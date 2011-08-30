Если ты весишь больше 40 кг, ты — толстая?

Аристократично бледная и болезненно худая — вот новый идеал, пришедший на смену знаменитым 90-60-90.Трогательность и хрупкость, тонкие запястья и торчащие ключицы: красота или перебор?
На диете сидела каждая девушка-женщина-бабушка. Или если не сидела, то уж точно пыталась. Кефирчик, там, вечером, творог обезжиренный и гречка без соли — чем не диет-меню? Современные же правила диктуют новые тенденции похудения. Если ты весишь больше сорока килограмм, то ты жирная свинья, если съедаешь больше пятисот калорий в день — обжора. И не дай Боже твои бедра будут 90 см — это же не попа, а толстая задница!
Анорексичное настроение вошло в моду. Сайт «ВКонтакте» пестрит тематическими группами с названиями вроде «Героиновый шик или любители Кейт Мосс и анорексии», а советские «рост — 100 = нормальный вес» превратились в «- 120 = просто стройная, — 130 = худая».
Юлия Яковлева:
Я за 2 месяца, питаясь не более чем на 500 калорий в день, резко похудела на 12 кг, и с
Остановиться не могла, так как думала, что если прибавлю немного в рационе, то прибавлю и в весе. Пропали критические дни, их я восстанавливаю третий год. Из-за нехватки эстрогенов ввиду обезжиренного рациона чуть ли не гормональный сбой случился: волосы начали расти не там, где им положено.
Анорексичное настроение становится все популярнее, и даже меры, принятые дизайнерами (на подиум теперь не выпускают «костлявых селедок»), не спасают девочек от желания стать легче. Не важно, какими путями.
Одна из самых «действенных» диет в среде «тоненьких и хрупких» — АВС (Ana Boot Camp). Ее смысл — подсчет калорий. Только вместо медицинского минимума в 1200 ккал в день, девушки питаются на
Если тягу к еде побороть не получается, отчаявшиеся прибегают к помощи аптеки: слабительные, эфедрин содержащий сироп от кашля, антидепрессанты, мочегонные препараты. Многое из этого списка продается только по рецепту врача, но «диетчики» находят способ выкупить препарат просто так. Навязчивая идея сбросить лишнее, а зачастую просто сбросить, чтоб «косточки торчали», у девушек возникает по разным причинам.
Светлана Степнова:
Сначала я была просто пухленькая, решила немного похудеть. Мне начали говорить комплименты, я и сама заметила, что отказавшись от еды, стала выглядеть все лучше и лучше. Потом «не есть» превратилось в привычку, в Инернете нашла единомышленников и постепенно сократила свой рацион до минимума. Сейчас тоже ем очень мало и увеличивать порции не собираюсь.
Как потом выяснилось, это самое «очень мало» — кофе на завтрак, огурец на обед, иногда кефир, естественно, обезжиренный.
Читать нотации по этому поводу, естественно, бесполезно. Говорить о негативных последствиях для организма — тоже. Потеря критических дней, бесплодие, проблемы с желудком, кожей, волосами, зубами и прочими составляющими красоты, серьезные проблемы с психикой, наконец, расстройство пищевого поведения и, как следствие, булимия / анорексия, или, как их ласково называют посвященные, Ана и Мия — все это мало волнует, когда цифра 40 на весах становится все ближе. Пугающие картинки и страшные цифры приводить не буду — бесполезно. Если уж девушка начала двигаться к идеалу, ее, кроме специалиста, никто не остановит. И хорошо, если эта путешественница видит перед собой реальную цель и дорожит здоровьем больше, чем сброшенными килограммами.
Светлана Сметанина, врач-эндокринолог, кандидат мед.наук МК ТГМА:
«Оптимальный уровень калорий в день составляет 1500 для женщин и 1800 для мужчин. Питание ниже 1200 калорий считается редуцированным — должно проводиться только под наблюдением специалиста и по определенным показаниям.
Худеющие обычно хотят добиться быстрого результата: «Дайте мне
Как мы питаемся? У нас нет завтрака, обеда... Есть обедо-ужин. Нужен режим питания, при этом 2/3 суточного рациона нужно получать в первой половине дня (25% завтрак, 25% ужин, 30% — обед, оставшиеся 20% — перекусы). Человеку каждые
Первый секрет снижения веса — потребление 1200 (не меньше!) калорий в день. Второй секрет — ограничение жиров. Человек может есть немного, но если он нарушает баланс (50% углеводов, 20% белков, 30% жиров), жир будет уходить медленнее. Подсчитать это только кажется сложным. Существуют дневники питания, нужно четко понимать, что, если вы употребляете много жиров, вне зависимости от количества калорий результат не будет быстрым. Жиры набирают через масло, шоколад, орехи, семечки...
Помните, что чем медленнее снижение веса, тем меньше эффект рикошета — возврата веса. Еда должна приносить удовольствие, снижение веса — тоже, иначе человек может уйти в пищевую депрессию, бросить это все.
У девочек, увлекшихся опасными диетами, могут возникнуть и психологические проблемы. Булимия, нервная анорексия — заболевания, требующие лечения врачом. Справиться с таким заболеванием в домашних условиях поможет расписание. Но необходимо помнить, что любую болезнь должен лечить специалист.
Вот примерное меню здорового и способствующего похудению питания:
Утро:
Раз в неделю — омлет из
Творог (жирность меньше 5 %) со сметаной (
Обед:
Полупорционная тарелка супа, овощи, заправленные бальзамическим уксусом или лимонным соком, можно добавить чуть-чуть оливкового масла или ложку маложирной сметаны. Белок (мясо, рыба, птица: порция — с ладонь в сутки). На гарнир: макароны, любая крупа (4 ст.ложки для женщины, 6 ст.ложек — для мужчины), либо
Ужин:
Овощи. Гарнир — как в обед; кусочек мяса, рыбы, птицы. (Полпорции, рыба — предпочтительнее). Молоко — 2,5%, кефир 1%.
Красота — это здоровье. Для того, что бы узнать нормальный вес, необходимо рассчитать индекс массы тела (вес / рост в квадрате). Норма: 18,
В неделю можно сбрасывать от 500 г до двух килограмм веса. Через пару месяцев наступает весовое плато: организм понимает, что его недокармливают и снижение веса останавливается, но если человек продолжает делать все так, как делал, вес потом резко уходит.
Похудение с помощью слабительных и мочегонных — это глупо и не современно, ведь уходит не жир, а шлаки и лишняя жидкость. Вы прочистили кишечник, но полными-то от жира остались. Люди, принимающие антидепрессанты, набирают вес, так как сами препараты влияют на мозг, на центр насыщения. Флуоксетин (антидепрессант, прописывающийся при булимии) обладает свойствами, которые помогают немного снизить аппетит, но нет соответствующих клинических исследований, которые бы подтвердили, что он способствует лечению ожирения. Влияние подобных препаратов на ЦНС очень сложно. Они могут усиливать депрессию, вплоть до суицида, вызывать сложные сердечные заболевания... Если это не изучено — это опасно.
Небольшой набор веса — не повод расстраиваться, а повод понять, что женщина немного распустила себя и пора это исправлять.
Чтобы быть красивыми и здоровыми нужно стараться жить положительными моментами, не думать слишком много о весе, и радоваться жизни".
От себя могу добавить, что худеть — легко. Главное этого хотеть, и иметь здоровые представления о весе, иначе вместо красивой фигуры можно обзавестись кучей комплексов и проблем со здоровьем, с которыми даже самый идеальный вес не принесет удовлетворения.
С начала учебного года в ТГМА традиционно начнется школа здоровья для больных хроническими заболеваниями (в том числе и диабетом, ожирением). Расписание занятий можно уточнить на сайте академии после 1сентября.
Алена Коваленко