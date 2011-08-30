Если ты весишь больше 40 кг, ты — толстая?

Читать нотации по этому поводу, естественно, бесполезно. Говорить о негативных последствиях для организма — тоже. Потеря критических дней, бесплодие, проблемы с желудком, кожей, волосами, зубами и прочими составляющими красоты, серьезные проблемы с психикой, наконец, расстройство пищевого поведения и, как следствие, булимия / анорексия, или, как их ласково называют посвященные, Ана и Мия — все это мало волнует, когда цифра 40 на весах становится все ближе. Пугающие картинки и страшные цифры приводить не буду — бесполезно. Если уж девушка начала двигаться к идеалу, ее, кроме специалиста, никто не остановит. И хорошо, если эта путешественница видит перед собой реальную цель и дорожит здоровьем больше, чем сброшенными килограммами.