Нефтяники выстроятся в очередь за новым насосом

Так, в системах, которые используются сегодня, длина насосной установки доходит до 40 метров, размер разработки «ИНТЭС» составит 3-5 метров. Благодаря компактности насос будет помещаться в любое искривление скважины, поэтому проблемные для нефтяников скважины можно будет использовать намного эффективнее. Если сейчас насос, опущенный в кривую скважину, может заклинить, и вытащить его будет практически невозможно, то новое изобретение компании можно будет использовать практически везде. К тому же насос будет работать с минимальным электропотреблением (он требует примерно в 2 раза меньше электричества, чем обычный насос).