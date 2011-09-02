Аварии на общественном транспорте: общая беда ГИБДД и водителей

«Хорошо, если вы пришли на встречу с нами не для «галочки», — взял ответное слово водитель маршрута № 25 Алексей Родионов. По его мнению, инспекторы ДПС не реагируют на нарушение Правил дорожного движения, даже если находятся рядом. Больной темой для водителей стала неправильная парковка. «На вокзале если стоит экипаж ДПС, то он штрафует пешеходов и за тонировку. При этом проехать там просто невозможно. Все заставлено такси, да еще и ДПС! Пассажиров приходится в третьем ряду высаживать», — возмутился Алексей Родионов. Еще одна «горячая точка» — остановка у горсада. Любители «Мак Дональдса» паркуются там как придется. Эвакуатор там работает, а вот экипажи ДПС, по мнению водителей, нет. На их глазах на остановке стоял автомобиль, в котором сидела пьяная компания. Инспекторы на замечания водителей не реагировали, мотивируя это тем, что если пьяный не едет — значит, он не нарушает.