Автомобильная осень-2011

Новый мотор 1,6 л мощностью 125 л. с. по задумке фордовцев заменит прежний двигатель 1,8. Для тех, кому начальных двигателей мало, в линейке есть еще два двухлитровых агрегата — бензиновый мотор мощностью 150 л. с. и 140-сильный дизель. Но ими оснащается только Focus в уже не слишком бюджетной комплектации Trend Sport. Цены на третий «Фокус» начинаются от 499 тысяч рублей за 5-дверный хэтчбек в базовой комплектации. Седаны Ford Focus будут стоить, в среднем, на 10 тысяч рублей выше. Цена «Фокуса» с «автоматом» и двигателем мощностью 125 л.с. начинается с 638 тысяч рублей.