Об инновациях под стук колес

Разработки российских ученых по своему качеству все ближе подбираются к мировым брендам. Но создать продукт — полдела. Остальное — за рекламой.
Взять на себя такую ответственность решил монополист железнодорожных перевозок компания «РЖД». 3 августа компания запустила уникальный поезд — передвижной выставочно-лекционный комплекс (ПВЛК) по маршруту «Москва — Советская Гавань (Хабаровский край)». Состав насчитывает 3 служебно-бытовых и 8 выставочных вагонов. В них ведущие российские компании расположили свои инновационные проекты. В штате передвижного выставочно-лекционного комплекса 16 сотрудников. Среди них — квалифицированные специалисты-экскурсоводы, которые знакомят посетителей с представленными экспозициями.
С 13 по 14 августа выставка работала для жителей Тюмени. За это время около 600 жителей города смогли познакомиться с историей развития отечественного железнодорожного транспорта с 1837 по 2011 годы. Также были представлены и образцы новой железнодорожной техники, которая в скором времени заступит на «службу». Наиболее яркий представитель — высокоскоростной электропоезд «Сапсан». Марка уже представлена на некоторых российских маршрутах. Правда назвать поезд российским нельзя — разработка принадлежит германскому концерну Siemens AG.
Вагон «Подвижной состав Российских железных дорог» представил макеты современной железнодорожной техники: грузовой магистральный тепловоз 2ТЭ25А, маневровый тепловоз ТЭМ 31, а также самый мощный поезд в мире — газотурбовоз ГТ 1 мощностью 11 тысяч лошадиных сил.
Немалое внимание организаторы уделили общей инфраструктуре железных дорог. Специально для этого немецкими специалистами были изготовлены макеты-панорамы, демонстрирующие строение путей в разрезе, устройство станций железнодорожного переезда и т.д. Тюменцы смогли увидеть в миниатюре железнодорожный терминал аэропорта в городе Сочи и железнодорожный комплекс космодрома «Байконур». Особенно интересно это стало для маленьких детей — где еще увидишь, как готовится к запуску ракетоноситель?
Быстро набирающая обороты госкорпорация «Роснано» также подготовила отдельный вагон, в котором посетителям рассказали о нанотехнологиях. Демонстрационная зона вагона наполнена экспонатами продукции, изготовленными рядом компаний, входящих в «Роснано»: Plastic Logic, ООО «Хевел», ООО «Лиотех», группа компаний «СтиС» и некоторые другие. Были представлены разработки металлорежущих инструментов из нано КНБ и первые российские электронные книги, а компания «Светлана — оптоэлектроника» представила опытный образец путевого мачтового светильника, который потребляет на 50 процентов меньше электроэнергии, но при этом выдает больше мощности, чем существующие аналоги.
Коснулся разговор и наболевшей темы энергоэффективности. Экспозиция «Энергосбережение, энергоэффективность и экологическая безопасность» представила множество образцов светотехнического оборудования от компании «PHILIPS» — приборы уличного, промышленного, торгового, офисного и бытового освещения. Предлагаемое компанией оборудование действительно экономит энергию, правда об экономии денежных средств пользователей речи не шло.
Одной из наиболее важных стала экспозиция госкорпорации «Росатом». Центральным ее элементом стал интерактивный анимированный макет транспортабельной ядерной установки малой мощности в натуральную величину. Макет отражает схему развертывания, внешний вид, конструкцию и принципиальное внутреннее устройство установки, имитирует ее работу, функционирование систем безопасности.
Выставку также посетил заместитель губернатора Тюменской области Олег Заруба. «На выставке представлено много отечественной техники — это несомненно радует! Специалисты утверждают, что она ни в чем не уступает, а во многом даже лучше зарубежных аналогов. Это дает нам право утверждать, что качество железнодорожных перевозок в скором времени должно резко улучшиться», — сказал он. Особое внимание Олег Заруба обратил на проекты энергосбережения. «Те задачи, которые нам поставил президент и правительство, возможно, реализовать с применением таких технологий, как светодиодная техника», — отметил заместитель губернатора.
Напомним, поезд пробудет в пути два месяца. За это время он совершит 45 остановок. Поезд уже побывал в Москве, Санкт-Петербурге, Вологде, Перми и Екатеринбурге. После Тюмени поезд отправился в Омск и далее в Новосибирск.
Роман Кайсаров