Перед Днем строителя на площадь выйдут обманутые дольщики

Дольщики компании «Сиб-Строй», процедура банкротства которой продолжается, выйдут на митинг в канун профессионального праздника строителей.
Накануне дольщики долгостроев по улице Боровской на Войновке провели собрание, на котором предстояло решить, выйдут ли они на митинг, заявка на проведение которого была подана заблаговременно. На прошлой неделе членов инициативной группы приглашали на встречу с чиновниками в Главном управлении строительства. Там было решено составить план-график работ по объектам Войновки.
По словам члена инициативной группы Натали Коротаевой, план дальнейших работ по жилому дому был предоставлен ей в понедельник. Из него следует, что при условии получения экспертного заключения по 3, 4 очередям строительства о возможности дальнейшего строительства, решения вопроса по электроснабжению объекта, при наличии графика отгрузки железобетона с завода-производителя, работы на строительной площадке начнутся 19 сентября 2011 года.
Как утверждали на собрании дольщики, им уже не раз приходили «письма счастья», в которых был указан срок начала работ, но он постоянно сдвигался. Присутствующие вспомнили, что последним сроком звучало 1 августа, теперь же сроки снова отодвинуты. Покупатели жилья в недостроенных домах понимают, что быстро дом не построить, но они негодуют от того, что лето проходит, а на стройке практически ничего не изменилось.
Смущает их и пункт плана: проведение экспертизы недостроя о пригодности его к дальнейшему строительству. Есть мнение, что конструкции на столько «поистрепались», что вполне могут оказаться непригодными для достраивания и будет принято решение их разобрать. Также вызывает сомнения виза документа: под планом работ подписаны внешний управляющий застройщика-банкрота Д. Зайнуллина, сам директор «Сиб-Строя» Э. Давыдов и президент ООО «ГК Строительство и Архитектура» (компании, которая достраивает объект «Сиб-Строя» в Тарманах) Е. Герасименко. «А где же печать ГУСа?, - задавали вопрос дольщики, - значит, ответственность ГУС не несет?».
Как отмечают дольщики, выходы на площадь города привлекают внимание к их проблеме. После митингов дольщики получают все новую и новую информацию о своем будущем жилье, снова поднимаются разговоры о дальнейших планах и работах. Дольщики «Сиб-Строя» в очередной раз выйдут на площадь у памятника Ленину 12 августа 2011 года в 16.00 часов. По словам членов инициативной группы, дата выбрана так, чтобы дольщикам было удобно, ни о каком празднике строителей никто не задумывался.