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Тюменских строителей наградит губернатор

11 августа 2011, 09:05
На торжественном мероприятии, посвященном Дню строителя, специалисты отрасли получат благодарности от губернатора Тюменской области Владимира Якушева.

На торжественном мероприятии, посвященном Дню строителя, специалистов отрасли наградит губернатор Тюменской области Владимир Якушев.

Глава региона вручит благодарности специалистам предприятий и организаций строительного комплекса, внесшим значительный вклад в развитие отрасли. В рамках торжественной церемонии также пройдет награждение дипломантов и лауреатов ежегодного профессионального конкурса «За лучшее достижение в строительной отрасли за 2010 год». Мероприятие пройдет сегодня, 11 августа.

«Строительный комплекс занимает одно из ведущих мест в экономике Тюменской области», - не раз подчеркивал губернатор.

По предварительным данным, к 1 августа текущего года на территории Тюменской области введено порядка 755,5 тысяч квадратных метров жилья. По итогам 2011 года в регионе планируется сдать не менее 1 млн. 75 тысяч квадратных метров жилья, сообщает пресс-служба главы региона.

#Новости#Недвижимость#Женя#Общество
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