Об инновациях под стук колес

Выставку также посетил заместитель губернатора Тюменской области Олег Заруба. «На выставке представлено много отечественной техники — это несомненно радует! Специалисты утверждают, что она ни в чем не уступает, а во многом даже лучше зарубежных аналогов. Это дает нам право утверждать, что качество железнодорожных перевозок в скором времени должно резко улучшиться», — сказал он. Особое внимание Олег Заруба обратил на проекты энергосбережения. «Те задачи, которые нам поставил президент и правительство, возможно, реализовать с применением таких технологий, как светодиодная техника», — отметил заместитель губернатора.