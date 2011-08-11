Тюменских строителей наградит губернатор

По предварительным данным, к 1 августа текущего года на территории Тюменской области введено порядка 755,5 тысяч квадратных метров жилья. По итогам 2011 года в регионе планируется сдать не менее 1 млн. 75 тысяч квадратных метров жилья, сообщает пресс-служба главы региона.