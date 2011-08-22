Кино: Один день меняет жизнь

Эмма и Декстер встречаются 15 июля, проводят самый лучший в своей жизни день, влюбляются, но не признаются в этом друг другу, договариваясь остаться друзьями и каждый год встречаться в этот же день. С самого начала видно, что герои находятся на разных полюсах. Не случайно Декстер показывает свою татуировку «Инь-ян». При этом оба они находятся не на своем месте. Эмма работает официанткой, чтобы выжить, вместо того чтобы стать писательницей, а Декстер ведет глупое шоу по ТВ, потому что оставить «престижную» работу так же нелегко, как ее найти. В течение всего фильма полюса медленно, но верно пытаются поменяться местами. Когда у Эммы все идет кувырком, у Декстера — расцвет карьеры. Но до конца непонятно, окажется ли герой «на дне», а героиня — на вершине, или все же нас ждет счастливый финал, когда оба сползают с полюсов на Экватор. И ответ на поставленный вопрос дается с послесловием: «Жизнь может сложиться удачно. Если повезет».