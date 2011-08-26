Дайджест NashGorod.ru с 19 по 25 августа

«Еще недавно относился к этому пофигистично — чем бы придурки ни маялись, лишь бы к другим не лезли. А читая статью призадумался. Почему у нас нет ночи уличных театров? Почему не ходят с шествиями церковники? Почему не проводят фестивали уличные музыканты? Парад на 9 мая, музейная ночь да марафон — вот и все, что из года в год происходит. Но свято место пусто не бывает. Уже в том году на пиндосский хэллоуин по городу шарились толпы придурков в гриме. Теперь зомби-моб. Зачем это открытое изображение зла? Что дерьма в жизни мало? Кто-то шибко хорошо живет? А дальше парад пидоров проведем?