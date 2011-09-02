Дайджест NashGorod.ru с 26 августа по 1 сентября

Автомобильными темами, традиционно, интересуются больше всего тюменцев. Уходящая неделя не стала исключением. Кроме способов оплаты штрафов, в прошлые 7 дней обсуждали открытие салона китайских автомобилей, отмену зомби-флешмоба, строительство металлургического завода и то, как он повлияет на экологию Тюмени. Подробнее об этом — в еженедельном дайджесте NashGorod.ru.
Как избавиться от долгов перед ГИБДД
Чтобы избавиться от репутации должника, нужно показать квитанции в отделе административной практики ГИБДД на ул. Одесской, 16. Режим работы отдела трудно назвать удобным: с 14 до 18 с понедельника по четверг и с 9.30 до 13 в субботу, поэтому лучше платить через банкомат, откуда информация сразу поступает в базу ГИБДД.
Мнения пользователей сайта:
«Платить штрафы в Тюменской области лучше через автоматизированную систему — в машине ДПС»
«Платил в банкомате Запсибкомбанка, там по номеру водительского удостоверения показывают все задолженности по датам и суммы, тут же оплатил, через пол часа проверил на сайте ГИБДД уже задолженностей нет. Очень удобно»
«Улыбчивый» автомобиль по-китайски
Официальное открытие дилера автомобилей Haima и Lifan «Базис-Моторс» состоялось 25 августа, хотя автодилер работает уже полгода. Салон расположен в районе ТЦ «Фаворит». Тюменцы уже начали приобретать китайские автомобили, соблазняясь невысокой ценой и удобством.
Мнения пользователей сайта
«У меня лифан смайлик! Хороший! Только один большой минус, что нет у „Базиса“ запчастей в наличии!»
«Не верю китайцам, как автовазу, предпочитаю японцев для внутреннего рынка начала
«Папа почти три года отъездил на китайце — нареканий нет. Сейчас уже ездит на другой, но китайца вспоминает с теплотой»
Зомби не пойдут
Зомби-моб — шествие людей, загримированных под мертвецов — планировалось провести в Тюмени 27 августа, затем его передвинули на неделю. Против проведения флешмоба выступили тюменские родители.Организаторы зомби-моба под натиском тюменского городского родительского комитета отказались от проведения флешмоба.
Мнения пользователей сайта:
«Если бы они еще дольше готовились, появилось еще бы несколько организаций которым нечем заняться».
«Таки после
«Господа любители ужастиков, зомби-мэны. Я всё понимаю — вы любите фильмы ужасов, очень вам хочется разыграть постанову. Мне не понятно одно — зачем свои увлечения навязывать в той форме, в которой вы их хотите навязать окружающим ни в чём не повинным людям?»
Экологичный завод — металлургический?
Электрометаллургический завод в Тюмени начнет действовать в конце 2012 года. Тюменцам не стоит беспокоиться, что предприятие нанесет вред окружающей среде — это современное производство, какие есть в городах европейской части России. Проект прошел все необходимые государственные экспертизы.
Завод в качестве сырья будет использовать (в соотношении 50 на 50%) чугун (его будут привозить с Серовского завода) и черный лом (у компании создана приемная сеть в Свердловской, Пермской и Тюменской областях, Башкортостане).
Мнения пользователей сайта:
«Посмотрим, что будет. Расплав металлов, легирование и т.п. — весьма теплоемкий процесс сопряженный с выбросом его с продуктами сгорания в атмосферу...»
«Найдите для примера такой город, в котором такой завод стоит, и покажите, реально ли экология ухудшилась после ввода завода в эксплуатацию. А пока этого нет, вы несетё чушь»
Из жизни ушли мальчик и девочка
Два суицида произошли в конце августа в Тюмени и Заводоуковском районе. Жизнь оборвалась у
Тело девочки нашли во дворе одного из домов частного сектора Тюмени. По предварительным данным, погибшая вела замкнутый образ жизни, состояла в обществе «готов». Ночью накануне самоубийства школьница посещала интернет-сайты, содержащие информацию о способах самоубийства.
Мнения пользователей сайта:
«Очень жаль, что у мамы с сыном не сложились доверительные отношения и потеря мобильника стала в глазах ребенка непоправимой ошибкой и проступком»
«За какую то мобилу, кусок пластика так отчитать сына, что вернуться домой без мобильника было страшнее смерти...»