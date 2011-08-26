Дайджест NashGorod.ru с 19 по 25 августа

Для них утро так и не наступило
В Тюмени 25 августа под утро в ДТП погибли трое парней и девушка. Автомобиль «Пежо» въехал в КамАЗ с двумя цистернами, стоящий у светофора на перекрестке улиц Щербакова и Тимуровцев. По предварительным данным, тормозной путь иномарки составил всего 9 метров, скорее всего водитель нажал тормоз в последний миг перед столкновением. Все, кто был в машине — трое парней и девушка, погибли на месте аварии.
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«Погибли по дурости своей же, и слава богу, что никто больше не пострадал. А когда ваш родственник пострадает по вине пьяных укурышей, не таким еще циником станешь».
«Мне в любом случае жаль, все-таки люди погибли. И нельзя тут говорить, что вот лучше так, а не так чтобы они в остановку влетели. Каждый ответственен за свою жизнь, они понадеялись, что пронесет».
Ах, какая женщина!
Жительница Тюмени 15 августа около 22 часов отправилась с
Выбрав момент, женщина схватила преступника за плечи и применила боевой прием «задняя подсечка». Потом она прижала злоумышленника к земле, ребенок помогал маме удерживать его и кричать: «Папа, помоги!». Отец, который находился неподалеку, бросился на помощь. На месте события также собрались люди, которые и сообщили в правоохранительные органы. Прибывшему наряду полиции смелая жительница Тюмени, ведущая здоровый образ жизни, передала разбойника и орудие преступления.
Мнение пользователей:
«ха)) умничка)) побольше таких как мама, пусть сын гордится ей»!
«Женщина молодец! Медаль и премию! За МВД вон сколько работы сделала. Ее не Светлана случаем зовут? Делала мне ремонт в ванной одна такая дама. Бывший телохран... Даже сомнений не возникало, что она может любому мужику голову открутить без проблем. Особенно после того как она при мне 25кг мешок плитонита одной рукой ненапрягаясь подняла».
Кому свадьба, а кому...
Личный состав подразделений ДПС ориентирован на выявление и пресечение нарушений правил использования звуковых сигналов водителями свадебных кортежей. Они будут привлекаться к административной ответственности. Как сообщил заместитель начальника отдела ДПС Управления ГИБДД УМВД России по Тюменской области Валерий Коробейников, сотрудникам ГИБДД также рекомендовано оказывать помощь всем участникам движения в случае осложнения дорожной обстановки и заторов, возникших из-за движения свадебных кортежей.
Мнение пользователей:
«А мне вот их сигналы совершенно не мешают! Наоборот, даже настроение поднимают. Вот у людей праздник — свадьба, а ГИБДД их остановит и начнет катать вату про правила ДД? Кому это надо вообще? Лучше бы ловили всяких пьяных, лишенных и прочих злостных»!
«Веселиться нужно в ресторане, а дорога место общественное и балаганы эти надоели уже порядком. Впрочем последнее время мне стали попадаться адекватные свадьбы, почти не сигналят на дороге. Нет ну можно чутка погудеть, или если кто из автомобилистов бикнет типа поздравит ответить, но многие ведь как будто зажмут этот гудок брюхом и едут всю дорогу так. Если меру знать, то всё норм».
Где зомби-моб, а где Россия
Идея провести несколько необычный для нашего города флешмоб пришла спонтанно, рассказал Nashgorod.ru организатор многих тюменских флешмобов Владимир Друганов. «Прогуливаясь по сети, наткнулся на группу зомби-мобов в Питере, посмотрел видео и меня это впечатлило. Связался с администраторами, выяснил нюансы, и вуаля! В этом году зомби-моб одновременно пройдет в 5 городах России, а именно
Смысл этого мероприятия, как и всех других, которые я организовывал — развлечение. Зомби-моб создан для того, чтобы люди „вынырнули“ из повседневной серой жизни. На мой взгляд, это просто необходимо мегаполису, и я думаю, что Тюмень готова к таким потрясениям. Такое масштабное зомби-шествие пройдет в Тюмени впервые. Я люблю риск, и думаю, всем понравится».
Мнение пользователей:
«Я думаю будет классно, интересно посмотреть на это!!! идея интересная»!!!!
«Еще недавно относился к этому пофигистично — чем бы придурки ни маялись, лишь бы к другим не лезли. А читая статью призадумался. Почему у нас нет ночи уличных театров? Почему не ходят с шествиями церковники? Почему не проводят фестивали уличные музыканты? Парад на 9 мая, музейная ночь да марафон — вот и все, что из года в год происходит. Но свято место пусто не бывает. Уже в том году на пиндосский хэллоуин по городу шарились толпы придурков в гриме. Теперь зомби-моб. Зачем это открытое изображение зла? Что дерьма в жизни мало? Кто-то шибко хорошо живет? А дальше парад пидоров проведем?
Люди, очнитесь! Вы яростно ругаете власти, а сами радостно купаетесь в блевотине которую вам сливают с запада! О какой к черту великой нации речь? От нации уже осталось одно воспоминание! Уж скоро 200 лет как Грибоедов написал „Горе от ума“ — и что, что-то изменилось чтоли?!! Я не спорю с тем, что из-за поганых коммунистов 70 лет насиловавших страну, мы вынуждены полагаться на то, что сами сделать не в состоянии. Компы, микроволновки, джинсы, машины — там делают лучше чем тут. Но у нас была культура, нравственность и цель! А что теперь? Терпим [гей*], изображаем зомби и тупо стараемся выжить. Мы брошеный народ... и хуже всего, что нам наплевать».
Тут вам не Манхэттен!
Главой «Росводоканала» Михаил Шнейдерман стал две недели назад, Тюмень — один из первых городов, куда глава компании приехал познакомиться с положением дел на месте. Первый вопрос тюменских журналистов, конечно, был о качестве воды. «Я пробую воду в разных регионах. Мне есть с чем сравнивать — я и моя семья много путешествует, — сказал Михаил Шнейдерман. — Для меня эталоном является вода в Нью-Йорке на Манхеттене, она еще и очень вкусная. Тюменская вода, которую я вчера попробовал, ничем не хуже ньюйоркской». Журналисты уточнили: в каком районе пробовал воду глава Росводоканала. Оказалось — в центре, на ул. Орджоникидзе: остановился в отеле «Тюмень». Сергей Шишов заверил: по городу практически везде вода такая же, как в этом районе.
Однако, как выяснил позже в технической службе отеля «Тюмень» корреспондент Nashgorod.ru, гости здесь пользуются водой, которая проходит дополнительную очистку. В отеле установлена автономная система очистки тюменской водопроводной воды — с помощью песчаных фильтров, угольного, плюс очистка ультрафиолетом.
Мнение пользователей:
«Ну, после манхеттена, всякое может показаться. Все зависит от количества выпитого. А вода должна быть не как в Манхетенне, а соответствовать СанПиН в точке разбора. То есть на вводе в дом быть как минимум не хуже, чем по СанПиНу».
«У меня была соседка такая — бизнес на ремонтах квартир, деньги водятся, а за квартиру по всему подъезду все время валяются бумажки о требованиях погасить задолженность».