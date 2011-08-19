Дайджест NashGorod.ru с 12 по 18 августа

Площадью больше, «Арт-паласом» меньше
«Арт-палас», вероятно, будет снесен. Об этом на встрече с журналистами рассказал губернатор Владимир Якушев. По его словам, было проведено несколько экспертиз, выяснилось, что есть серьезные конструктивные изменения в фасаде, проблемы с несущими конструкциями, поэтому оптимальным будет снос здания. «Считаю, что строить на месте „Арт-паласа“ ничего не надо. Должна быть театральная площадь, открытое пространство перед красивым зданием театра», — отметил глава региона. Также Владимир Якушев рассказала, что в 2012 году в Тюмени откроется после реконструкции ДК «Нефтяник», а еще через год в областном центре появится новый музейный комплекс на ул. Советской.
Мнение пользователей:
«ну как так можно-то, ведь Арт-Палас единственный в России памятник дому в натуральную величину. Пичалькооо....»
«Губернатор прав — снести и ни чего не строить. Но облагородить фасады зданий стоящих за АРТ Паласом и отремонтировать «муравейник»
«Уже где-то писала, что на месте Арт-Паласа должен быть зеленый парк, так как снесли все насаждения вдоль Республики и нужен островок зелени. Но снести здание обещают последние кучу лет — и ничего не движется с места А могли бы в рамках построения подземного перехода снести!»
Что нам стоит завод построить?
К 2013 году под Тюменью будет достроен завод компании УГМК. Предприятие будет достаточно экологичным: технологии, которые там будут применять, позволяют не загрязнять воду и воздух. Об этом также рассказал журналистам Владимир Якушев. В 2008 году строительство завода было приостановлено из-за кризиса, но сейчас работы возобновлены. Область подала заявку на софинансирование проекта из федерального инвестиционного фонда. Сегодня все необходимые для этого процедуры выполнены, теперь — слово за Минфином.
Мнение пользователей:
«Завод в Тюмени не нужен! Люди собираем подписи кто ЗА!»
«Собирайте. а давайте все офисы закроем нахер? лазерные принтеры тоже выбрасывают ядовитую пыль. а перестаньте пользоваться туалетной бумагой! собирайте листики — для Вас дерево срубили. и Дачи не стройте. и дома тоже. или делайте из глины»
«По-моему, сами тюменцы бросают мимо урн столько пивных банок, окурков, фантиков, etc, что это эквивалентно влиянию на экологию небольшого металлургического завода»
Недетское происшествие в лагере
В детском лагере под Тобольском
Мнение пользователей:
«Уже и до лагерей дошло»
«Никогда не хотела в лагерь. Все разговоры у девочек, которые туда ездили, сводились к тому, кто кого „склеил“ и т.д. И фраза „остались в его комнате, т.к. боялись ночевать в своей комнате“ тоже слегка удивляет»
«Дураку понятно, что там обоюдное согласие было, которое потом хоть из-за чего могло быть девочкой представлено как „насилие“. Но парню все равно сидеть, потому что идиот. Не по 131, так по
Новый главный полицейский
Начальником управления Министерства внутренних дел РФ по Тюменской области назначен генерал-майор полиции Михаил Корнеев. С 1991 года до этого назначения он служил в Ростовской области.
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«Молодой генерал-майор. Держись Тюменская область, он нам еще гайки закрутит»
«Так и думал, что варяга пришлют. Но, может это и к лучшему...»
«Вызывает опасение, что человек из Ростовской области — одного из самых коррумпированных регионов страны»
Неудачный рейс
ДТП, в котором пострадали девять человек, произошло во вторник на улице Широтной в Тюмени. По предварительным данным, виновником аварии стал водитель грузовика, не уступивший дорогу рейсовому автобусу. Пострадали водители и пассажиры автобуса № 25. Некоторых пострадавших увезли на скорой: у них ушибы, сотрясение мозга, черепно-мозговые травмы и тупые травмы живота.
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«Видел сегодня эту аварию. на везде у тэц 2 с объездной на Омск. Автобус муниципальный был. Камаз ему буквально всю морду срезал и сам в кювет улетел, трактором доставали потом. Автобус с развороченной мордой по среди перекрестка стоял. Счастье, что никто не погиб»