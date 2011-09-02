Аварии на общественном транспорте: общая беда ГИБДД и водителей

Перед началом рабочего дня, а это примерно 5.30 утра, заместители начальника УГИБДД Александр Лиханов и Василий Бушин встретились с водителями ПАТП-1. Однако не все с охотой шли слушать «о наболевшем». Так, один из водителей объяснял начальству: «Мне ехать в шесть, а у меня машина не заводится»! К слову, это единичный случай. По словам заместителя начальника службы безопасности движения ПАТП-1 Виталия Трунева, автопарк полностью укомплектован: недавно было закуплено более сорока МАЗов.
Василий Бушин объяснил собравшимся, что несмотря на снижение ДТП с участием автобусов, проблема остается. К тому же, ГИБДД очень рассчитывает на помощь водителей и кондукторов в профилактике несчастных случаев. «Вы нам очень поможете, если будете заранее объявлять остановки, чтобы бабушки не спешили к выходу и не падали», — сказал полковник.
Падения в автобусе — самый частый вид ДТП с участием пассажирского транспорта. Есть в этом, безусловно, вина водителей. Как показало профилактическое мероприятие ГИБДД «Пассажир», водители часто отвлекаются на разговор по мобильному телефону, высаживают людей вне остановочного комплекса, проезжают на красный свет, превышают скорость. Однако водители заметили, что соблюдать все правила им не позволяют условия города. Остановки и полосы для транспорта заставлены автомобилями, знаки не везде установлены верно, да и другие автолюбители не только не пропускают пассажирский транспорт, но и «подрезают» частенько.
«Хорошо, если вы пришли на встречу с нами не для «галочки», — взял ответное слово водитель маршрута № 25 Алексей Родионов. По его мнению, инспекторы ДПС не реагируют на нарушение Правил дорожного движения, даже если находятся рядом. Больной темой для водителей стала неправильная парковка. «На вокзале если стоит экипаж ДПС, то он штрафует пешеходов и за тонировку. При этом проехать там просто невозможно. Все заставлено такси, да еще и ДПС! Пассажиров приходится в третьем ряду высаживать», — возмутился Алексей Родионов. Еще одна «горячая точка» — остановка у горсада. Любители «Мак Дональдса» паркуются там как придется. Эвакуатор там работает, а вот экипажи ДПС, по мнению водителей, нет. На их глазах на остановке стоял автомобиль, в котором сидела пьяная компания. Инспекторы на замечания водителей не реагировали, мотивируя это тем, что если пьяный не едет — значит, он не нарушает.
По мнению Александра Лиханова, решить данную проблему сможет новый законопроект, разрешающий эвакуировать любые авто, стоящие в неположенном месте и повышающий размер штрафа за это.
Обратили внимание водители и на сложный участок на улице Республики — в районе пересечения с улицей Горького. Светофоры здесь расположены слишком далеко друг от друга — один возле улицы М. Тореза, второй — возле ул. Салтыкова-Щедрина. 1 сентября школьники то и дело перебегали дорогу напротив «Универсама». Водители предложили установить там пешеходный переход, однако сотрудники ГИБДД неожиданно высказались против: «Нерегулируемый пешеходный переход — это повышение числа аварий, а светофор — это еще одно препятствие, снижение пропускной способности улицы». Александр Лиханов отметил, что ГИБДД будет следить за соблюдением сроков строительства подземного пешеходного перехода.
Словом, вряд ли эта встреча изменит отношение водителей к своей работе. И так понятно, что травмировать своих пассажиров никто не хочет, но если нет уважения к твоей работе, не стоит ждать реверансов и в свою сторону. Остается надеяться, что каждая из сторон будет стараться работать лучше, отчего выиграют все: и государство, и водители, и пассажиры.
Надежда Корнеева