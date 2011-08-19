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Дайджест NashGorod.ru с 12 по 18 августа

19 августа 2011, 12:14
Лето традиционно не слишком богато на новости. Однако уходящую неделю можно назвать исключением — тюменцам было, что почитать и обсудить. Самой цитируемой персоной стал губернатор Владимир Якушев. 12 августа он нашел время, чтобы ответить на вопросы журналистов. Подробнее — в дайджесте Nashgorod.ru.
Сюжет
Тюмень

Площадью больше, «Арт-паласом» меньше

«Арт-палас», вероятно, будет снесен. Об этом на встрече с журналистами рассказал губернатор Владимир Якушев. По его словам, было проведено несколько экспертиз, выяснилось, что есть серьезные конструктивные изменения в фасаде, проблемы с несущими конструкциями, поэтому оптимальным будет снос здания. «Считаю, что строить на месте „Арт-паласа“ ничего не надо. Должна быть театральная площадь, открытое пространство перед красивым зданием театра», — отметил глава региона. Также Владимир Якушев рассказала, что в 2012 году в Тюмени откроется после реконструкции ДК «Нефтяник», а еще через год в областном центре появится новый музейный комплекс на ул. Советской.

Мнение пользователей:

«ну как так можно-то, ведь Арт-Палас единственный в России памятник дому в натуральную величину. Пичалькооо....»

«Губернатор прав — снести и ни чего не строить. Но облагородить фасады зданий стоящих за АРТ Паласом и отремонтировать «муравейник»

«Уже где-то писала, что на месте Арт-Паласа должен быть зеленый парк, так как снесли все насаждения вдоль Республики и нужен островок зелени. Но снести здание обещают последние кучу лет — и ничего не движется с места А могли бы в рамках построения подземного перехода снести!»

Что нам стоит завод построить?

К 2013 году под Тюменью будет достроен завод компании УГМК. Предприятие будет достаточно экологичным: технологии, которые там будут применять, позволяют не загрязнять воду и воздух. Об этом также рассказал журналистам Владимир Якушев. В 2008 году строительство завода было приостановлено из-за кризиса, но сейчас работы возобновлены. Область подала заявку на софинансирование проекта из федерального инвестиционного фонда. Сегодня все необходимые для этого процедуры выполнены, теперь — слово за Минфином.

Мнение пользователей:

«Завод в Тюмени не нужен! Люди собираем подписи кто ЗА!»

«Собирайте. а давайте все офисы закроем нахер? лазерные принтеры тоже выбрасывают ядовитую пыль. а перестаньте пользоваться туалетной бумагой! собирайте листики — для Вас дерево срубили. и Дачи не стройте. и дома тоже. или делайте из глины»

«По-моему, сами тюменцы бросают мимо урн столько пивных банок, окурков, фантиков, etc, что это эквивалентно влиянию на экологию небольшого металлургического завода»

Недетское происшествие в лагере

В детском лагере под Тобольском 22-летний вожатый изнасиловал 14-летнюю воспитанницу. Школьница со своей подругой по предложению вожатого своего отряда остались в его комнате, т.к. боялись ночевать в своей комнате. Ночью, когда девочка спала, обвиняемый надругался над ней. Потерпевшая, вырвавшись от вожатого, прибежала в администрацию детского центра и сообщила о случившемся. Молодой человек привлечен к уголовной ответственности, дело об изнасиловании в лагере взяли находится на контроле губернатора Владимира Якушева и областного омбудсмена Галины Калюжной, а пользователи сайта Nashgorod.ru спорят, кто виноват.

Мнение пользователей:

«Уже и до лагерей дошло»

«Никогда не хотела в лагерь. Все разговоры у девочек, которые туда ездили, сводились к тому, кто кого „склеил“ и т.д. И фраза „остались в его комнате, т.к. боялись ночевать в своей комнате“ тоже слегка удивляет»

«Дураку понятно, что там обоюдное согласие было, которое потом хоть из-за чего могло быть девочкой представлено как „насилие“. Но парню все равно сидеть, потому что идиот. Не по 131, так по 134-й»

Новый главный полицейский

Начальником управления Министерства внутренних дел РФ по Тюменской области назначен генерал-майор полиции Михаил Корнеев. С 1991 года до этого назначения он служил в Ростовской области.

Мнение пользователей:

«Молодой генерал-майор. Держись Тюменская область, он нам еще гайки закрутит»

«Так и думал, что варяга пришлют. Но, может это и к лучшему...»

«Вызывает опасение, что человек из Ростовской области — одного из самых коррумпированных регионов страны»

Неудачный рейс 25-го

ДТП, в котором пострадали девять человек, произошло во вторник на улице Широтной в Тюмени. По предварительным данным, виновником аварии стал водитель грузовика, не уступивший дорогу рейсовому автобусу. Пострадали водители и пассажиры автобуса № 25. Некоторых пострадавших увезли на скорой: у них ушибы, сотрясение мозга, черепно-мозговые травмы и тупые травмы живота.

Мнение пользователей:

«Видел сегодня эту аварию. на везде у тэц 2 с объездной на Омск. Автобус муниципальный был. Камаз ему буквально всю морду срезал и сам в кювет улетел, трактором доставали потом. Автобус с развороченной мордой по среди перекрестка стоял. Счастье, что никто не погиб»

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