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Дайджест NashGorod.ru с 26 августа по 1 сентября

2 сентября 2011, 16:41
Автомобильными темами, традиционно, интересуются больше всего тюменцев, уходящая неделя не стала исключением. Кроме способов оплаты штрафов, в прошлые 7 дней обсуждали открытие салона китайских автомобилей, отмену зомби-флешмоба, строительство металлургического завода и то, как он повлияет на экологию Тюмени. Подробнее об этом — в еженедельном дайджесте NashGorod.ru.

Автомобильными темами, традиционно, интересуются больше всего тюменцев. Уходящая неделя не стала исключением. Кроме способов оплаты штрафов, в прошлые 7 дней обсуждали открытие салона китайских автомобилей, отмену зомби-флешмоба, строительство металлургического завода и то, как он повлияет на экологию Тюмени. Подробнее об этом — в еженедельном дайджесте NashGorod.ru.

Как избавиться от долгов перед ГИБДД

Чтобы избавиться от репутации должника, нужно показать квитанции в отделе административной практики ГИБДД на ул. Одесской, 16. Режим работы отдела трудно назвать удобным: с 14 до 18 с понедельника по четверг и с 9.30 до 13 в субботу, поэтому лучше платить через банкомат, откуда информация сразу поступает в базу ГИБДД.

Мнения пользователей сайта:

«Платить штрафы в Тюменской области лучше через автоматизированную систему — в машине ДПС»

«Платил в банкомате Запсибкомбанка, там по номеру водительского удостоверения показывают все задолженности по датам и суммы, тут же оплатил, через пол часа проверил на сайте ГИБДД уже задолженностей нет. Очень удобно»

«Улыбчивый» автомобиль по-китайски

Официальное открытие дилера автомобилей Haima и Lifan «Базис-Моторс» состоялось 25 августа, хотя автодилер работает уже полгода. Салон расположен в районе ТЦ «Фаворит». Тюменцы уже начали приобретать китайские автомобили, соблазняясь невысокой ценой и удобством.

Мнения пользователей сайта

«У меня лифан смайлик! Хороший! Только один большой минус, что нет у „Базиса“ запчастей в наличии!»

«Не верю китайцам, как автовазу, предпочитаю японцев для внутреннего рынка начала 2000-х, когда они машины делали на века»

«Папа почти три года отъездил на китайце — нареканий нет. Сейчас уже ездит на другой, но китайца вспоминает с теплотой»

Зомби не пойдут

Зомби-моб — шествие людей, загримированных под мертвецов — планировалось провести в Тюмени 27 августа, затем его передвинули на неделю. Против проведения флешмоба выступили тюменские родители.Организаторы зомби-моба под натиском тюменского городского родительского комитета отказались от проведения флешмоба.

Мнения пользователей сайта:

«Если бы они еще дольше готовились, появилось еще бы несколько организаций которым нечем заняться».

«Таки после 23-х часов можно же организовать когда ранимые родители будут смотреть свои розовые сны со слониками»

«Господа любители ужастиков, зомби-мэны. Я всё понимаю — вы любите фильмы ужасов, очень вам хочется разыграть постанову. Мне не понятно одно — зачем свои увлечения навязывать в той форме, в которой вы их хотите навязать окружающим ни в чём не повинным людям?»

Экологичный завод — металлургический?

Электрометаллургический завод в Тюмени начнет действовать в конце 2012 года. Тюменцам не стоит беспокоиться, что предприятие нанесет вред окружающей среде — это современное производство, какие есть в городах европейской части России. Проект прошел все необходимые государственные экспертизы.

Завод в качестве сырья будет использовать (в соотношении 50 на 50%) чугун (его будут привозить с Серовского завода) и черный лом (у компании создана приемная сеть в Свердловской, Пермской и Тюменской областях, Башкортостане).

Мнения пользователей сайта:

«Посмотрим, что будет. Расплав металлов, легирование и т.п. — весьма теплоемкий процесс сопряженный с выбросом его с продуктами сгорания в атмосферу...»

«Найдите для примера такой город, в котором такой завод стоит, и покажите, реально ли экология ухудшилась после ввода завода в эксплуатацию. А пока этого нет, вы несетё чушь»

Из жизни ушли мальчик и девочка

Два суицида произошли в конце августа в Тюмени и Заводоуковском районе. Жизнь оборвалась у 12-летнего мальчика и 13-летней девочки. Так, 24 августа мальчик потерял мобильный телефон, из-за чего у него произошел конфликт с матерью. Мальчик ушел на поиски сотового и не вернулся. Его тело обнаружили возле телятника в деревне Заводоуковского района.

Тело девочки нашли во дворе одного из домов частного сектора Тюмени. По предварительным данным, погибшая вела замкнутый образ жизни, состояла в обществе «готов». Ночью накануне самоубийства школьница посещала интернет-сайты, содержащие информацию о способах самоубийства.

Мнения пользователей сайта:

«Очень жаль, что у мамы с сыном не сложились доверительные отношения и потеря мобильника стала в глазах ребенка непоправимой ошибкой и проступком»

«За какую то мобилу, кусок пластика так отчитать сына, что вернуться домой без мобильника было страшнее смерти...»

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