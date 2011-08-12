Дайджест NashGorod.ru с 5 по 11 августа

Будет ли встреча долгожданной?
Тюменский аэропорт все больше становится похожим на европейские. Грядущие преобразования должны коснуться и парковок. В ближайшее время их оборудуют шлагбаумами. Близко к зданию можно будет подъехать только на 15 минут. Дополнительные стоянки для транспорта достаточной вместимости будут расположены не ближе, чем в 50 метрах от здания.
Мнения пользователей сайта:
«Нормальная система, хоть подъехать нормально можно будет, а стоянки бесплатные, в текстеж написано, в
«Адекватное решение. В Москве уже привык к этому, отношусь с пониманием и одобрением. Стоянка рядом с аэропортом не должна быть забита так, чтобы машины на ней разъезжались по 10 минут»
«задерживают в Рощино самолеты частенько, поэтому как встречающий буду заезжать на 15 минут, выезжать и снова заезжать».
Где лучше спать автомобилям
Серия автомобильных краж прошла по Тюмени. Как сообщает пресс-служба ГИБДД области, излюбленной добычей жуликов становятся автомагнитолы, акустика, навигаторы, а также оставленные в машине сумки и барсетки. Некоторые горожане не смогли открыть свои авто. Не брезгуют воры инструментом и другими автопринадлежностями. Противоправным действиям подвергаются абсолютно разные транспортные средства, от грузовых «КАМАЗов» до дорогих престижных иномарок. Но объединяет все преступления, как правило, одно — все ограбленные автомобили стоят ночью во дворах жилых домов.
Мнения пользователей сайта:
«Борьба с тонировкой дает свои плоды»
«В тонированных тачках тупо разбивают окна, если поживитсья нечем могут вообще всю машину расхлестать со злости»
«...нас всех постепенно готовят к тому что скоро будут добровольно-принудительно загонять на платные паркинги».
В Тюмени все «О’кей»
Кажется, в Тюмени уже предостаточно торговых центров. Но появление новости о стройке ТРЦ «О’кей» и «Ашан» горожане встретили с восторгом. Каркас «Ашана» уже виден на перекрестке улиц Широтной и Мельникайте. «О’кей» появится на улице Широтной, недалеко от поселка Войновка.
Мнения пользователей сайта:
«интересно покупателей в городе хватит на все гиперы»
«Окей на 120тыс.кв. метров то не выглядит, это же гигант получится. Поменьше вроде смотрится, но все равно прилично, тем более в Восточном вообще нет нормальных магазов»
«Может мне кто-нибудь объяснить чем принципиально московский уровень гипермаркета отличается от тюменского, кроме того что в мск продукты питания прут со всей центральной России + подключается Белоруссия, а вТюмени только из соседних регионов + подключается сама Москва? Искренне не врубаюсь».
Аквапарку в Тюмени быть
В конце августа тюменцы смогут отдохнуть от жары в аквапарке. Возведение конструкций началось в «Кулига-парке». База отдыха, расположенная на 32 км Ирбитского тракта, давно пользуется популярностью у тюменцев. Теперь же здесь можно будет в прямом смысле окунуться в волну удовольствия.
Мнения пользователей сайта:
«Круто. Главное, чтобы не лягушатник очередной с космическими ценами»
«Владельцам Кулига-парка респект за все,что делают. Надеюсь, это только начало»
«Ну может конечно удалённость от города они компенсируют бесплатным транспортом, типа как от гудвина до зелёного берега. Но опять же финансироваться эта „бесплатность“ будет скорее всего за счёт цены на билет в самом парке».
Бензин дорожает, УФАС смотрит
Проблемы с поставкой бензина на некоторые автозаправочные станции появились в Тюменской области. На ряде автозаправочных станций независимых участников рынка отсутствуют некоторые марки бензина, а также повысились цены. Кроме того в тюменское УФАС поступают звонки и жалобы на действия операторов розничной реализации нефтепродуктов. Управление антимонопольной службы обещает разобраться в сложившейся ситуации.
Мнения пользователей сайта:
«Круто, щас как оштрафуют монополистов на тыщ 10 рублей, те как испужаюццо...»
«Руководитель управления Дмитрий Шалабодов сам на заправках не заправляется что ли? Зашевелились только после звонков и жалоб»
«ну ни чё, скоро евро будет стоить и больше. сам гарант говорил что цены надо бы поднять до мирового уровня».