Школы здоровья — бесплатно и полезно

В настоящее время клиника проводит 15 тематических школ здоровья, посвященных таким заболеваниям, как: сахарный диабет, ожирение, бронхиальная астма, атопический дерматит, поллиноз, аллергический ринит, заболевания сосудов нижних конечностей, остеопороз, артериальная гипертензия, головная боль, головокружение, нарушение сна, боли в спине, нарушения «женского» здоровья.
Мы помогаем пациентам правильно, корректно лечиться и избегать обострений хронических заболеваний. Школа для людей — это мероприятие, которое должно проводиться квалифицировано, нельзя поставить перед аудиторией абы кого. Мы все занятые, выкраиваем время либо из собственного приема, либо тратим свое личное время. Было бы хорошо, если бы кроме школ для пациентов проводили школы и для здоровых людей, но работать, к сожалению, некому, ведь это никак не оплачивается.
Как проходят занятия
К нам приходят пациенты с хроническим заболеванием, которое обозначено в названии школы, оформляются на первое занятие, заводят карточку в регистратуре. Все это мы делаем бесплатно, только по полису обязательного медицинского страхования. В каждой школе от двух до пяти занятий, и вся информация, например, по ожирению, в эти занятия укладывается. Планы занятий и положение школы мы разрабатываем сами. Школы ведут квалифицированные врачи, половина из них — кандидаты и доктора наук, врачи высшей категории.
В группу принимается около десяти слушателей. Когда в группе больше десяти человек, заниматься почти не реально — вопросов куча, людям тяжело, они разные... Слушатели задают очень много вопросов, мы часто задерживаемся, потому что от пациентов, порой, бывает просто не оторваться. Это то место, где они могут поговорить со специалистом, задать ему вопросы, которые они не могут задать на приеме в муниципальной клинике, так как там у врача просто нет времени с ними разговаривать. На первом занятии мы, доступным языком, даем им информацию об их заболевании, как оно возникает, развивается. Даем понимание процесса заболевания, осложнений, схем лечения, чтобы его хроническое заболевание не обострялось.
Профилактика — самое разумное лечение
Это искусство — встать перед обычными людьми без медицинского образования и красиво, интересно и грамотно, на доступном для них языке, изложить информацию на сугубо медицинские темы. Лекции проводятся с помощью мультимедийных установок, но это не совсем комфортно для слушателей, поэтому мы делаем небольшие перерывы, ведем беседу: люди часто перебивают, задают вопросы. Преподаватель должен быть квалифицированным, уметь вести аудиторию, держать ее внимание.
Медицинская профилактика всегда была на очень низком уровне, направление школ плохо развивается, наверное, потому что педагогом нельзя быть просто по назначению, врач должен обладать искусством и желанием. Преподаватели, конечно, не отказываются: раз сказали направление профилактическое развивать, будем развивать, но у нас 15 школ, и только небольшая часть из них была востребована больше, чем на 100 % (ожирение, остеопороз, кардиология). На некоторые, порой, сложно записаться — на ожирение, например, его ведет Светлана Сметанина. Знания у наших специалистов есть, но так эффектно, как Сметанина, вести занятия не все умеют.
На занятия могут прийти любые люди — в частности, родственники больных диабетом, ожирением... Приходят даже с карточками, анализами, успевают и всю информацию у врача выспросить, и лечение получить. Но мы отдаем предпочтение, конечно, профилактике заболевания, а не частному приему, а если остается время — консультируем.
Школы здоровья для пациентов с факторами риска и хроническими заболеваниями — самое последнее и перспективное изобретение во всей профилактической медицине. Это беседы с врачами, информация. Человеку, имеющему информацию, дальше жить проще: если он понимает, почему у него болит голова или возникает приступ удушья, он становится спокойнее, увереннее и у него случается меньше обострений. Если человек знает, как правильно снять гипертонический криз, он не психует, не вызывает скорую.
Мы будем продолжать подобную практику, планируем добавить школу для детей с заболеваниями ЖКТ и их родителей.
Человеку с хроническим заболеванием нужно обязательно иметь врача, у которого бы он наблюдался, с которым бы мог поделиться своими жалобами, переживаниями и просто посоветоваться, а что бы меньше болеть, нужно правильно питаться, больше бывать на свежем воздухе, есть больше овощей и фруктов и чаще улыбаться! Это главные направления первичной профилактики любых заболеваний.
Расписание школ совсем скоро можно будет посмотреть на сайте ТГМА, записаться на занятия можно в регистратуре МК ТГМА, запись ограничена.
Алена Коваленко