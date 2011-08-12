Дайджест NashGorod.ru с 5 по 11 августа

Тюменский аэропорт все больше становится похожим на европейские. Грядущие преобразования должны коснуться и парковок. В ближайшее время их оборудуют шлагбаумами. Близко к зданию можно будет подъехать только на 15 минут. Дополнительные стоянки для транспорта достаточной вместимости будут расположены не ближе, чем в 50 метрах от здания.