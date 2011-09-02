Дайджест NashGorod.ru с 26 августа по 1 сентября

«Господа любители ужастиков, зомби-мэны. Я всё понимаю — вы любите фильмы ужасов, очень вам хочется разыграть постанову. Мне не понятно одно — зачем свои увлечения навязывать в той форме, в которой вы их хотите навязать окружающим ни в чём не повинным людям?»