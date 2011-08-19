Дайджест NashGorod.ru с 12 по 18 августа

«Арт-палас», вероятно, будет снесен. Об этом на встрече с журналистами рассказал губернатор Владимир Якушев. По его словам, было проведено несколько экспертиз, выяснилось, что есть серьезные конструктивные изменения в фасаде, проблемы с несущими конструкциями, поэтому оптимальным будет снос здания. «Считаю, что строить на месте „Арт-паласа“ ничего не надо. Должна быть театральная площадь, открытое пространство перед красивым зданием театра», — отметил глава региона. Также Владимир Якушев рассказала, что в 2012 году в Тюмени откроется после реконструкции ДК «Нефтяник», а еще через год в областном центре появится новый музейный комплекс на ул. Советской.