Нефтяники выстроятся в очередь за новым насосом

Оборудование, за которым нефтяники должны выстроиться в очередь — это погружной насос линейного типа. Его живую модель журналистам представил директор «ИНТЭС» Юрий Богачук. Главных преимуществ у нового насоса два: компактность и минимальное потребление электричества.
Так, в системах, которые используются сегодня, длина насосной установки доходит до 40 метров, размер разработки «ИНТЭС» составит
Двигатель насоса от «ИНТЭС» работает на постоянных магнитах, «система очень проста и надежна — в ней нет ничего, кроме ротора и статора», рассказал директор инновационной компании. В насосе будут сделаны специальные клапаны, через которые можно будет даже промывать скважину. По словам Юрия Федоровича, срок службы изделия — до 10 лет. Сами материалы и среды, в которых они эксплуатируются, не позволят насосам проработать больше. Некоторые детали будут служить и 10 тыс. лет.
Сейчас начато комплектование первого опытного образца, который будет готов либо в конце этого года, либо в начале следующего, в зависимости от того, когда будут поставлены комплектующие.
Этот насос можно использовать не только при нефтедобыче, но и в домашнем хозяйстве, чтобы качать воду. Двигатели могут применяться в станкостроении и металлообработке, при производстве компьютеров.
Сегодня в России комплектующие, которые требуются «ИНТЭС» для производства насосов, пока не выпускают. Поэтому нужны заводы: для производства самих насосов, магнитных систем, титановых изделий, специализирующиеся на металлообработке. При лучшем раскладе первый завод в Тюменской области откроется в следующем году.
По строительству заводов идут переговоры с администрацией — в технопарке уже побывал заместитель губернатора Тюменской области Владимир Мазур, ему понравились все разработки компании. Чиновник отметил, что область готова оказывать «ИНТЭС» все виды помощи. Прошли переговоры с иностранными инвесторами, которые готовы поставлять оборудование и обучать персонал на нем работать.
«Это огромная ниша, не занятая никем. Одних насосов для простаивающего фонда нефтяных скважин сегодня нужно 40 тысяч, стоимость одного насоса — около 2 млн рублей. После этого начнем развивать и остальные направления», — говорит Юрий Федорович. По его словам, нефтяники ждут этого насоса с нетерпением: «Новосибирскнефтегаз», «ТНК-BP», «Славнефть», «Калмнефть», «Ставропольнефтегаз», «Краснодарнефтегаз» — все они готовы предоставить свою скважину для первых испытаний.
В общении с журналистами директор «Западно-Сибирского инновационного центра» Александр Сакевич рассказал о программах и фондах, позволяющим новым изобретениям появляться на свет, упомянув, что опытный образец, представленный «ИНТЭС», был изготовлен не по программе субсидирования опытных образцов.
«Юрий Федорович может позволить вкладывать в разработку свои деньги, следовательно, он не связан строгими формами отчетности, как при господдержке», — обратил внимание собеседников Александр Валерьевич. По его словам, первая инновационная разработка «ИНТЭС» — станция управления центробежными насосами, приносит компании основные доходы, которые Юрий Богачук вкладывает в следующие проекты.
Отметим, что погружные насосы линейного типа — не первый инновационный проект «ИНТЭС». Уже работают и пользуются спросом ее станция управления центробежными насосами и система удаленного мониторинга скважин. Благодаря последней в Тюменском технопарке отслеживают состояние нескольких десятков скважин со всей страны.
«Мы обеспечиваем бесперебойную добычу нефти, помогаем нефтяникам зарабатывать деньги. От нас отказаться невозможно», — отмечает Юрий Богачук.