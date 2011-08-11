Тюменских строителей наградит губернатор

На торжественном мероприятии, посвященном Дню строителя, специалистов отрасли наградит губернатор Тюменской области Владимир Якушев.
Глава региона вручит благодарности специалистам предприятий и организаций строительного комплекса, внесшим значительный вклад в развитие отрасли. В рамках торжественной церемонии также пройдет награждение дипломантов и лауреатов ежегодного профессионального конкурса «За лучшее достижение в строительной отрасли за 2010 год». Мероприятие пройдет сегодня, 11 августа.
«Строительный комплекс занимает одно из ведущих мест в экономике Тюменской области», - не раз подчеркивал губернатор.
По предварительным данным, к 1 августа текущего года на территории Тюменской области введено порядка 755,5 тысяч квадратных метров жилья. По итогам 2011 года в регионе планируется сдать не менее 1 млн. 75 тысяч квадратных метров жилья, сообщает пресс-служба главы региона.