Кино: Один день меняет жизнь

Какой фильм нравится зрителю больше всего? Тот, который заставляет сопереживать героям, находя в их жизни отражение собственной. Что общего у героев фильма Лоне Шерфиг «Один день» и большинства из нас? То, что мы часто врем. Сами себе.
«Если бы люди не врали себе, то фильма бы не было», — эту фразу произнесла моя подруга. Я решила не присваивать чужую мысль — видимо, фильм перевоспитывает. Признаться, мне казалось, что в фильме ставится вопрос «Может ли сложиться жизнь удачно, если ничего для этого самостоятельно не делать». Однако на то это и английский фильм, чтобы истолковать его можно было по-разному.
Впрочем, официальная аннотация на глубокие размышления не настраивает. «Эмма — романтична, остра на язык и хочет изменить мир к лучшему. Декстер — плейбой, баловень судьбы и хочет, чтобы мир принадлежал ему», — кажется, что фильм — очередная развлекательная история в стиле Голливуда, где забавная парочка подурачится, а в финале все равно «все будет хорошо». Однако после первых десяти минут фильма становится ясно, что не все так просто.
Эмма и Декстер встречаются 15 июля, проводят самый лучший в своей жизни день, влюбляются, но не признаются в этом друг другу, договариваясь остаться друзьями и каждый год встречаться в этот же день. С самого начала видно, что герои находятся на разных полюсах. Не случайно Декстер показывает свою татуировку «Инь-ян». При этом оба они находятся не на своем месте. Эмма работает официанткой, чтобы выжить, вместо того чтобы стать писательницей, а Декстер ведет глупое шоу по ТВ, потому что оставить «престижную» работу так же нелегко, как ее найти. В течение всего фильма полюса медленно, но верно пытаются поменяться местами. Когда у Эммы все идет кувырком, у Декстера — расцвет карьеры. Но до конца непонятно, окажется ли герой «на дне», а героиня — на вершине, или все же нас ждет счастливый финал, когда оба сползают с полюсов на Экватор. И ответ на поставленный вопрос дается с послесловием: «Жизнь может сложиться удачно. Если повезет».
Помимо остроты сюжета в фильме есть приятные бонусы: живописные виды Лондона и Парижа, забавные шутки, наряды, которые заставляют ностальгировать о
Надежда Корнеева