеся на первый взгляд повторением того, что мы видели на бюджетном Hyundai.
Добавьте к этому большие колесные диски, броские задние фонари, четко выраженную боковую линию и новый Rio будет сложно спутать с чем-то еще. Такая же концепция продолжается и в салоне: трехспицевый руль, глубокие колодцы приборов, слегка развернутая к водителю центральная консоль, кнопка запуска двигателя — все намекает на динамичный характер автомобиля. Впрочем, о практичной стороне тоже не забыли: объем багажника увеличен до 500 литров, а в его нижнем отсеке находится полноценная запаска.
Заказать новый Kia Rio можно в одном из девяти цветов: кристально-белом, голубом, изумрудно-зеленом, серебряном глянце, цветах «черный призрак», «бежевый камень», «красный гранат», «синий сапфир» и «серый карбон». Новый седан от Kia укомплектуют двигателями объемами 1,4 л (107 л.с.) и 1,6 л (123 л.с.), которые будут поставлять вместе с
Главный вопрос — что с ценами? Официальные источники сообщают, что в минимальной, базовой, комплектации Rio будет стоить 459 тысяч рублей, в максимальной за новинку придется выложить 659 тысяч рублей без учета дополнительного оборудования. Прием предварительных заказов на авто уже начался. Стоит добавить, что самый недорогой Hyundai Solaris на сегодняшний день выставлен за 433 тысячи рублей.
Продажи нового бюджетного седана начнутся с 1 октября 2011 года, но машины для проведения тест-драйвов тюменские дилеры получат уже в сентябре. Так что все желающие смогут поближе познакомиться с новинкой еще до начала массовых продаж.
Ford Focus III
Еще одна премьера этой осени уже поселилась в тюменских шоу-румах, однако серийное производство Ford Focus III стартует в сентябре. Дни открытых дверей прошли в салонах официальных дилеров Ford еще в июле. Гости салона смогли увидеть яркую презентацию нового автомобиля, узнали о новых технологиях, применяемые в «Фокусе» третьего поколения.
Технические изменения Ford Focus III коснулись более трех тысяч деталей. У обновленной модели не будет комплектации Trend, ее заменит пакет дополнительных опций Sport. Больше всего в новой модели изменились передняя оптика и решетка радиатора. Раскосые передние фары в виде запятых, явно перекочевавшие в Ford Focus III с Mondeo, будут светить галогеновым светом или ксеноновыми лампами Bi-Xenon с адаптивной системой. В свою очередь, решетка радиатора приобрела трапециевидную форму.
В системы управления добавили несколько полезных функций. К примеру, опционально на Focus можно установить систему пуска двигателя с кнопки FordPower, которая располагается между ручным тормозом и КПП. Плюс имеется адаптивная система головного освещения, датчики парковки, дождя, система давления в шинах, система быстрой заправки Easyfuel, система Human Machine Interface, позволяющая водителю легко регулировать различные параметры автомобиля, кондиционера, круиз-контроля и многого другого.
Приборная доска теперь подсвечивается кроваво-красным, а управление аудио и климат-контролем слегка оптимизировано. Для убежденных фанатов, готовых платить за Focus III любые деньги, Ford припас специальную комплектацию, в которой приборная панель выглядит совершенно по-новому, подлокотники умеют регулироваться по высоте, а всевозможные кармашки — вмещать больше скарба. Новая панель приборов придает автомобилю более современный вид, она также является более информативной.
Новый мотор 1,6 л мощностью 125 л. с. по задумке фордовцев заменит прежний двигатель 1,8. Для тех, кому начальных двигателей мало, в линейке есть еще два двухлитровых агрегата — бензиновый мотор мощностью 150 л. с. и
Volkswagen Jetta
Не так давно Volkswagen объявил о начале приема заказов на новый седан Jetta. С сентября этого года поставляемые в Россию автомобили будут оснащаться
У российской версии седана усилены амортизаторы и стабилизаторы поперечной устойчивости, а также некоторые другие элементы подвески и кузова, которые испытывают повышенные нагрузки, особенно в непростых дорожных условиях.
Комплектаций три: Trendline, Comfortline и Highline (с двигателем 150 л.с. в двух последних вариантах). В базовую входит полуавтоматический кондиционер с пакетом разнообразных фильтров, а для России добавлен еще подогрев передних сидений, зеркал и форсунок омывателя.
У дилеров первые автомобили появятся
Peugeot 508
По слухам новый флагман от компании Пежо — Peugeot 508 — поступит в продажу в Россию уже с октября 2011 года. Он придет на смену сразу двум моделям в линейке автомобилей Peugeot — 407 и 607, и станет надежнее своих собратьев. Его мировая премьера состоялась в начале октября 2010 года на моторшоу в Париже. По информации сотрудников компании, скорее всего, первые автомобили удастся продать не раньше октября этого года.
Автомобиль будет выпускаться в двух версиях кузова — седан и универсал, производство будет располагаться во Франции и в Китае. Цена на 508 в Европе начинаются от 23 400 евро за седан с бензиновым двигателем и 24 400 евро за универсал, дизельные версии дороже примерно на 1000 евро. Ценник на горячую версию Peugeot 508 GT начинается с отметки 37 850 евро. О российских ценах пока ничего не известно, но скорее всего Peugeot 508 составит конкуренцию в сегменте бизнес-класса автомобилям вроде Nissan Teana, BMW 5, Toyota Camry, Volvo S80. То есть стоимость его будет колебаться от 1 миллиона рублей до 1,5 миллиона за улучшенную комплектацию.
BMW 116i
Начиная с сентября 2011 года новый пятидверный хэтчбек BMW 1 серии будет доступен в салонах всех официальных дилеров BMW в России. Стоимость BMW 116i составит 875 тысяч рублей. Модификация BMW 118i будет доступна в двух комплектациях Urban или Sport по цене в 995 тысяч рублей. Дизельная версия BMW 120d будет доступна по цене 1 120 тысяч рублей (в комплектации Urban и Sport — 1 195 тысяч рублей).
BMW 1 серии традиционно является одной из самых желанных моделей мирового лидера в производстве автомобилей премиум-класса. Впервые представленный летом 2011 года новый BMW 1 серии является продолжателем истории успеха этого популярного компактного автомобиля. Оставаясь единственной заднеприводной моделью в своем сегменте, BMW 1 серии приобрел ряд новых функций, которые органично вписываются в концепцию компактного, динамичного городского автомобиля.
Дизельный двухлитровый двигатель BMW 120d также усовершенствован: он оснащается турбонаддувом, изменяемой геометрией турбины и непосредственным впрыском топлива Common Rail, что позволяет модели развивать мощность в 184 л.с.
Новый BMW 1 серии уже доступен для заказа в салоне официального дилера BMW в Тюмени.
Renault Duster
Еще с 1 августа автоцентр Renault в Тюмени начал прием заказов на новенький кроссовер Renault Duster. Массовый завоз новинки ожидают осенью.
Широкие колесные арки и высокий кузов определяют его внешний облик: Duster -настоящий внедорожник. Солидная внешность сочетается с высоким уровнем безопасности, усиленным системой ABS, системой помощи при экстренном торможении, фронтальными подушками безопасности водителя и пассажира, а так же боковыми подушками для защиты корпуса и головы.
Умеренные расходы на содержание, обеспечивающиеся экономными и надежными двигателями, наряду с выдающимися полноприводными качествами и исключительным комфортом делают Duster одним из наиболее заманчивых автомобилей в своем классе в этом сезоне.
Салон Duster просторен и удобен. Пять человек могут не только сами легко разместиться в салоне, но и расположить весь необходимый для дальней дороги или активного отдыха багаж в отделении объемом до 475 литров. При сложенном заднем сидении полезный объем возрастает до 1 636 литров. При складывании спинки сиденья переднего пассажира образуется пространство для перевозки предметов длиной до 2,65 м.
Для удовлетворения индивидуальных предпочтений, существуют различные комплектации, пакеты и опции: кондиционер,
Цены на новинку стартуют ориентировочно от 420 тысяч рублей.
Toyota Hilux
Компания Toyota представила обновленный пикап Hilux. Казалось бы, пикап в нашей стране не самый распространённый тип кузова. На дорогах таких машин до сих пор немного, но всё больше и больше производителей начинают поставки пикапов в Россию.
Автомобиль получил более современный дизайн и доработанную силовую установку. Мощность
Внешние изменения затронули переднюю часть пикапа: автомобиль получил новый капот и решетку радиатора, а также фары и передний бампер. В салоне Hilux установлены новые кресла и использованы более качественные материалы отделки.
Панель приборов стала более информативной и дополнилась
На российский рынок пикап поставляется в 12 комплектациях с двумя типами
Обе версии модели получили подключаемый полный привод и систему автоматического отключения переднего дифференциала (ADD). Цены на нынешнее поколение Toyota Hilux стартуют с отметки 999 000 рублей.