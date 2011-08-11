Перед Днем строителя на площадь выйдут обманутые дольщики

Как утверждали на собрании дольщики, им уже не раз приходили «письма счастья», в которых был указан срок начала работ, но он постоянно сдвигался. Присутствующие вспомнили, что последним сроком звучало 1 августа, теперь же сроки снова отодвинуты. Покупатели жилья в недостроенных домах понимают, что быстро дом не построить, но они негодуют от того, что лето проходит, а на стройке практически ничего не изменилось.