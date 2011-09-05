Школы здоровья — бесплатно и полезно

В группу принимается около десяти слушателей. Когда в группе больше десяти человек, заниматься почти не реально — вопросов куча, людям тяжело, они разные... Слушатели задают очень много вопросов, мы часто задерживаемся, потому что от пациентов, порой, бывает просто не оторваться. Это то место, где они могут поговорить со специалистом, задать ему вопросы, которые они не могут задать на приеме в муниципальной клинике, так как там у врача просто нет времени с ними разговаривать. На первом занятии мы, доступным языком, даем им информацию об их заболевании, как оно возникает, развивается. Даем понимание процесса заболевания, осложнений, схем лечения, чтобы его хроническое заболевание не обострялось.