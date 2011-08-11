Неиспользуемые сельхозземли будут изымать

Последния изменения в «земельном» законодательстве привели к ужесточению ответственности за неиспользование земель сельскохозяйственного назначения. Среди мер борьбы с этим явлением не только штрафы, но и отъем земли.
Как напоминают в пресс-центре тюменского управления Росреестра, с 1 июля текущего года вступил в силу Федеральный закон от 29.12.2010 № 435-ФЗ, который внес изменения в нормативно-правовые акты определяющие порядок использования, оборота и приобретения прав на земли сельскохозяйственного назначения, а также повысил роль кадастровых инженеров в процессе межевания указанных земель.
Помимо этого ужесточилась административная ответственность за неиспользование земель сельскохозяйственного назначения. За совершение данного вида правонарушений установлен штраф, налагаемый должностными лицами управления Росреестра по Тюменской области на граждан в размере до 5 000 рублей, на юридических лиц до 100 000 рублей. В случае не устранения правонарушений виновными лицами управление Росреестра по Тюменской области вправе обращаться в органы исполнительной власти для рассмотрения вопроса о принудительном изъятии неиспользуемых земель.
По словам заместителя руководителя управления Росреестра по Тюменской области В.Г. Кораблева, вопрос использования земель сельскохозяйственного назначения на сегодняшний день актуален и находится на особом контроле государства. Задача по вводу земель сельхозназначения в оборот, а также принятию мер по изъятию неиспользуемых или неэффективно используемых земель поставлена Президентом Российской Федерации.
По данным мониторинга земель на территории Тюменской области около 20 % земель сельскохозяйственного назначения не используется. В рамках государственного земельного контроля управлением Росреестра по Тюменской области разработаны мероприятия, направленные на усиление контроля за использованием указанных земель».