Неиспользуемые сельхозземли будут изымать

Помимо этого ужесточилась административная ответственность за неиспользование земель сельскохозяйственного назначения. За совершение данного вида правонарушений установлен штраф, налагаемый должностными лицами управления Росреестра по Тюменской области на граждан в размере до 5 000 рублей, на юридических лиц до 100 000 рублей. В случае не устранения правонарушений виновными лицами управление Росреестра по Тюменской области вправе обращаться в органы исполнительной власти для рассмотрения вопроса о принудительном изъятии неиспользуемых земель.